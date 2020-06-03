«Погибли все бойцы, а у Александра - ни царапины»

«Участниками Великой Отечественной войны были мой прадед Воробьев Василий Александрович и его двоюродный брат Воробьев Александр Григорьевич.

В 1941 году моему Василию Александровичу было 39 лет. Жил он на хуторе Углы Сморгонского района недалеко от деревни Стрипуны. Когда в начале войны вблизи хутора началась перестрелка, случайная пуля убила жену прадеда. Ему пришлось растить своих малолетних детей. А в 1944 году, когда фронт двигался на запад, прадед как военнообязанный ушел на войну, оставив детей на попечение бабушки и дедушки. Полгода он прослужил, но минный осколок, попавший в колено, заставил его вернуться домой. Будучи инвалидом, он не смог больше воевать.

Его младший брат Александр Григорьевич прошел всю войну с 1941 до 1945 года: сначала три года воевал в партизанском отряде, а после освобождения Сморгони с братом отправился разведчиком на фронт. Провожая сына в партизаны, мать дала ему крохотную иконку Георгия Победоносца. Этот святой великомученик, покровитель всех, кто связан с воинской службой, был его спутником четыре года. Одно из самых страшных испытаний случилось во время выполнения очередного задания. Наступали немцы, вокруг слышались выстрелы и взрывы гранат. Нужно было спасаться. В этот момент совсем недалеко разорвалась мина. Погибли все бойцы, которые находились рядом. А у него ни одной царапины не было, только разорвало шинель. В ее подкладке он хранил мамину иконку…

Пройдя суровые испытания, Александр Григорьевич вернулся домой здоровым и невредимым. Видимо, все ранения, которые он должен был получить, взял на себя его ангел-хранитель».

Анна ЯКОВЛЕВА, ученица 9-го класса средней школы №7 Сморгони.

belkart.by

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