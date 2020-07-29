«Дочь жаловалась на боль под лопаткой - нашли огромную опухоль»: 12-летней Насте из Бобруйска нужна помощь

Настенька заболела летом 2018 года. Болезнь обнаружилась случайно - у девочки появилась боль под лопаткой.

- По рентген-снимку было все хорошо, а вот УЗИ брюшной полости показал огромнейшую опухоль. Нас положили в детскую больницу в Бобруйске, а оттуда направили в детский онкоцентр в Боровлянах. Мы надеялись до последнего, что у Настеньки доброкачественная опухоль. Но оказалось, что у нас рак. Диагноз Насти звучит так - эмбриональная рабдомиосаркома забрюшинного пространства. С тех пор началась наша борьба за жизнь, - рассказывает Надежда, мама Насти.

За два года лечения Настенька перенесла многое: 3 операции с удалением почки, 16 блоков химиотерапии, 28 сеансов лучевой терапии, множество переливаний крови и 2 сеанса гипертермии (искусственное повышение температуры тела). Но опухоль все равно росла.

- В какой-то момент врачи сказали, что нам положена паллиативная медицина, которая занимается неизлечимыми больными. Нас уже хотел забирать к себе хоспис. Но мы не поехали туда, понимая, что там не будут лечить, а только снимать боли. Я же решила вылечить дочку, несмотря ни на что, - говорит Надежда.

Мама Насти стала искать лечение в зарубежных клиниках. В итоге их приняла китайская онкологическая клиника. Там врачи использовали брахитерапию - современную технологию лечения злокачественных новообразований.

- Но эффект этого лечения длится всего полгода. Брахитерапию необходимо проводить повторно, - говорит мама Насти. - Надежду на излечение нам дал доктор из испанского госпиталя, который занимается такими опухолями, как у дочки.

Настя очень хочет жить!Фото: из семейного архива

Доктор провел онлайн-консультацию с Настей и ее мамой и был очень удивлен: девочка хорошо себя чувствует, несмотря на диагноз.

- Испанский доктор сказал, что постарается вылечить ребенка. Он рассказал о новой химиотерапии по американским протоколам. Также говорил, что подберет подходящую лучевую терапию, но план лечения может быть скорректирован после обследования.

Клиника выставила семье счет. Сумма к сбору - чуть больше 92 тысяч евро. На 25 июля оставалось собрать 50 тысяч 844 евро. Девочке нужно как можно быстрее собрать эту сумму, чтобы полететь на лечение! Клиника готова принять ее хоть сегодня, но они ждут стопроцентную оплату.

- С отцом Насти мы в разводе, и я одна воспитываю дочь. Свою жизнь я посвятила ей, - говорит Надежда. - Моя Настенька свободно говорит по-английски, у нее много увлечений - она катается на скейтборде, ездит на велосипеде, играет в настольный теннис, мечтает поехать в Америку. Настя очень хочет жить!

Надежда надеется, что читатели «Комсомолки» помогут собрать деньги на лечение.

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Назначение платежа: Сбор денежных средств на имя Нагорная Надежда Николаевна для лечения ребенка Нагорной Анастасии Алексеевны.

Можно пополнить баланс номера МТС: +375 33 911-23-75.

Можно также перечислить деньги на банковские карты:

Карта Белагропромбанка: 5323 0800 9187 2128. Срок действия: до 12/22. Открыта на Нагорную Надежду Николаевну.

Карта Беларусбанка: 6711 7700 1228 1197. Срок действия: до 09/22. Открыта на Нагорную Надежду Николаевну.

Карта МТБанка (доллары): 5351 0412 2743 4402. Срок действия: до 03/23.

Карта МТБанка (евро): 5351 0412 9644 8986. Срок действия: до 02/23.

Перевод WESTERN UNION на имя NADZEYA NAHORNAYA (мама Насти), Бобруйск, Беларусь (BELARUS, BOBRUISK).

Контакты:

Надежда, мама Насти: +375 29 505-36-26.