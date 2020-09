«Я очень рад, что жил в эпоху перемен»: белорусский рок-н-ролльщик 1960-х о том, как менялась страна и о рецептах оптимизма во время коронавируса

Сергей - рок-н-ролльщик первой волны. Фото: Личный архив

По паспорту Сергею Занимонцу семьдесят. Правда, в это не особо верится: стильная бородка, модная прическа, элегантные наряды под бабочку. Даже беседуем мы под музыку Верди и Пуччини. Не мудрено, что на любом культурном мероприятии он в центре внимания. Острослов, порой – чуть эпатажный, чаще – истинный джентльмен. Сергей Григорьевич, кстати, постоянно отвечает на вопрос: «Откуда ты в Минске - такой импозантный?»

- Детство прошло в дырявых кирзовых сапогах и рваной ушанке на послевоенном Автозаводе. А потом наступили 1960-е. Для меня это время любви на фоне бит-музыки и рок-н-ролла, новой литературы от Курта Воннегута до Рэя Бредберри…

Сергей в бит-юности. Фото: Личный архив

В его юности на Автозаводе поголовно носили черные брюки и пальто с шарфами в клеточку - а Сергей ходил в клешах с красными клиньями, куда по бокам вмонтировал лампочки.

- В кармане нажимал на контакты, и они загорались. Помню, как тетка какая-то выпалила: «Ой, дурны нейкі!». Но теперь понимаю: я тогда не обезьянничал, а учился смотреть на мир широко открытыми глазами, никого не боясь.

«Кто-то меняет автомобили или жен, а я – города»

Еще в школе Сергей играл на гитаре и пел на танцах: пятый трест, МАЗ, «шарики», «корчи» на Тракторном... Но родители убеждали: инженер – вот где твердая копейка. Сменив несколько мест работы, Сергей поступил в нархоз, но не захотел там учиться,а пошёл в сельскохозяйственный (БИМСХ). А вслед за этим как зритель попал на главное рок-н-ролльное событие столицы – I Минский бит-фестиваль 1968 года в Радиотехническом институте (сейчас – БГУИР. – Ред.).

- Помню и группу-победителя «Алгоритмы», и их коллег-конкурентов, и давку у входа в актовый зал РТИ. А еще то, как под общий смех выдавали рок-хиты за песни борющихся с капитализмом негров.

Сергей Занимонец (первый слева) с одногруппниками по «Розе ветров» - части рок-н-ролльной истории Минска 1960- - 1970-х. Фото: Личный архив

Да и сам Сергей, выступая уже на втором бит-фестивале в 1971-м в группе «Дети Прометея» от института механизации (без привязки к чьей-то самодеятельности команды на сцену не пускали), говорил перед «битловской» I saw her standing there: «Песня о том, что у юноши в мире чистогана нет денег, чтобы сравняться с возлюбленной».

- А дальше выкрикивал: «One, two, three, four…» - и такой дикий драйв ощущал!

Кстати, в 1968-м юноша был только зрителем, поскольку готовился ехать с группой «Наследники» в крымское Планерское на халтуры.

- Тогда бит-группы часто выбирались так на Черное море на все лето без всяких гастрольных удостоверений. А по договору, написанному от руки, мы играли на танцах во Дворце профсоюзов, Доме офицеров, в кинотеатрах перед сеансом или в ресторанах - а это еще и чаевые! Только за свадьбу квартет рок-музыкантов брал от 60 рублей при стипендии 34 рубля…

Сегодня Сергей, вспоминая о рок-н-ролльной юности, замечает:

- Только теперь понимаешь: стал участником событий, которые меняли культуру, мировоззрение людей. А еще радуешься, вопреки расхожей истине, что жил в эпоху перемен.

Сергея Занимонца всегда узнаешь по стильной бабочке и джентельменскому наряду: такой он и в людях, и, порой, на самых обычных прогулках. Фото: Личный архив

Но вскоре Сергей Занимонец ощутил: жизнь пошла по накатанной.

- Кто-то меняет автомобили или жен, а я - города. После армии уехал в Ригу – по сути, в никуда. Пошел работать на кожевенное предприятие, зато окончил художественное училище по прикладному искусству. А когда мне было около 35, переехал в Москву. Нашел себя в металлообработке, а уже на следующий день после горбачевского закона о кооперации в 1988-м учредил кооператив по художественном литью. По бумаге от идеолога перестройки Александра Яковлева мне открывали доступ в фонды музеев: мы делали копии реликвий для возвращавшихся верующим церквей.

Параллельно Занимонец участвовал в открытии галерей в Москве, писал в глянцевые журналы, принимал участие в организации концертов популярной рок-группы «Круиз», болгарки Стоянки Николовой, первой исполнительницы песни «Стоит над горою Алеша…», других артистов. А еще стал соучредителем и вице-президентом Белорусского землячества в Москве.

Сергей Занимонец любит менять имидж. Фото: Личный архив

- Там слегка утраченный национальный дух накрыл сторицей. Я почувствовал: мне уже 50 с лишним, а жизнь проходит. И коль я не собирался строить карьеру, приближаясь к пенсионному возрасту, просто вернулся в Минск к стареньким родителям... Помню, как первым делом, избавляясь от дикого физического напряжения, ходил по улицам и ловил от этого кайф. Потом обошел театры, стал завсегдатаем концертов, искал зацепки в Белорусской опере, хотя само это искусство люблю давно. Сначала пересчитывал лампочки в огромной люстре нашего Большого театра – еще той, до ремонта! А потом заметил, что молодежь поет, как Тамара Нижникова или Зиновий Бабий – белорусские оперные легенды моего детства. Еще стал гостить в мастерских художников - проникаешься уважением, видя, как они работают. А ведь можно голословно сказать, мол, белорусское - это все вторичное. Как по мне, белорусское - скорее, сильно недооцененное – особенно это о молодежи…

С женой Татьяной Сергей неразлучен многие десятилетия. Фото: Юрий ИВАНОВ

На этой волне пару лет назад Сергей на энтузиазме провел с коллегами-музыкантами концерт к 50-летию I Минского бит-фестиваля.

- Даже именитые артисты не слышали о нем: мол, как такое могло произойти в 1968-м? А после ухода моего друга Геннадия Старикова, который и возродил интерес к бит-прошлому Минска, тема поугасла. Но дело для меня было не в ностальгии - это вообще очень нехорошая штука. Меня удивляет, как мои ровесники с интересом смотрят записи программы «Время» 40-летней давности...

Запоминающиеся образы Сергея Занимонца. Фото: Личный архив

«В самоизоляции борюсь с белорусской ленью»

Сам Сергей живые впечатления предпочитает экранным. В этом году собирался в туркменский Чарджоу, где отец-ветеран лечился после войны, а потом служил моряком в речном флоте, но планам помешала пандемия. Зато в 2019-м сходил с сыном на концерт Rammstein в Санкт-Петербурге. Говорит, давно хотел.

Еще в докоронавирусные времена Занимонец и сам частенько давал концерты.

- Я рад, когда слыша мой романс или стихотворение, и дамы моего возраста, и 18-летние девочки снова верят: принцы и принцессы, чудесные отношения – это рядом.

На своих концертах Сергей предстает в разных образах. Фото: Личный архив

И снова новый имидж! Фото: Личный архив

Спрашиваем, как имидж рок-н-ролльщика сочетается с романсами.

- Вся моя жизнь - это и есть рок-н-ролл! Но тут к месту вспомнить цитату актера Джека Николсона: «Ребята, я не так крут, как вы думаете…» По жизни я не такой веселый, каким кажусь в соцсетях. Скажем, друзей у меня там сотни, а в реальности остался всего один…

Сергей признается: в 70 лет ему по-прежнему безумно интересно жить.

- Всегда понимал, что не боюсь одиночества. Благо на него и не жалуюсь – постоянно в онлайн-контакте с сыновьями, которые живут в Москве (у Антона - бизнес в сфере инноваций, у Сергея – в креативной индустрии). И так было еще до нынешних ограничений. А рядом - жена Татьяна, с которой не расстаюсь. Вообще, старость не страшит, когда новых рубежей хватает, чтобы не возвращаться в прошлое. Главное, чтобы хоть один творческий момент присутствовал: полочку выпилить лобзиком, сварить мыло – это тоже спасение. А как-то делал копии Айвазовского, Поленова, Саврасова – проверял себя, смогу ли. И как только понял, что получилось, к живописи остыл. Правда, в самоизоляции стал делать в день по 4-5 эскизов карандашом в музее валунов в Уручье.

С сыном Сергеем у портрета предка графа Тучкова - героя войны 1812 года... Фото: Личный архив

...и на концерте Rammstein. Фото: Личный архив

При вынужденном домоседстве Сергей Григорьевич страдает от дефицита встреч, общения. Правда, немного и тех, с кем сейчас можно поговорить не о коронавирусе.

- Замечаю: стала появляться знаменитая белорусская «абыякавасць» - лень, проще говоря. Так что пришлось перейти, не поверите, к идеям Чучхе. А там главное – опора на собственные силы. Впрочем, так, наверное, и прежде было: скажем, сам написал и издал две книги стихов для детей и четыре диска со своими выступлениями.

Сергей с сыном Антоном. Фото: Личный архив

…В своем оптимизме Сергей Занимонец называет три столпа: зарабатывай сам, ни на кого не надеясь, люби одну женщину и путешествуй. А запрещает он себе ходить на встречи выпускников, слушать аналитиков, общаться с дураками и злыми людьми.

- Ну, и, конечно, любовь, с которой все и началось в 1960-е. Как-то Маркес написал: Люди думают, что они перестают любить, потому что стареют. По-моему же, стареют, потому что перестают любить. Любите за что угодно, не будьте бревнами! Когда любовь уходит из жизни, люди становятся не жильцами в этом мире. И не бойтесь говорить красиво! Раз мы так говорим, значит - любим…

