2020-06-02T22:59:10+03:00
Общество
КП Беларусь

«Собирал человека по кусочкам, чтобы тот мог дышать»: в Витебске простились с завкафедрой медуниверситета – его хоронили в закрытом гробу

Главного оториноларинголога области Владимира Куницкого не стало 31 мая. Родственники говорят, у него подтвердили коронавирус
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске простились с заведующим кафедрой оториноларингологии ВГМУ Владимиром Куницким.В Витебске простились с заведующим кафедрой оториноларингологии ВГМУ Владимиром Куницким.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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2 июня Витебск простился с Владимиром Куницким – кандидатом медицинских наук, доцентом, заведующим кафедрой оториноларингологии Витебского государственного медуниверситета. Он умер в воскресенье, 31 мая. 20 мая ему исполнилось 62 года. Его родственники рассказали «Нашай Ніве», что у Владимира Куницкого был подтвержден коронавирус. По словам коллег, непосредственно в отделениях, перепрофилированных под лечение коронавирусных больных, он не работал:

- Но он же лор-врач, все с воспалениями дыхательных путей, с заболеваниями носоглотки – все шли к нему…

Гражданская панихида около главного корпуса ВГМУ была недолгой. Владимира Сергеевича хоронили в закрытом гробу, в здании вуза с ним не прощались. Проводить доктора в последний путь пришли около двухсот человек – коллеги, друзья, пациенты. Почти все в масках, многие утирают слезы. Море цветов, венков.

Гражданская панихида прошла около главного корпуса ВГМУ. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Гражданская панихида прошла около главного корпуса ВГМУ.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Людей могло быть в разы больше, если бы не эпидобстановка, - вздыхает ректор ВГМУ Анатолий Щастный. – Медики просто не могут уйти со своих рабочих мест, кто-то дежурит, кто-то в командировках.

Владимиру Куницкому было 62 года. Учился он здесь же, в Витебском медицинском – тогда еще не университете, а институте. Первое рабочее место - медсанчасть Оршанского льнокомбината. Через несколько лет вернулся в Витебск, работал на кафедре оториноларингологии клиническим ординатором, старшим лаборантом, аспирантом, ассистентом… Защитил кандидатскую диссертацию, в 2001 году стал заведующим кафедрой, а в 2003 году получил звание доцента.

Более 4500 операций, 14 рацпредложений, звание «Отличник здравоохранения», 150 печатных работ, три патента, президентский грант в области здравоохранения… А еще – сотни учеников, тысячи пациентов. Владимир Куницкий оперировал не только взрослых, но и детей, начиная с самого маленького возраста. Фактически под его руководством прошло становление витебской детской лор-службы.

Владимира Куницкого хоронили в закрытом гробу. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Владимира Куницкого хоронили в закрытом гробу.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Владимир Сергеевич себя отдавал очень много, учеников никогда не бросал, после выпуска интересовался судьбой каждого, если возникали трудности, помогал, - вспоминают его бывшие студенты. - Очень добрый, по-настоящему интеллигентный.

Шестикурсница ВГМУ Дарья Курбасова вспоминает:

- Ходить на операции с Владимиром Сергеевичем было невероятным удовольствием. Наши пары часто проходили на базе Витебской областной детской больницы. На операции всегда была спокойная атмосфера, отточенные действия, готовность к любому повороту событий. Владимир Сергеевич всегда обращал внимание на особые моменты, потом в аудитории объяснял их сложность, советовал, где еще разочек об этом почитать, отвечал на вопросы. В наших глазах он был настоящим героем, за ним хотелось идти, стремиться к его уровню.

- Внимательный, собранный, всегда оказывал помощь не только пациентам, но и коллегам, - рассказывает Анатолий Щастный. – Я с 2000 года работал вместе с ним, были совместные операции, много вместе дежурили по оказанию экстренной медпомощи. Помню случай, когда привезли пациента после тяжелейшего ДТП, его оперировали хирурги различных направлений, в том числе и Владимир Сергеевич. И вот мы уже закончили, а Владимир Сергеевич еще несколько часов работал, восстанавливал после травмы лица, носа, ушной раковины жизненно важные функции пациента, чтобы он снова мог дышать. И все закончилось хорошо!

Игорь Денищиц был и учеником, и пациентом Владимира Куницкого. Сейчас он работает хирургом-травматологом в Копыльской ЦРБ.

- Так получилось, что я, еще будучи студентом, сломал нос в нелепой ситуации, а через полторы недели у нас должны были начаться занятия по лор-болезням. Вести их должен был Владимир Сергеевич, но тогда преподавателя почему-то заменили. А нос у меня сросся ужасно, стал кривым, - вспоминает Игорь. – Я набрался смелости, подошел к нему, попросил меня прооперировать. И Владимир Сергеевич все исправил.

Проститься с Владимиром Куницким пришли коллеги, друзья, ученики, пациенты. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Проститься с Владимиром Куницким пришли коллеги, друзья, ученики, пациенты.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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«Собирал человека по кусочкам, чтобы тот мог дышать»: в Витебске простились с завкафедрой медуниверситета – его хоронили в закрытом гробу
Главного оториноларинголога области Владимира Куницкого не стало 31 мая. Родственники говорят, у него подтвердили коронавирус
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