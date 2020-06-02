В Беларуси июнь, а погода - как в феврале. Теплая зима задержалась на полгода, когда уйдет?

На календаре 2 июня, а по всей стране дожди, порывистый северный ветер, и температура воздуха вовсе не летняя. Вот, например, в Минске +9. Что-то нам это напоминает…

Нет, даже не осень, а новогоднюю погоду! Декабрьскую. Вспомним, 18 декабря в Минске было +7,5. И уже тогда мы думали, что вот оно - потепление климата, скоро лето. Прошло полгода. Лета нету.

Статистика от синоптиков говорит о том, что не июнь аномальный, а декабрь. И февраль. 17 февраля было аж +10.

Сейчас температура значительно ниже нормы. А мы-то привыкли к другому: июнь 2019 года со средней температурой по Беларуси +21 был самым теплым за всю историю наблюдений. Белгидромет сообщает, что преобладающая дневная температура воздуха в июне бывает +20...+23, в жаркие дни она может достигать +30 и выше.

Бывало и очень холодно, но давно. Так, в 1962 и 1976 годах, средняя температура составила +13,8. А климатическая норма - +15... +18.

И что же будет дальше? Белгидромет обнадеживает, что скоро потеплеет и в итоге средняя температура июня будет около нормы, а местами ниже на 1 градус. С осадками та же история - никаких аномалий.

В ближайшие дни любителям тепла, загара и купаний еще придется потерпеть. 3 - 4 июня в стране ожидается +13...+19, местами +20, почти везде дожди и порывистый ветер.

А вот 5 июня, в пятницу, наконец-то заметно потеплеет. Местами пройдут кратковременные дожди, но воздух прогреется до +17...+23.

Долгосрочные прогнозы синоптики обычно дают неохотно, но сайт gismeteo.by обещает, что после 5 июня тепло останется с нами, сначала с дождиком, а с 8 июня все чаще - с солнцем.

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