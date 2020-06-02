«Капля крови из пальца - и результат через 10 минут!»: мы купили с рук тесты на антитела к коронавирусу и проверили их

Сотни людей в Беларуси хотят знать, перенесли они уже коронавирус, либо их болезни с признаками ковида нынешней зимой и весной все же были обычными пневмониями или ОРВИ. Тем, кто вообще не болел ничем, тоже интересно: «А не перенес ли я «корону» на ногах и без симптомов»? Возможность получить ответ пока есть не у всех. Тесты на антитела делают только медики по определенным показаниям. Даже платно ради любопытства в медицинских учреждениях их пока не сделаешь.

Но купить тест-систему самостоятельно никто не запрещает! Особенно тем, кто такой упрямый, как я, и хочет докопаться до истины - была моя пневмония в конце февраля коронавирусной или нет. Тем более в интернете появились частные объявления о продаже экспресс-тестов на определение антител к коронавирусу.

«Ни у кого из знакомых эти тесты ничего не показали. Достоверность - 70 на 30».

Цена экспресс-тестов кусается настолько - 70 - 80 рублей, - что я целый день думала, стоит ли овчинка выделки. Тем более что точность никто не гарантирует. Но родная редакция поддержала, а компанию в испытаниях мне согласилась составить подруга, которая переболела коронавирусом и буквально на днях выписалась с долгожданным отрицательным результатом. Ее участие - как контрольное взвешивание на рынке. Если у нее не окажется антител, значит, этот экспресс-тест - просто дорогая забава, а не повод делать какие-то выводы относительно своего здоровья.

На звонок по телефону, указанному в объявлении, отвечает мужчина. Он немногословен: называет цену, производителя (Китай), возможность получить товар (курьером или приехать самой). На встречу, назначенную в спальном районе, приятный молодой человек приезжает без опозданий. Достает товар без всякой конспирации.

- Вы на себе хоть испробовали эти тесты? Что за они? Китайские? - я, как придирчивый покупатель, рассматриваю коробочки с тестами со всех сторон. Все надписи только на английском, инструкция тоже. Немного обнадеживает упоминание немецкой фирмы внизу и то, что все составляющие теста герметично упакованы - за такие деньжищи должна же быть какая-то солидность!

- Да, китайские. Пробовали. У нас ничего нет. Ни у кого из знакомых ничего не показало. Достоверность - 70 на 30, - все так же немногословен продавец.

- У нас в Беларуси они используются? Может, это те тесты, что из Китая прибыли к нам гуманитарным грузом?

- Нет! Там другие тесты - по 25 штук в одной упаковке, а здесь каждая коробка - для одного человека, - так уверенно отвечает продавец, что я начинаю смотреть на него как на работника здравоохранения.

- А-а-а! Это в Москве такие используются?

- Там разные. И такие, и английские.

В каждой коробочке - индивидуальный тест.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Там все просто в этих тестах. Только смотрите - иголка выстреливает один раз»

Перед тем как отдать деньги, я все же пытаюсь убедиться, не контрабанда ли это и не попытаются ли мне вместо экспресс-тестов на ковид-19 всунуть, например, тест на беременность, как это было с героями одного современного сериала. Ведь инструкция в коробочке и все надписи на ней - на английском. В медицинской терминологии можно сходу и не разобраться. Но продавец сбрасывает в мессенджер ссылку на русскоязычную инструкцию. Ага, значит, для русскоговорящих стран эти тесты все-таки были предназначены! Неужели все-таки из России привезли?

- Кто ж вам правду скажет? - уходит от ответа продавец. Но немного смягчается, когда я рассказываю о том, что для меня сдать этот тест - дело чести, потому что болела непонятной пневмонией, которую сначала не заметили, а потому лечение затянулось.

- Все индивидуально. Я вот маску никогда не носил - и ничего. А знакомые некоторые маски, перчатки носили - и заболели. Кто-то из домашних принес, наверное. Вы пробуйте. Может, все будет хорошо, а потом через неделю что-то появится, - подбадривает меня мужчина. - Там все просто в этих тестах. Только смотрите, иголка выстреливает один раз. Чик - нажали, пипеткой набираете кровь, капаете в окошко на тесте, вслед две капли реагента - и через 10 минут смотрите результат по полосочкам.

- Иголка как в глюкометре работает?

- Не знаю.

После этого ответа предположения о том, что продавец - медик, пропали. Но человек порядочный точно. Товар свой нахваливать не стал, честно сказал:

- Я бы вас уверял, что это самый лучший тест, но говорю как есть: точность 70%. Пробуйте!

Три полоски? Не ожидали!

Сделать первый тест доверяем моей подруге со свежевылеченным коронавирусом. Распаковываем два небольших пакетика, извлекая набор миниатюрных одноразовых инструментов: игла, действительно похожая на те, что используются в глюкометре, пипетка для забора крови, флакончик с реагентом, тестовая кассета и обеззараживающая салфетка.

В наборе - ланцет, реагент, тестовая кассета, пипетка и обеззараживающая салфетка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Разбираемся что к чему и начинаем...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для человека, который не боится вида крови и причинения боли самому себе, все проходит без проблем: Ира спокойно уколола свой палец, выдавила капельку крови, забрала ее пипеткой и отправила по назначению в лунку на тестовой кассете, а сверху - две капли реагента. Все, ждем 10 минут!

Ира спокойно и уверенно прокалывает себе палец. Это, оказывается, совсем несложно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Капельки крови достаточно для теста.Хотя мы старались выжать по максимуму.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Капаем кровь в лунку, а сверху - две капли реагента.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ответ начинает проявляться сразу. Сначала полоска рядом с буквой С - это говорит о том, что тест сделан правильно. Потом четко проступает IgG - подтверждение того, что Ира болела и антитела в ее организме есть. А вот появления полоски IgМ, которая говорит о том, что организм борется с вирусом, если честно ожидали меньше всего. Некоторые наблюдатели, увидев результат, на всякий случай шарахнулись в сторону. Правда, эта полоска оказалась самой бледной на фоне четких и ярко выраженных С и IgG. Если верить всем перечитанным источникам о подобном тестировании, бледный вид этой полоски говорит о том, что это не активные остатки вируса (еще бы, после почти месяца больницы!) и человек уже не заразен.

По этим полоскам все на виду: что было, что есть. Полоска М заметно бледнее остальных - человек же выздоравливает.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Был ли у меня ковид? Вопрос открыт!

Итак, в том, что этот экспресс-тест работает, мы убедились. Теперь самая важная часть испытания, которая должна дать ответ, болела ли Раиса Юдина в феврале коронавирусом или отделалась обычной пневмонией. Многие мои друзья и коллеги предпочитали верить в ковид, надеясь, что общение со мной дало им возможность заразиться и перенести инфекцию в легкой форме. Поэтому результат моего теста ждали с особым трепетом.

Еще 10 минут - и я узнаю, что выбило меня из колеи в феврале - коронавирус или просто пневмония.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Есть! Первая полоска появляется почти сразу. Дальше все чисто.

Тоненькая пипетка рассчитана как раз на каплю крови, которой достаточно для этого теста.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ну подождите, еще две минуты прошло, а надо десять! - убеждаю я сама себя, потому что тоже хочу увидеть заветную черту IgG. Чтобы вздохнуть с облегчением, перестать бояться заразиться и принести заразу другим, снять маску и попробовать стать донором плазмы. Чтобы мои друзья, которые тесно со мной общались во время болезни и после, тоже вздохнули с облегчением и порадовались своему сильному иммунитету, который им позволил не заболеть рядом со мной или перенести ковид легко и незаметно.

Через 10 минут все эти мечты разбились в прах о девственно чистое поле тестовой кассеты, где после полоски С так ничего и не появилось.

И вот она, моя правда - одна полоска!!!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ай, может, тебе тест попался бракованный! - утешила одна подруга.

- Слишком много времени прошло - 3,5 месяца. Антитела могли и не остаться, - рассудила другая.

Да, истина где-то рядом. Ковид-19 действительно еще настолько мало изучен, что делать однозначные выводы о его поведении и последствиях глобально пока рано. Но, по крайней мере, мы выяснили, что можно сделать для себя.

мы узнали, что этот тест работает - и это уже хороший результат.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БУДЬ В КУРСЕ!

Что означают IgМ и IgG на тестовой кассете? Это обозначение иммуноглобулинов - антител, которые вырабатываются в ответ на инфекцию. IgM - это иммуноглобулины М, быстрый ответ организма. Это антитела, которые вырабатываются с первых дней заболевания. IgG - иммуноглобулины G - вырабатываются через какое-то время после того, как инфекция попала в организм. Как правило, примерно в течение трех-четырех недель. Уровень иммуноглобулина G при других инфекциях держится до полугода. В отношении COVID-19 продолжительность его жизни пока неизвестна.

КСТАТИ

На сайте китайского производителя этих экспресс-тестов написано, кто компания образована в 2015 году и специализируется именно на таких тестах. Экспресс-методом предлагают сделать анализ на разные заболевания - от гриппа до хламидий и хеликобактера. При этом китайский производитель в аннотациях к своим тестам напоминает, что их результаты - не последняя инстанция, и для более точной диагностики рекомендует использовать и другие методы.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Сходили в поликлинику, где проводят экспресс-тесты на коронавирус, и испытали их на себе

Главный врач минской поликлиники рассказала, кому именно, как и когда проводят тесты. А мы увидели весь процесс - от забора крови до центрифуги и заветных полосочек (подробнее)

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