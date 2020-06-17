2020-06-17T14:25:57+03:00
Общество
КП Беларусь

«О переводе на полставки начальник предупредил за один день. Это законно?»

Во время пандемии у многих белорусов меняются условия работы. На вопросы читателей «Комсомолки» отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
Элеонора РУБАНОВАменеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС»
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Из-за пандемии рабочий день стал короче, а зарплата - меньше.Из-за пандемии рабочий день стал короче, а зарплата - меньше.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В редакцию "Комсомолки" пришло письмо от читательницы:

"Сотрудников нашего отдела хотят перевести на полставки, чтобы двое работали до обеда, а двое - после. Тогда, если вдруг кто-то заболеет коронавирусом, двое других сотрудников не войдут в первый круг общения, и сохранится работоспособность отдела. Перевести хотят уже с завтрашнего дня. Но разве нас не должны об этом предупредить за месяц?"

Светлана.

Отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова:

- По общему правилу работников действительно предупреждают за месяц, поскольку установление неполного рабочего времени относится к изменению существенных условий труда (статья 32 Трудового кодекса). Но с 26 апреля действует Указ президента РБ от 24.04.2020 №143 "О поддержке экономики", где предусмотрены меры, минимизирующие влияние пандемии на экономику Беларуси.

Теперь существенные условия труда, за исключением уменьшения зарплаты, можно изменить в связи с обоснованными причинами неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя. И в этом случае работника достаточно предупредить письменно не позднее чем за один календарный день. Эта норма действует до особого решения президента (пункт 14, часть 2 пункта 27 Указа).

Это означает, что вас можно перевести на полставки не на следующий день, а через день. То есть если вас предупредят, например, в понедельник, то уже со среды могут установить новый график работы. С вами должны заключить дополнительное соглашение к трудовому договору (контракту).

Если вы откажетесь от продолжения работы с изменившимися существенными условиями труда, то трудовой договор с вами прекратят по пункту 5 части 2 статьи 35 Трудового Кодекса. При этом выплатят выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка. Если вам захотят установить меньше чем 0,5 ставки, и вы откажетесь, выходное пособие будет равно как минимум среднемесячному заработку (ч.4 ст. 48 Трудового кодекса).

КСТАТИ

Если у вас есть вопросы, присылайте их по адресу: 220005 Минск, а\я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by.

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