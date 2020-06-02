«Мы годами платили миллионы долларов налогов, а теперь изгои?» Владельцев кафе и ресторанов нет в списке тех, кому снизили аренду и налоги

Власти столицы определились с тем, кому и как они будут помогать бороться с последствиями пандемии COVID-19. Конкретная помощь со стороны Мингорисполкома будет заключаться в снижении в два раза арендной платы и налогов - на землю и на недвижимость. Действовать понижающие коэффициенты будут на протяжении второго и третьего квартала. Правда, в числе тех отраслей, которым помогут, нет сегмента общепита - рестораны и кафе, видимо, с падением спроса и покупательской способности должны бороться самостоятельно.

- Это решение - лишний повод задуматься не только нам, работающим в ресторанном сегменте, но и всем о той роли государства, которое оно играет в нашей жизни. Само государство подталкивает к тому, чтобы мы, наконец, задумались: а куда вообще идут наши налоги? - сказал в беседе с «Комсомолкой» директор одного из самых востребованных комплексов Минска ресторана-пивоварни «Друзья» Юрий Приемко. - Мы годами платили миллионы долларов налогов, а теперь изгои? Если взять 2019 год, то наше заведение уплатило в общей сложности налогов на сумму 1 миллион 400 тысяч долларов в эквиваленте. И это только за один год. Возникает вопрос: неужели мы существуем только для того, чтобы постоянно своевременно и в полном объеме платить налоги? А в случае возникновения негативных обстоятельств, которые от нас не зависят, мы не имеем права на какую-то помощь и поддержку со стороны государства? Почему только одностороннее взаимодействие?

- Как вы думаете, по какой причине ресторанов, кафе и баров нет в списке тех, кому снизили налоги и аренду?

- У меня нет ответа на этот вопрос. Если бы мы не платили налоги, то и вопросов бы не задавали. Эта ситуация вызывает только одно - как минимум недоумение и непонимание.

Соучредитель сети кафе Garage Виталий Паречин в целом согласен с позицией коллеги, однако видит и другие нюансы.

- Мне вообще непонятно, почему общепит выставили изгоем. Рестораны, кафе, бары, заведения - объективно, это лицо города, лицо Минска. Сколько времени руководство города занималось тем, чтобы сделать Минск более прогрессивным в этом направлении. Проводились и чемпионат мира по хоккею, и Европейские игры. Тогда общепит был нужен и сработал он более чем эффективно. Не так давно я был на ставшей культовой для Минска улице Зыбицкой, был неприятно шокирован: сколько дверей закрыто, сколько заведений больше не работают. Закончится пандемия, карантин, откроются границы. Рано или поздно в Беларусь, в Минск возобновится поток туристов. Что они увидят? - задается вопросом ресторатор. - Закрытые кафе, рестораны, павшие жертвой кризиса, не пережившие экономический коллапс, вызванный COVID-19 и отсутствием своевременной поддержки со стороны государства. Помощь со стороны государства однозначно нужна. Почему у нас решили не помогать общепиту - вопрос открытый. Тем более что мировая практика показывает: больше других пострадали развлекательный бизнес, сектор общественного питания, туризм. И именно им оказывается комплексная поддержка.

КСТАТИ

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