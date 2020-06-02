2020-06-02T14:46:04+03:00
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КП Беларусь

Хиты четырех десятилетий – в четырех онлайн-концертах VOKA Party

Видеосервис VOKA предлагает своим зрителям новый формат летних концертов и вечеринок: пока традиционные фестивали отменяются, повеселиться под любимую музыку каждый сможет прямо у себя дома благодаря серии тематических онлайн-концертов VOKA Party
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Всего в июне запланировано четыре таких концерта. Каждый поможет перенестись в определенную музыкальную эпоху: услышать хиты 80-х, 90-х, нулевых годов, а также лучшие песни прошлого десятилетия (2010-2020 гг.).

Самые популярные песни заявленного в каждом выпуске десятилетия в прямом эфире на VOKA исполнят белорусские кавер-бэнды. Для максимального погружения в стилистику времени визуальная составляющая (грим и костюмы артистов и ведущего, графика и визуальные эффекты) будут полностью соответствовать выбранной музыкальной эпохе.

Формат всех онлайн-концертов VOKA Party будет интерактивным: зрители смогут общаться и делиться эмоциями друг с другом в специальном чате – и даже оставлять свои музыкальные заказы! В конце стрима участники концерта выберут и исполнят три из предложенных зрителями композиций в качестве «биса».

Первый онлайн-концерт – он будет посвящен музыке 80-х – состоится уже 3 июня. Перед зрителями выступит Анна Шалютина & Yougurtband. А вести концерт будет Александр Сериков.

Далее трансляции будут проходить каждую неделю, по средам. Начало всех онлайн-концертов – 19:00. Присоединиться к просмотру можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA бесплатно после авторизации по номеру телефона из любой точки Беларуси и мира. После трансляции записи концертов будут доступны в архиве.

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