«У меня оставался один метастаз»: жена известного хоккеиста Надежда Мелешко рассказала об онкологии и ремиссии

У 33-летней Надежды Мелешко, жены известного экс-хоккеиста сборной Беларуси Дмитрия Мелешко, в январе этого года обнаружили рак груди. На своей странице в "Инстаграме" Надежда рассказала, как обнаружила у себя болезнь.

- 30 декабря 2019 года я нащупала уплотнение в груди. Паниковать не стала т.к три месяца назад была на УЗИ и все было хорошо. После НГ сразу же побежала проверяться. 8 января я узнала, что у меня рак груди. Третья стадия. Почему не было видно на УЗИ? Я проверялась каждые полгода. Потому что этот вид опухоли имеет агрессивный, быстроразвивающийся характер. Он гад, успел проникнуть в лимфоузлы.

Надежда делится со своими подписчиками новостями о своем здоровье и лечении. Сейчас молодая женщина находится в Германии - здесь ей провели операцию. И вот в минувший понедельник, 27 июля, она поделилась долгожданной радостной новостью - ее болезнь перешла в стадию ремиссии (исчезновение признаков заболевания - Ред.)

- Ремиссия! Официально! - написала Надежда у себя на странице. - Но все же на этом лечение еще не заканчивается. Впереди предстоят облучения и лекарства, которые заменяют химию, и продлятся они до Нового года. У меня оставался один метастаз. Все удалили, все чисто. Но именно он один не давал мне покоя. И тут звучат те самые слова: "У Вас ремиссия!".

Надежда опубликовала видео, где доктор сообщает, что у нее ремиссия. Услышав эти слова, она расплакалась.

- Это видео я буду пересматривать каждый день, потому что до сих пор не верю..., - написала Надежда.

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