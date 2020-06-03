Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 июня 2020 года: новые правила выдачи больничных, застрявшие в Беларуси цирки-шапито и Афанасьева в рекламе фэйковых чудо-лекарств

По данным на среду, 3 июня 2020 года, в мире заражено коронавирусом 6,399 млн человек. На первом месте по-прежнему США (1,859 млн человек), на втором – Бразилия (529 405 человек), на третьем - Россия (423 741).

Всего за последние сутки в мире количество заболевших выросло на 61 139 человек. Погибло 378 065 человек.

В Беларуси за время пандемии по последним данным зарегистрированы 44 тысячи 255 человек с положительным тестом на коронавирус. Прирост за последние сутки - 852 новых случая. Напомним, уже четвертый день подряд эта цифра держится на уровне меньше, чем 900 человек в сутки.

Выздоровели и выписаны в нашей стране 19 тысяч 195 пациентов. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 243 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки - плюс три человека.

В Минздраве рассказали, сколько продлится больничный

Тем временем в Минздраве объяснили новые правила выдачи больничных. 21 мая Минздравом был принят приказ №557 для совершенствования принимаемых мер по современной диагностике и лечению пациентов с коронавирусом.

В документе говорится, что пациенты с легкой и бессимптомной формой коронавируса тестирование проходят через 14 суток. При отрицательном показателе их выписывают. Если тест положительный, то выдавать больничный будут на 21 день.

В Минздраве объясняют это так: в современной ПЦР-диагностике можно выделить фрагменты РНК-вируса, но это не говорит о его жизнеспособности. Там отмечают, что у здорового человека в норме РНК-коронавируса определяться не должно. Соответственно, когда первично выявляется пациент (с проявлением симптомов или без) с наличием РНК, то это свидетельствует об инфицировании. При этом, как показывает практика, у большого числа пациентов остатки РНК-вируса при ПЦР-диагностике могут выделяться более месяца. Но опыт китайских и других ученых показывает, что это нежизнеспособный вирус, который не способен инфицировать кого-то еще.

Выделить и получить жизнеспособный вирус удалось максимум через 12 дней от момента появления клинических симптомов. В литературе пока не описано случаев инфицирования пациентов через 21 день от момента диагностирования процесса появления клинических симптомов при легких формах заболевания. При этом обломки вируса в клетке могут содержаться еще достаточно долго.

Певица Инна Афанасьева пожаловалась на аферистов

В интернете появились статьи, где Инна Афанасьева рекламирует чудо-препарат, который спасет людей от коронавируса. Певица выступила с опровержением:

- Хочу сказать, что я абсолютно здорова! У меня нет никаких коронавирусов, паразитов и так далее! Я не давала никаких интервью по поводу своего предсмертного состояния. Это аферисты , которые размещают рекламу по продаже никому не нужных лекарств и собирают, как правило, с пенсионеров по 5 рублей!

Певица надеется, что правоохранительные органы быстро найдут мошенников. Кстати, в такой же рекламе около месяца назад использовали певицу Ларису Грибалеву, и она тоже публиковала опровержение.

Из-за коронавируса сразу три цирка-шапито застряли в Беларуси

Один из застрявших цирков-шапито находится в Брестской области. Артисты из Молдовы, России, Украины и животные уже с нетерпением ждут своего выхода на арену. Свой первый и последний спектакль они показали в Пинске в начале апреля. Следующие представления должны были состояться в Бресте, но этому помешал коронавирус.

В этой ситуации непросто прокормить животных. Но на помощь пришли неравнодушные местные жители - люди приносили картофель, свеклу, морковку и бананы. Еще два цирка застряли из-за коронавируса в Бобруйске и Светлогорске.

Во время экзаменов в школах дезинфицировали парты

А у школьников тем временем начались экзамены: ученики девятых и одиннадцатых классов сдают их с 1 по 9 июня. В этом году экзамены проходят в необычных условиях.

- Наш класс разделили на две части, чтобы было меньше людей, - рассказывает одиннадцатиклассница 7-й гимназии Кристина. - Посреди экзамена всех попросили выйти из класса, чтобы продезинфицировать парты. Всем сказали прийти в масках. У кого были марлевые, их заменили. Стояли антисептики. Каждый раз, когда кто-то выходил, обрабатывал руки.

Из-за отмены выпускного Кристина особо не расстроилась. Считает, что главное - поступить.

Одиннадцатиклассник Иван рассказал, что экзамен по математике писали в коридоре:

- Парты стояли на расстоянии 2-х метров, весь коридор был занят, - показывает фотографию на телефоне Иван. - Всем посоветовали быть в масках - все так и пришли.

Иван купил костюм на выпускной, но раз все отменилось, он решил прийти в нем на экзамен. А там, глядишь, и на свадьбу пригодится!

Из-за коронавируса белорусы требуют отложить физический пуск АЭС

В интернете была опубликована петиция с требованием отложить запланированный на июль физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС. Пока её подписали около полтысячи человек.

Авторы петиции просят отложить физический пуск «до момента, когда будут решены проблемы безопасности станции». Из-за пандемии они считают эту затею рискованной. Возможно, «запуск станции будет выполняться недостаточно квалифицированными специалистами и без должного контроля». Причиной авторы петиции называют массовое заболевание коронавирусом персонала, который занят строительством и подготовкой электростанции к пуску.

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