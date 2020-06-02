2020-06-02T13:55:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за коронавируса сразу три цирка-шапито застряли в Беларуси

Один из них находится в Брестской области, а два других — в Бобруйске и Светлогорске
ИННА КОРСАК
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Цирк-шапито застрял в Брестской области. Фото: скриншот с телеканала СТВЦирк-шапито застрял в Брестской области. Фото: скриншот с телеканала СТВ
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В сюжете, который вышел на телеканале СТВ, кореспондент рассказала, что из-за коронавируса сразу три цирка-шапито застряли в Беларуси.

На данный момент, один из застрявших цирков-шапито находится на территории учебно-развлекательного центра в Брестской области. Артисты из Молдовы, России, Украины и животные уже с нетерпением ждут своего выхода на арену. Свой первый и последний спектакль они показали в Пинске в начале апреля. Следующие представления должны были состояться в Бресте, но этому помешал коронавирус.

Животные находятся в комфортных условиях и им хватает еды. Фото: скриншот с телеканала СТВ

Животные находятся в комфортных условиях и им хватает еды. Фото: скриншот с телеканала СТВ

«Может быть, это один из лучших вариантов для пребывания в сложившихся обстоятельствах. Животные, а среди них верблюды, лошади, собаки и обезьяны, находятся на свежем воздухе, они гуляют, а не сидят в клетках», — рассказал директор цирка-шапито Иван Голодко.

В сложившейся ситуации непросто было прокормить животных. Но на помощь пришли неравнодушные жители области.

«Люди приносили нам картофель, свеклу, морковку и даже бананы», — отметил артист цирка-шапито из Украины Юрий Главацкий.

Цирк-шапито, который застрял в Брестской области, не единственный. Еще два находятся в Бобруйске и Светлогорске.

График выступлений у артистов расписан до 20 декабря. Пока его не меняли.

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