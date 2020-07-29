2020-07-29T13:08:41+03:00
Общество
КП Беларусь

«У меня оставался один метастаз»: жена известного хоккеиста Надежда Мелешко рассказала об онкологии и ремиссии

Молодой женщине успешно провели операцию. Но на этом лечение не заканчивается
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Надежда поделилась радостной новостью со своими подписчиками. Фото: instagram.com/nadyameleshkoНадежда поделилась радостной новостью со своими подписчиками. Фото: instagram.com/nadyameleshko
Изменить размер текста:

У 33-летней Надежды Мелешко, жены известного экс-хоккеиста сборной Беларуси Дмитрия Мелешко, в январе этого года обнаружили рак груди. На своей странице в "Инстаграме" Надежда рассказала, как обнаружила у себя болезнь.

- 30 декабря 2019 года я нащупала уплотнение в груди. Паниковать не стала т.к три месяца назад была на УЗИ и все было хорошо. После НГ сразу же побежала проверяться. 8 января я узнала, что у меня рак груди. Третья стадия. Почему не было видно на УЗИ? Я проверялась каждые полгода. Потому что этот вид опухоли имеет агрессивный, быстроразвивающийся характер. Он гад, успел проникнуть в лимфоузлы.

Надежда делится со своими подписчиками новостями о своем здоровье и лечении. Сейчас молодая женщина находится в Германии - здесь ей провели операцию. И вот в минувший понедельник, 27 июля, она поделилась долгожданной радостной новостью - ее болезнь перешла в стадию ремиссии (исчезновение признаков заболевания - Ред.)

- Ремиссия! Официально! - написала Надежда у себя на странице. - Но все же на этом лечение еще не заканчивается. Впереди предстоят облучения и лекарства, которые заменяют химию, и продлятся они до Нового года. У меня оставался один метастаз. Все удалили, все чисто. Но именно он один не давал мне покоя. И тут звучат те самые слова: "У Вас ремиссия!".

Надежда опубликовала видео, где доктор сообщает, что у нее ремиссия. Услышав эти слова, она расплакалась.

- Это видео я буду пересматривать каждый день, потому что до сих пор не верю..., - написала Надежда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жена белорусского хоккеиста - о курсах химиотерапии: «Стрижка показала, какой у меня красивый череп. Дети с интересом наблюдали»

«Когда мне поставили диагноз рак груди, некоторые писали: «Это вам за ваши грехи». История известной телеведущей, которая борется с раком

Профессор Алексей Океанов: По нашим расчетам, как минимум каждый четвертый заболеет в течение жизни раком

Болят суставы - это может быть рак желудка. Ревматолог об ошибках в диагнозах и неправильном лечении, стимулирующем рост опухолей

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Из-за ЧП на водопроводе в Минске организован подвоз питьевой воды
Выборы президента Беларуси - 2020: аккредитовано рекордное число нацнаблюдателей
В Слониме трое детей решили покупаться в реке Щара. Один из них утонул
Девочка из Пинска, которая ушла из дома в неизвестном направлении, найдена сотрудниками милиции
Светлана Тихановская отменила митинг в Осиповичах 29 июля
Под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании
29 - 30 июля возможно ухудшение качества воды в Московском и Фрунзенском районах Минска
В Минске автомобиль "Рено", столкнувшись с "Фордом", вылетел за пределы дороги и сбил пешехода
С 1 августа вырастет бюджет прожиточного минимума. Социальные пенсии и детские пособия тоже подрастут
Авария на «Минскводоканале»: жители Каменной горки жалуются на отсутствие воды
Ушла из дома в неизвестном направлении: в Пинске ищут 11-летнюю девочку
«Белавиа» возобновила рейсы в Варшаву и Таллин
В Минском районе 19-летняя девушка села на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна шестого этажа
В Светлогорском районе нашли пенсионерку, которая пошла в лес собирать ягоды и заблудилась
В Минске у здания КГБ задержали более 50 человек, а также журналистов
На ОНТ рассказали, что 72,3% белорусов готовы поддержать Лукашенко на выборах
Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября 2020 года
На проспекте Дзержинского мужчина выпал с 10-го этажа на козырек подъезда и выжил
На Партизанском проспекте в Минске от грузовика отцепился прицеп с песком, врезался в автомобиль и перевернулся
Триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе был продан на аукционе в Лондоне за 2,9 миллиона долларов
Новый рекорд: за сутки в мире было выявлено более 226 тысяч случаев заражения коронавирусом
«Сбежала от хозяина, у нее стресс, не ест ничего». Похожая на ядовитого аспида молочная змея заползла в туалет к ничего не подозревающим жильцам