«Силовой сценарий - это то, что уже начали применять задолго до выборов»

Шестые выборы президента назначены на 9 августа. Последние два дня Александр Лукашенко говорит о порядке. 1 июня на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком он заявил, что в Беларуси Майдану не бывать. 2 июня президент велел мэру Минска Анатолию Сиваку вместе с милицией навести полный порядок в городе.

- Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить. Я так вот смотрю на них, чистенький, убранный, удобный, уютный, красивый городишко. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся не хочу. Но вот же неймется кому-то, - слова президента привел телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, две последние недели во время сбора подписей инициативными группами в поддержку потенциальных кандидатов в президенты выстраивались очереди. Особенно они были заметны в Минске на площади у Комаровского рынка. Но очереди были и в других областных и районных городах.

29 мая в Гродно на таком пикете был задержан муж и руководитель инициативной группы Светланы Тихановской - Сергей. Против него и его шести человек возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении милиционеров в Гродно. Правозащитники публикуют список задержанных в рамках данного уголовного дела: Сергей Тихановский, Евгений Резниченко, Дмитрий Кучеров, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Сергей Колмыков, Александр Аранович (вероятно).

31 мая четыре правозащитные организации Беларуси объявили Сергея Тихановского политическим заключенным. Правозащитники потребовали от властей немедленно освободить блогера и прекратить его уголовное преследование.

Известно, что срок содержания Тихановского под стражей продлен до 10 суток.

- До вечера 8 июня милиция должна предъявить им обвинения либо освободить, - отмечают правозащитники.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Очереди из желающих подписаться по всей стране - уникальное явление для Беларуси»

- В чем особенность этих выборов? - уточнила КП у политолога Валерия Карбалевича.

- Эти выборы очень сильно политизировали общество. И оказалось, что политизированная часть общества крайне негативно настроена по отношению к Лукашенко. Атмосфера очень наэлектризована. Это вылилось в стремление продемонстрировать власти свое негативное отношение, что выразилось в поддержке альтернативных кандидатов и в социальных сетях, и в том, чтобы подписываться за них. Эти очереди по всей стране - достаточно уникальное явление для Беларуси.

- Два дня подряд президент говорит о порядке. Уже есть задержанные люди - так рано перед выборами ещё не задерживали. Что будет дальше?

- Можно предположить, Лукашенко теряет электоральное большинство. Это начинает ощущать общество. И коль общество ощущает, то даже неопределившиеся могут начать примыкать к большинству. Лукашенко это испугало и он очень активно начал пытаться поменять ход кампании. Сразу по нескольким направлениям. Прежде всего - обратил на себя внимание, потому что практически все внимание СМИ было переключено на альтернативных кандидатов. Это, например, обещание поменять правительство. Второе - традиционные способы борьбы с оппонентами, которые включают в себя оскорбления, принижение, очернение, компромат и попытку навесить на них какие-то ярлыки. От «агентов Москвы» до того, что они какие-то уголовники, которые ездят по стране. Следующий момент - попытка переформатировать основную тему кампании. А она звучит так: народ против власти. Неэффективность, несправедливость власти и поэтому жажда перемен. Можем сказать, что впервые за многие годы, белорусское общество преодолевает раскол. И он преодолевается на основе одного лозунга: «Долой, он должен уйти».

Лукашенко пытается переформатировать эту тему и объявить основных своих противников «агентами России». Есть он, который защищает суверенитет и независимость, а все, кто против него - агенты Москвы, агенты чужого государства. Самое важное направление - политические репрессии. Что произошло в Гродно. А дальше и по другим городам. Уже арестованы несколько десятков человек. Демонстрируется обычный сценарий проведения избирательной кампании. А встреча с председателем КГБ - это такая демонстрация, что церемониться не будут. Силовой сценарий это то, что уже начали применять задолго до выборов. По мере приближения к ним этот силовой сценарий будет нарастать.

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