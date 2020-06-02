«Когда отец вел на фронт воинский эшелон, офицер приставил к его виску наган»

«22 июня 1941 года мне было 3 года 7 месяцев. Отец, Егоров Николай Николаевич, работал машинистом паровоза в депо станции Орша. Мать, Егорова Елена Францевна - диспетчером на железнодорожном вокзале. Брат родился в 1936 году, сестра - 21 июня 1941 года.

Орша, как крупный железнодорожный узел, с самого начала войны подверглась бомбардировкам. Когда началась эвакуация в тыл мирного населения, этот вопрос был поднят и в нашей семье. Мать и всех других рожениц выписали из роддома уже 22 июня.

Машинисты паровозов были военнообязанными и не подлежали эвакуации. На все просьбы матери к отцу сходить к начальнику депо по вопросу эвакуации отец отвечал отказом. Тогда мать, взяв с собой родившуюся сестру, пошла к начальнику депо Константину Заслонову. Выслушав ее, Заслонов разрешил отцу эвакуировать семью в Иваново, а самому вернуться в Оршу. Мы эвакуировались последним эшелоном. В пути следования наш поезд постоянно подвергался вражеским бомбардировкам.

Однажды началась бомбардировка вблизи расположенной воинской части. Фашисты на бреющем полете расстреливали солдат из пулеметов. Особенно усердствовал один из них. Он пикировал на солдат с открытой форточкой и с усмешкой. В очередной раз он из пике не вышел и врезался в землю. Когда подбежали к месту падения самолета, обнаружили убитого молодого летчика с пулевым ранением в висок. Скоро нашли и нашего солдата, который произвел прицельный выстрел. Все собрались около него. Командир части похвалил его за героизм, за храбрость и заявил, что он будет представлен к награде. Но солдат ни на что не реагировал. Он по-прежнему, словно парализованный, продолжал лежать на земле, прижавшись крепко щекой к винтовке. Все это я видел своими глазами, и это осталось в моей памяти навсегда…

Машинист паровоза Николай Егоров водил на фронт эшелоны с бойцами и техникой. Фото: личный архив.

В Иваново отец оставил нас и направился в Оршу. Доехал только до Смоленска. Орша 14 июля 1941 года была захвачена фашистами. С этого момента и до конца войны отец водил воинские эшелоны с живой силой и техникой на фронт. По словам отца, в начале войны много было паники. Однажды он вел тяжеловесный состав, который подвергался непрерывным бомбардировкам немецкими самолетами. Вдруг по вагонам побежал к паровозу офицер, обматерил отца, приставил к его виску наган и приказал дать задний ход. Через некоторое время прибежал на паровоз другой офицер выше по званию, обвинил отца в трусости, приставил к его виску наган и приказал ехать вперед.

Отец рассказывал, что особенно бомбили эшелоны при формировании и в пути следования. При выгрузке возле линии фронта стояла мертвая тишина.

Отец получал в сутки буханку хлеба. Съедал ее сразу по принципу «если быть убитым, то сытым». Все машинисты обменялись адресами своих родных, чтобы они могли сообщить в случае гибели одного из них…

Отец и мать были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Отец был награжден медалью «За трудовую доблесть» и орденом Ленина, как техник-лейтенант знаком «Отличный паровозник» и «Почетный железнодорожник СССР».

Отец умер в 1972 году в возрасте 67 лет. Когда похоронная процессия проходила мимо паровозного депо станции Орша, все паровозы громко и продолжительно гудели, провожая его в последний путь».

Анатолий Николаевич ЕГОРОВ.

belkart.by

КСТАТИ

Поделитесь своей историей о войне!

Может быть, в ваших семьях передаются из поколения в поколение рассказы о том, как ваши родные смогли пережить войну, как были счастливы вопреки всему. Поделитесь уникальной историей вашего рода со всеми! Самые интересные письма мы будем публиковать письма в газете и на сайте kp.by.

Пишите на электронный адрес: pobeda@phkp.by с пометкой «Награда моего деда». Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!