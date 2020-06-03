2020-06-03T18:06:32+03:00
Минск
КП Беларусь

Cупруги из Минска победили коронавирус: «Антибиотики нам не прописали - мы делали дыхательную гимнастику»

Яна Пучковская вместе с мужем Валерием узнали о воспалении легких случайно - после того, как сделали компьютерную томографию
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Минчане Яна и Валерий уже переболели коронавирусом.Минчане Яна и Валерий уже переболели коронавирусом.Фото: Из личного архива
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Минчанам Яне и Валерию по 40 лет. Они столкнулись с коронавирусом, но сначала приняли его за ОРВИ. Никакого кашля и насморка у супругов не было.

- Все началось с того, что муж почувствовал ломоту в ногах. Через пару дней у меня поднялась температура до 37,5 градусов. Еще я почувствовала резь в глазах. А потом у нас с супругом появилась очень большая слабость - дней пять мы не могли встать с кровати, - рассказывает Яна. - Ко всему этому у нас пропало обоняние. Когда слабость прошла, мы почувствовали себя здоровыми.

Возможно, Яна с Валерием и не обращались бы к медикам, если бы не позвонили друзья, с которыми они накануне встречались. Те сообщили, что у них пневмония.

- Их симптомы болезни были очень похожи на наши. Это подтолкнуло нас тоже сделать компьютерную томографию, - говорит Яна. - И выяснилось, что у меня односторонняя пневмония, а мужа - двухсторонняя. Я позвонила в поликлинику, где мне сказали прийти к врачу на прием. На мои слова, что мы можем быть заразны, услышала следующее: «Причем здесь коронавирус? У вас же пневмония». Я удивилась такому ответу, ведь сейчас полно коронавирусных пневмоний. В итоге нам сказали, что для пациентов с COVID-19 есть отдельных вход в поликлинику.

«С врачом поддерживали связь по телефону»

Яна с Валерием приехали в поликлинику на машине.

- Нас приняла молодая врач-инфекционист, которая нам показалась очень компетентным специалистом. При этом удивила тем, что не назначила никакого лечения, антибиотики не выписали. Врач это обосновала тем, что пневмония вирусная и она ничем не лечится. Также объяснила, почему нам не нужна госпитализация. Мы ей доверились.

В поликлинике у супругов взяли мазки на коронавирус, а также проверили сатурацию - она была в норме.

- Врач оставила свой номер телефона, и мы с ней поддерживали связь по Вайберу. Она спрашивала, как наше состояние. В какой-то момент анализ крови моего супруга врачу не понравился, и она забеспокоилась: дело в том, что коронавирус может спровоцировать образование тромбов. Сказала, что может понадобиться госпитализация. Но другая часть анализов показала, что все нормально, и мы продолжили лечиться дома.

К слову, у двоих детей супругов, которым 8 и 13 лет, мазок на коронавирус не брали.

- Я спросила у медиков, нужно ли их проверять. Мне сказали, что раз у них нет симптомов, то ничего делать не нужно.

Яна с мужем каждый день лежали на животе, делали дыхательную гимнастику.

- Мы сейчас живем на даче и к нам приезжала милиция - проверяла, находимся ли мы на самоизоляции. Происходило это так: я открывала ворота и на расстоянии двух с половиной метров от милиционеров называла свою фамилию, имя и отчество, подтверждая, что я дома.

Последних оба теста Яны и Валерия отрицательные. Повторную компьютерную томографию супругам не назначили.

- Вопросами здоровья я занимаюсь давно. Мне удалось наладить в семье грамотное, полноценное питание и дополнительную поддержку витаминами в период болезни. Может быть, поэтому мы легко перенесли пневмонию, - говорит Яна. - Я начинающий нутрициолог (специалист по питанию - Ред.). И хочу сказать, что человеку для обеспечения организма защитной функцией от инфекции и стресса нужно ежедневно получать 15 витаминов, 30 минералов и 20 классов других вспомогательных веществ. Причем одни не работают без других. Эти микроэлементы берутся не из аптечных поливитаминных комплексов, а в первую очередь из грамотно составленного рациона. А если не удается восполнить пробелы рационом - о чем скажут анализы под контролем специалиста, - тогда стоит точечно обратить внимание на недостающие микроэлементы.

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