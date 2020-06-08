Ремонт в трехкомнатной квартире на площади Победы: дубовый пол, белые стены и люстра с перьями

Хозяйка 53-метровой «трешки» на площади Победы в центре Минска - белоруска Анна, которая уже 20 лет живет в Швеции. Фото: Иван ЗАХАРОВ

Хозяйка 53-метровой «трешки» на площади Победы в центре Минска - белоруска Анна, которая уже 20 лет живет в Швеции. Каждый год она приезжает в Беларусь с семьей, чтобы навестить родных и друзей.

В гостиной – никаких штор!

- Дизайнеров мы не привлекали, все делали на свой вкус, - говорит мама Анны Людмила Станиславовна. – Первым делом сделали перепланировку. Объединили кухню с гостиной, а одну из комнат разделили на две: получилась вместо двухкомнатной квартиры трехкомнатная. У третьей комнаты такая же площадь, как у кухни – 7,5 квадратов. Но места достаточно. Когда дочь приезжала с внуками-двойняшками, они там отлично себя чувствовали.

Отделка в квартире сделала в лучших традициях европейцев: белые стены, натуральный дубовый пол, двери из массива. Фото: Иван ЗАХАРОВ

Отделка в квартире сделала в лучших традициях европейцев: белые стены, натуральный дубовый пол, двери из массива. В Европе ценят натуральные материалы в отделке, а вот мебель и предметы интерьера могут быть недорогими - например, из шведского магазина IKEA. Угловой диван этой фирмы бежевого цвета украшает гостиную. Акценты здесь сделаны на контрастных предметах интерьера: фотографиях пейзажей, подушках и металлических полочках необычной формы. Важная особенность – в гостиной нет ни тюля, ни штор.

- Это была принципиальная позиция дочери – во многих странах Европы не принято завешивать окна шторами. Но в детской и спальне они есть. Кстати, и бархатные шторы и весь остальной текстиль дочка везла из Швеции, - рассказывает Людмила Станиславовна.

Угловой диван IKEA бежевого цвета украшает гостиную. Фото: Иван ЗАХАРОВ

В спальне - люстра с перьями

Кухню заказывали у частной компании в Беларуси. Дизайнеры предложили хозяевам сделать верхние шкафчики в три ряда – непривычно, но смотрится оригинально. Кухонная столешница из камня трансформируется в подоконник, который выполняет функцию барной стойки. Пол в кухне выложили черной плиткой с узором, а фартук - простой белой прямоугольной плиткой без рисунка. Плитку в кухне и прихожей, кстати, купили у белорусского производителя. Хозяева говорят, что она не уступает по качеству импортной. Такое сочетания любят приверженцы скандинавского стиля.

Угловой диван этой фирмы бежевого цвета украшает гостиную. Фото: Иван ЗАХАРОВ

Стены в спальне изначально тоже были покрашены в белый цвет, но хозяева решили добавить комнате теплоты. Они сами перекрасили стены в цвет капучино с нотками розового. Комнату украшает необычная люстра – ее плафон декорирован перьями. Кстати, в спальне есть небольшая гардеробная: в ней установлены системы хранения из IKEA. В детской красуется яркое желтое кресло и подставка для ног тоже от этого шведского производителя. И даже в совмещенном санузле стоит тумбочка с раковиной и шкафчик из этого магазина. Здесь оригинально уложена испанская плитка: кажется, будто попал на старинную улочку, а не в ванную комнату. В квартире установлен бойлер: это очень нужное устройство на случай перебоев с горячей водой.

Кухонная столешница из камня трансформируется в подоконник, который выполняет функцию барной стойки. Фото: Иван ЗАХАРОВ

- Семья дочери любит эту квартиру. Дом небольшой, все рядом: ЦУМ, Комаровка, кофейни, можно даже в Оперный театр пешком дойти. Купили ее, чтобы не стеснять меня, когда бывают в Беларуси. Но сейчас из-за сложившейся обстановки с пандемией коронавируса решили продать, да и я за это время достроила просторный дом, где сейчас мы все легко можем поместиться, - говорит Людмила Станиславовна.

Стены в спальне изначально тоже были покрашены в белый цвет, но хозяева решили добавить комнате теплоты. Фото: Иван ЗАХАРОВ

В спальне есть небольшая гардеробная: в ней установлены системы хранения из IKEA. Фото: Иван ЗАХАРОВ

В детской красуется яркое желтое кресло. Фото: Иван ЗАХАРОВ

В прихожей мебель от белорусского производителя. Фото: Иван ЗАХАРОВ

в совмещенном санузле стоит тумбочка с раковиной и шкафчик из IKEA. Фото: Иван ЗАХАРОВ.

Вид из окна квартиры. Фото: Иван ЗАХАРОВ

Благодарим за помощью в подготовке материала агентство недвижимости «Сильван».

ЧТО ПОЧЕМ

Кухня со столешницей - $5000

Обеденный стол со стульями - $500

Кровать - $1100

Гардеробная - $700

Диван - $650

Торшер - $70

Тумба и рамка под телевизор - $640

Барные стулья - $180

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