Как работает лагерь, где дети без гаджетов учатся самостоятельности и сотрудничеству, сами готовят и планируют время?

«Мир моей мечты» для детей 8 - 14 лет и «Мир подростка» для подростков 14 - 17 лет - лагеря нетипичные: здесь дети не пользуются мобильными телефонами, учатся самостоятельно решать проблемы, вместо того чтобы по любому поводу звонить родителям, а когда возвращаются после семи дней в лагере, не могут поверить: а что, так можно было, чтобы тебя понимали и слышали? О том, чем занимаются дети в лагере, где сами планируют свой досуг, готовят еду и не делятся на отряды по возрасту, мы поговорили с менеджером детско-родительского направления в тренинговом центре «Квадратный апельсин» Катериной Севостьян.

- Мы привыкли, что лагерь может быть спортивным, развлекательным или оздоровительным. «Мир моей мечты» и «Мир подростка» можно отнести к какой-то из этих категорий?

- В наших лагерях не стоит задача развлечь детей. Наша задача - вовлечь их в организацию своего досуга. Это лагерь про самостоятельность и сотрудничество. Вот самые главные отличия от других лагерей.

Иногда родители спрашивают: чем дети будут заниматься кроме тренингов с психологами, педагогами? А ведь именно на занятиях дети продумывают свой досуг. Сами предлагают, как они будут проводить свободное время. Организуют соревнования, будут рисовать, пойдут в поход или на озеро... Главное, что это их выбор, который поддержат тренеры и консультанты. Но в том случае, если дети сами обратятся за помощью.

Наша задача - научить ребенка определять свою потребность, идти за своим желанием, не бояться просить о помощи и реализовывать свои идеи, учитывая все обстоятельства и интересы тех, кто вокруг. Этому мы учим не только на занятиях, но и все время пребывания в лагере. И сразу же применяем на практике. Иногда кто-то из детей спрашивает: а почему мы не делаем вот это? На что тренер говорит: пожалуйста, организовывай. У ребенка сразу реакция: а что, можно? И потом он понимает, что действительно можно, есть люди, которые присоединятся, поддержат и помогут.

- Меня впечатлила история о 10-летнем мальчике, который организовал баню для себя и друзей. Звонил хозяину усадьбы, договаривался…

- Да, и это далеко не единственная история. Сейчас идет запись на новую смену. Мама 9-летней девочки, которая приедет к нам не в первый раз, хочет записать дочку, но не может определиться со сменой. Потом мне звонит девочка и рассказывает, что хочет поехать в лагерь с подругами, с которыми отдыхала на прошлых сменах, но у нее нет их телефонов: «Не могли бы вы подсказать, едут они или нет?» Мне, как менеджеру, это непросто организовать, но из-за ее прямого посыла хочется помочь, и я это делаю: помогаю узнать, едут ли подруги. 9-летний ребенок, который не боится договориться со взрослым, чтобы выбрать лучшую смену, на которой он встретится со своими друзьями, - это тоже о самостоятельности.

В лагере дети учатся проявлять инициативу, они сами придумывают и организовывают игры: например, «Ван Хельсинг» или «Тайный почтальон». Дети сами договариваются о том, когда они хотят провести дискотеку, организовать поход, вечерний костер. Договариваются между собой и со взрослыми, обсуждая и согласовывая вопросы безопасности.

- Все выглядит очень демократично и осознанно. Но, кажется, не каждый родитель готов понять, почему нет четкого режима дня, где строгость? Бывает такое, что родителям приходится объяснять, убеждать?

- Не убеждать, а скорее погружать в тему осознанного родительства. Мы стараемся по возможности рассказать побольше про то, как организовывается поддерживающая и безопасная среда, в которой ребенок может пробовать брать инициативу.

По поводу режима: в лагере есть четкие правила, связанные с безопасностью, которые принимаются детьми сразу по приезде. О них же информированы и родители:

- дети спят не меньше 9 часов, отбой не позже 23.00 (и с 22.00 обычно "тихое" время, когда те, кто хочет, уже ложатся спать и им никто не мешает);

- у детей не менее чем 3-разовое горячее полноценное питание (при этом на практике они сами планируют 5 - 6-разовое питание с учетом полдников, вторых завтраков и т. п.);

- каждый день проходят развивающие тренинговые занятия 4 часа, а вечером обязательно смотрим фильм с обсуждением (это может быть и другое мероприятие). Утром - "личные рекорды" - некоторый аналог зарядки, но здесь дети выбирают для себя челлендж на всю смену и воплощают его.

Итого - мы на практике создаем условия, в которых дети могут безопасно пробовать и проявлять себя, не натыкаясь на рамки «это нельзя», «а здесь только так, и все».

Поэтому все, что не затрагивает безопасность и базовые правила, - на усмотрение детей. Очень интересно наблюдать, как они бурно обсуждают, когда кто встает или ест... Дети спорят, кто-то капризничает, кто-то пытается рассуждать логически, кто-то берет инициативу на себя и предлагает решения. В итоге все договариваются и приходят к общему графику. Его записывают на большом плакате, который вешаем на стене, - там всегда можно подсмотреть, о чем договорились.

Как результат: дети начинают на практике получать опыт и понимать, почему у взрослых есть правила и ограничения, - обсуждая, споря, сталкиваться с разными позициями друг друга. Не просто "Я так сказала, поэтому ты так делаешь!".

У них возникает внутреннее понимание и развивается ответственность

А про строгость хочу сказать отдельно: строгости в нашем лагере изначально нет. К ребенку применяют по умолчанию принимающий и поддерживающий подход. Как говорят тренеры, «твердо и с любовью». Твердо - это про границы. Нужно сделать их понятными и видимыми для окружающих, а с любовью - это про принятие. Про то, что, если границы нарушаются, тренер уделит ребенку больше внимания, а не поругает, как обычно делают взрослые в школе, на улице (да и дома случается), а по-человечески… И со временем ребенок начинает лучше слышать и понимать, а также учится предлагать свои варианты, если ему что-то важно, но так, чтобы каждого это устроило.

- Родителям в этот момент тоже важно начать общаться по-новому?

- Наши лагеря «Мир моей мечты» и «Мир подростка» - это только верхушка айсберга всего детско-родительского направления в нашем центре. Дети в лагере получают опыт «экологичного общения» с тренерами и понимают, что можно по-другому. Не так, как в школе или обычном лагере. Меня видят, слышат и принимают.

Когда дети возвращаются домой, им хочется этот опыт продолжать, а родители иногда ходят по своему замкнутому кругу, в котором они жили все время. И не всегда им понятно, почему ребенок становится не таким удобным: задает столько вопросов, предлагает свои идеи. Родители просто теряются, как с этим быть - и это нормально. Мы в таком случае настоятельно рекомендуем родителям тренинг «Радость воспитания» - эта программа расставляет точки над i: помогает родителям понять ребенка, раскладывает по полочкам инструментарий, как помогать ребенку взрослеть - и при этом заботиться о себе. И это уже шаг со стороны родителей. Они могут получать новый опыт и тоже меняться. У ребенка и родителя появится общий язык, на котором они учатся разговаривать, и отношения становятся гармоничными.

- Кому все-таки сложнее перестроиться к новым отношениям: детям или родителям?

- Безусловно, родителям. У взрослых людей уже сформированы все психологические защиты - они с ними ужились, им сложнее что-то менять в себе, иногда проще сказать, что ребенок не такой и надо его "исправлять".

Это бывает грустно слышать от родителей, и мы помогаем в этом случае детям развивать свои навыки и слышать родителей. Постепенно ребенок учится строить отношения и с родителями, с учетом их защит и особенностей. Но если родитель присоединится и постарается развить навыки и у себя, это займет намного меньше времени и поможет сформировать новый уровень комфорта и близости в отношениях.

- А как организовано питание в лагере?

- Обязательный момент - 3-разовое питание и перекусы, потому что дети тратят много энергии. Ребята самостоятельно готовят, закупают продукты и составляют финансовый отчет. При этом они учатся многим практичным вещам: договариваться, планировать, рассчитывать продукты, распределять обязанности в команде, распоряжаться деньгами, проявлять творчество. При этом сейчас в условиях коронавируса мы пользуемся доставкой, дети сами формируют заказ на сервисах доставки продуктов. Пакеты с продуктами оставляют на крыльце. На этом контакт с внешним миром завершается.

- Дети сами обдумывают меню?

- Да, меню обсуждаем коллективно, оно должно всех устраивать. И удивительно, как дети себя ведут. Взрослые идут простым путем, а дети простых путей не ищут. Они чуть ли не заказы ходят собирают: двоим гречневую кашу, троим овсяную... Они готовы выполнять любые заказы. Вопроса не возникает: ну а как по-другому? Ребята же сказали, что они, кроме этого, ничего не едят, значит, будем готовить и это! Приятно наблюдать, как они друг друга поддерживают и учитывают интересы всех.

- Почему в лагере дети не пользуются мобильными телефонами? Родители не волнуются, что им ребенок не звонит каждый день?

- Это сделано для того, чтобы дети не избегали того, что с ними происходит в лагере, участвовали во всех процессах, проживали их, обращались за помощью к тренерам, друзьям. Мобильник - это в первую очередь убегание от реальности, это ломает процесс.

Еще это и история о самостоятельности. Нет возможности позвонить родителям, поплакать и пожаловаться по любому поводу. Все проблемы дети несут к тренерам. А он может показать новые способы, как проблему разрешить без мамы, папы. Проще всего поплакать, мама пожалеет, папа спасет. А если ребенок пришел к тренеру, он посоветовал, как себя вести, - это новый опыт, который можно применять и дальше: в школе или отношениях с родителями.

Иногда дети хотят поделиться радостью: нарисуют крутой рисунок и просят отправить фотографию родителям. Они помнят про родителей, но поглощены процессом и общением в лагере.

Родители, особенно если ребенок первый раз в лагере, часто волнуются. Это нормальная тревожность. Порой не понимают: почему был конфликт, а ребенок мне не позвонил? Но мы же на это и настроены, чтобы проблемы учились решать самостоятельно. При этом родители могут связаться с директором лагеря, который находится на месте. Рекомендуем связываться в определенное время вечером, но если есть срочные вопросы, то возможно и в другое. Кроме этого, есть вайбер-чат для родителей, где каждый день выкладываются фото, а директор кратко рассказывает о жизни в лагере. То есть родители не остаются в информационном вакууме.

- А почему нет разделения по возрасту?

- Это некоторая модель социума, приближенная к реальности. Модель, в которой мы все живем. Часто родители спрашивают: а детей какого возраста будет больше всего? А как попасть, чтобы было побольше сверстников?

Важно понимать, что в жизни мы общаемся с людьми разного возраста, это важный навык, и в лагере дети учатся взаимодействовать с людьми разного возраста: к старшим обратиться за помощью, чему-то научиться у сверстников, к младшим - проявить терпимость и помочь самому.

- А кто есть из взрослых в лагере?

- Есть два квалифицированных тренера с психологическим и/или педагогическим образованием. Это обязательно мужчина и женщина. Это люди, которые прошли специальное обучение. Кроме них есть директор лагеря, который помогает с организационными вопросами и находится на связи с родителями. С детьми также работают несколько помощников-консультантов, которые прошли тренинг «Радость воспитания» и понимают, на что мы опираемся при работе с детьми, владеют базовыми навыками, помогают с безопасностью, а также помогают создать развивающую среду, о которой мы говорим.

- В расписании на лето-2020 у вас есть заезды и с иностранными тренерами - из Киева или Москвы.

- Это международная программа, которая пришла к нам много лет назад из Америки. У нас в Минске мы проводим этот лагерь с 2008 года, в России, Украине программу стали проводить гораздо раньше. Ее придумали, чтобы создать безопасную атмосферу в лагерях по обмену, чтобы дети из разных стран научились взаимодействовать между собой. Потом эта система трансформировалась в сегодняшний лагерь «Мир моей мечты». Он есть и в России, и в Украине, и в других странах. Подготовленные тренеры есть на всем постсоветском пространстве, мы с радостью приглашаем их и опираемся на их опыт. Каждый из них уникальный. Они видят детей и в Сибирском регионе России, Москве, Санкт-Петербурге, и в Киеве, и в Минске. Тренеры отмечают интересную особенность: дети в разных странах действительно отличаются. То, что является проблемой для детей в Беларуси, в России вообще не проблема, и наоборот. Что интересно, к нам приезжают не только тренеры из других стран, но и дети. И это не только ребята из соседних стран, но и русскоговорящие дети из Европы, Америки, Латинской Америки.

- Родители, отправляя ребенка в лагерь, волнуются из-за пандемии коронавируса.

- На весенних каникулах, когда уже была нестабильная тревожная ситуация, мы проводили весенний заезд. Со всеми мерами безопасности. Владельцы усадьбы продумали систему дезинфекции помещений, купили кварцевые лампы. Пока дети на занятиях, в комнатах происходит кварцевание, проводится влажная уборка. Мы постоянно обрабатываем руки, ежедневно измеряем температуру детям. В масках не ходим, потому что у нас закрытая территория, за которую мы не выходим, внешних контактов не имеем. В лагерь все приезжают со справками о том, что нет температуры и симптомов ОРВИ. После весенней смены все 23 ребенка и 7 взрослых уехали здоровыми и счастливыми. Многие родители говорят, что в лагере безопаснее, чем в городе. Потому что территория закрыта, все со справками. Свежий воздух, почти самоизоляция на даче. Мы соблюдаем все рекомендации Министерства здравоохранения. Детям в лагере, где соблюдаются правила безопасности и профилактики, лучше, чем детям в городе. Особенно если все лето, родители работают, а дети либо предоставлены сами себе - играют в компьютер или гуляют по торговым центрам.

Поэтому приглашаем в наши лагеря этим летом - 4 детских лагеря «Мир моей мечты» и 2 подростковых «Мир подростка».