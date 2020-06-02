Минск превратится в Уолл-Стрит: на форуме Бизнес-Пробуждение 5.0 в сентябре выступит легендарный Джордан Белфорт

Титаны бизнеса приедут в Беларусь, чтобы рассказать, как справляться с кризисом и поделиться антикризисным опытом, зарядить аудиторию своей энергией и историей. Генеральный партнер – МТБанк, банк свежих решений.

Хедлайнером Бизнес-Пробуждения 5.0 станет Джордан Белфорт, один из самых успешных биржевых брокеров в истории Уолл-Стрит. Создатель «Прямолинейной системы убеждения». Основатель более 30 миллионных компаний. Джордан Белфорт достиг фантастических финансовых высот и зарабатывает более $50 млн в год. На основе его биографии Мартин Скорсезе снял фильм «Волк с Уолл-Стрит» с Леонардо Ди Каприо в роли Белфорта.

Форум Бизнес-Пробуждение 5.0 будет интересен собственникам бизнеса, предпринимателям, управленцам, специалистам, тем, кто ищет новые решения и идеи, тем, кто только планирует начать свое дело, тем, кто в поиске новых партнеров. Ожидается, что в этом году форум значительно расширит аудиторию и соберет 8 000 участников, представителей разных сфер бизнеса. В 2020-м для расширения аудитории и привлечения предпринимателей из регионов Беларуси дополнительно предусмотрен формат участия онлайн с трансляцией форума в прямом эфире.

- 2020-й – это особый год для каждого человека, бизнеса, страны и мира, отмечают организаторы форума. - Год, который, как черный лебедь, изменил ход жизни и истории. Кризис и неопределенность не будут длиться вечно, рано или поздно они закончатся. Как организаторы бизнес мероприятий, мы хотим, чтобы предприниматели запомнили 2020-й, как год новых возможностей. Для этого нужны знания и мотивация, опыт и реальные кейсы. На форуме в Минске мы соберем топовых спикеров, бизнесменов. Они воодушевят по-новому взглянуть на бизнес и найти новые стимулы для развития. Будет жарко! Мы уверенно заявляем, что форум состоится – на любые обстоятельства у нас есть план Б и В.

В программе форума выступления известных бизнесменов, открытая дискуссия с белорусскими предпринимателями на тему кризиса и мировая премьера – на сцене Бизнес-Пробуждения состоится публичное интервью Джордана Белфорта для канала Big Money Евгения Черняка. Предприниматель, собственник бизнеса, инвестор и долларовый миллионер, Евгений Черняк будет задавать провокационные вопросы и выяснит у «волка с Уолл-Стрит», что для него важнее, путь или результат.

На сцене Бизнес-Пробуждения 5.0 выступит Федор Овчинников, основатель, совладелец и директор «Додо Пицца», крупнейшей сети пиццерий в России. К 38 годам вместе с франчайзи он открыл 457 пиццерий в России — и еще 69 заведений в 11 странах. В 2015 году «Додо Пицца» привлекла 106 млн рублей от частных инвесторов, став самым крупным кейсом в истории российского краудинвестинга.

Компанию Федору Овчинникову на Бизнес-Пробуждении 5.0 составит ведущий эксперт по кросс-маркетингу в России, Владислав Бермуда. Он выступит с темой «Новые антикризисные бизнес-решения для привлечения клиентов без затрат на рекламу». Владислав Бермуда входит в топ-10 спикеров в сфере маркетинга в России. Автор книг «25 креативных идеи на миллион», «88 креативных идеи на миллион», «20 креативных кеи сов на миллион».

- Наступивший год кардинально изменил и мировое бизнес-сообщество, и бизнес в нашей стране. Сегодня нет времени на взвешенные суждения, опасения и колебания, решения нужно принимать быстро и решительно. Бизнес как никогда нуждается в работающих антикризисных механизмах, инструментах и методах, которые помогут прямо здесь и сейчас и, конечно, надежных партнерах, которые помогут увидеть потенциал в любых изменениях. У МТБанка давняя и успешная история сотрудничества с белорусским бизнесом, и мы хотим, чтобы таких историй успеха становилось все больше. Поддержка Бизнес-Пробуждения – это возможность показать бизнесу и управленцам разного уровня, что партнерство - лучшая стратегия. Сегодня важно действовать, искать новые возможности, более тесно работать с партнерами, вместе находить лучшие пути для развития бизнеса в любых условиях, - отметила Ольга Цуран директор по малому и среднему бизнесу МТБанка.

На форуме выступят еще 7 топовых спикеров, полный список организаторы пока держат в секрете.

Бизнес-Пробуждение 5.0 пройдет 26 сентября в Минске. Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте www.bp2020.biz. Доступны пять видов билетов – Online, Волк, Бизнес, VIP, Premium. В период до 26 сентября для участников форума предусмотрены бизнес-завтраки, онлайн-программы по поддержке бизнеса и вебинары с экспертами.