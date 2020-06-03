«Рискуя жизнью, прадед помогал отцу передавать сведения партизанам»

«Мой прапрадед Рудковский Алексей Васильевич жил в деревне Турец-Бояры Молодечненского района Минской области. В начале войны ему было 37 лет, его не призвали на фронт, а оставили для подпольной работы в родной деревне. Он был связным в партизанском отряде. Его сын, мой прадед, Рудковский Петр Алексеевич, рассказывал моей бабушке, что почти каждую ночь к ним в дом приходили партизаны для выжидания благополучного времени, чтобы взрывать железнодорожные пути, по которым шли немецкие эшелоны с техникой и солдатами. Сам Петр Алексеевич также принимал участие в подпольной деятельности и, рискуя жизнью, помогал своему отцу передавать сведения в партизанский отряд. На тот момент прадеду было тринадцать лет. Он часто вспоминал случай, когда ему нужно было провести раненого партизана в отряд. Узнав об этом, немцы устроили погоню и стреляли им вслед. Прадедушка был на лошади и смог спастись от смерти.

Когда на территории Беларуси началась освободительная операция «Багратион» и Сморгонщина была избавлена от немцев, мой прапрадед вместе с Красной армией 19 июня 1944 года отправился освобождать от карателей остальные районы Беларуси, а затем и соседние страны. Стрелок 4-й стрелковой роты 1040-го стрелкового полка 255-й стрелковой дивизии Рудковский Алексей Васильевич, освобождая Украину, Молдову, Польшу, дошел до Берлина. Выполняя должность первого номера ручного пулемета в боях по расширению плацдарма и его удержанию на левом берегу реки Одер с 22 по 27 марта 1945 года, уничтожил 27 немецких солдат. За этот подвиг мой прапрадед 18 апреля 1945 года был представлен к своей первой награде - ордену «Красная Звезда».

День Победы он встретил на развалинах рейхстага, где, как и многие советские солдаты, оставил свою подпись.

Алексей Васильевич по окончании войны был удостоен еще 12 боевых наград, среди которых медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и другие. В 1959 году прапрадеда не стало. С тех пор прошел 61 год. Говорят, время стирает все, о чем мало говорят. Но я пишу это письмо, и значит, память о моем прапрадеде жива. Пусть как можно больше людей прочитает о нем».

Анастасия ЗАБАРОНОК, ученица 11-го класса средней школы №7 Сморгони.

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