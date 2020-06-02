2020-06-02T20:24:38+03:00
Минск
КП Беларусь

Больше всего воздух в Минске загрязняют не заводы, а автомобили

Хотя за год количество вредных выбросов от транспорта немного снизилось
Виктор ПАЖИТОК
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Машины - основной источник загрязнения атмосферы МинскаМашины - основной источник загрязнения атмосферы МинскаФото: Дарья ПУТЕЙКО
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- В 2019 году объем выбросов от транспорта составил 130,1 тысячи тонн. Это на 5,5 тысячи тонн (или на 4%) меньше, чем годом ранее, - такую статистику привел председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий.

Для сравнения: промышленных предприятия в прошлом году выбросили в воздух около 18,3 тысячи тонн. Выходит, именно автомобили являются основным фактором загрязнения воздуха в Минске. По словам Степана Дубницкого, они выбрасывают в атмосферу столицы более 80% от общего количества выбросов вредных веществ. А тот факт, что выбросы немного снизились, специалисты связывают с несколькими причинами: во-первых, современные автомобили более экологичны, во-вторых, отмечается улучшение качества топлива. Кроме этого свою роль сыграл набирающий обороты экологически чистый транспорт - все больше минчан предпочитают велосипеды и самокаты.

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