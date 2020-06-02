«А слона-то мы и не заметили»: кафе, рестораны и бары остались без поддержки со стороны властей Минска

Мингорисполком принял решение снизить в два раза арендную плату за землю и налоги на недвижимость и землю предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые попали в перечень наиболее пострадавших от пандемии. В него вошли все транспортные компании, кроме такси, гостиницы и базы отдыха, туристические компании, организаторы конференций и выставок, организации, работающие в сфере образования, развлечения и бытовых услуг.

В перечне, однако, нет предприятий общественного питания - кафе, ресторанов, баров. «Комсомолка» неоднократно общалась с рестораторами и все они были единодушны во мнении: отрасль находится на грани пропасти и без поддержки со стороны государства в эту пропасть однозначно свалится.

Один из самых известных и опытных рестораторов Беларуси, совладелец столичных ресторанов Bistro de Luxe, Tapas bar и Mai Thai Вадим Прокопьев выступил с инициативой и создал в конце апреля Ассоциацию рестораторов, а в числе ее учредителей такие заведения, как «Бессонница», «Оливье», «Пена дней», «Молт энд Хопс», сеть «Суши весла» и другие. Были названы меры поддержки, которые участники ассоциации определили как первоочередные: введение не повышающих, а понижающих коэффициентов на аренду помещений, ограничение роста тарифов на электроэнергию, снижение налогов и мораторий на проверки и штрафы. Очевидно, что принятое Мингорисполкомом решение все эти требования оставило за бортом: рестораторам помогать власти не намерены. Вадим Прокопьев считает это решение недальновидным.

- В Ассоциации рестораторов 900 предприятий и количество их растет. Согласно нашим внутренним опросам, падение выручки за последние 2 месяца составило от 60 до 80 процентов. Не нужно быть крупным аналитиком, чтобы понять, что это убытки. Убытки означают скорое банкротство. Банкротство означает - люди на улице, жиденький сбор налогов, существенные издержки для имиджа города, падение экспорта услуг. Мы не знаем, кто в Мингорисполкоме принимает эти «взвешенные» решения, но культура диалога «бизнес – власть» нас категорически не устраивает. Никто не потрудился даже пригласить нас на встречу. В отличие от того же МАРТа (министерства антимонопольного регулирования и торговли. – Ред.), который находится на связи с Ассоциацией ежедневно. В случае если бы мэра у нас выбирали, а не назначали, он после такого решения потерял бы сотни тысяч голосов, - отметил Вадим Прокопьев «Комсомолке», комментируя ситуацию.

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