2020-06-03T16:20:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Два дня на математику и русский, пока без дат подачи документов в вузы: особенности ЦТ в 2020 году

Даты проведения испытаний сместились на две недели из-за коронавируса
Павел МИЦКЕВИЧ
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ЦТ в 2020 году пройЦТ в 2020 году пройдет с особенностямидет с особенностямиЦТ в 2020 году пройЦТ в 2020 году пройдет с особенностямидет с особенностямиФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Беларуси завершилась регистрация на Централизованное тестирование. В этом году документы на ЦТ подали 64 314 абитуриентов. Это на 12 с лишним тысяч меньше, чем в прошлом году. Самый популярный для сдачи ЦТ предмет - русский язык, по которому намерены пройти испытание 52,6 тыс. человек. На втором месте - математика, затем - английский язык, рассказали в Министерстве образования.

Напомним, из-за эпидемиологической ситуации регистрация на ЦТ в этот раз проходила не так, как обычно. Абитуриенты должны были заполнить заявление в электронном виде и выслать его по электронной почте в свой пункт регистрации. В ответ высылали лицевой счет для удаленной оплаты. Дату и время посещения абитуриентом пункта регистрации для получения пропуска определяли по предварительной записи - чтобы не было большого скопления людей одновременно.

По новому графику ЦТ начнется на две недели позже, чем в прошлом году. Итак, первое испытание - по белорусскому языку - вместо ранее запланированного 13 июня пройдет 25 июня. Русский язык будут сдавать два дня (26 и 27 июня), как и математику (1 и 2 июля). Обществоведение - 19 июня. Биология - 4 июля. Иностранные языки - 6 июля. Химия - 8 июля. Физика - 10 июля. История Беларуси - 12 июля. География - 14 июля. Всемирная история - 16 июля. А с 12 по 17 июля можно зарегистрироваться для сдачи испытаний в резервные дни - они назначены на 19, 21 и 23 июля.

Напомним, изначально планировалось, что 21 июля закончат принимать документы на бюджетное обучение в вузах. Пока можно предположить по аналогии с предыдущими годами, что перенесенное начало подачи документов стартует спустя пару дней после резервных дней ЦТ. Пока точных дат нет.

КСТАТИ

Мамам нельзя - пустят только абитуриентов

Уже известно, что важное отличие вступительной кампании - 2020 заключается в том, что абитуриенты смогут предварительно подать документы через интернет. В личном кабинете на сайте вуза надо будет заполнить форму с необходимыми данными и приложить копии ряда бумаг. А после обработки документов абитуриент получит возможность выбрать день и время в электронной очереди, чтобы посетить приемную комиссию лично. Причем время нахождения поступающего в приемной комиссии постараются максимально сократить.

- Это отдельный вход. Члены приемной комиссии тоже будут в средствах личной защиты. Абитуриенту будут представлены все эти меры, безопасная социальная дистанция будет соблюдаться, - рассказывала каналу СТВ ответственный секретарь приемной комиссии Университета физкультуры Анастасия Шигаева. - Технически запускать абитуриентов будут без сопровождающих, например, чтобы ускорить время подачи. Документы, которые можно дозаполнить либо подписать дома, будут выданы абитуриенту на руки, чтобы ограничить его пребывание конкретно в обработке документов. Несмотря на все это у абитуриентов останется возможность перебросить документы со специальности на специальность даже в последний день, если, скажем, условия конкурса сложатся для них не лучшим образом. Но заявление об этом надо подавать лично.

Кстати, в этом году удаленно абитуриенты смогут получить и медсправку для поступления, сообщили БелТА в Минздраве.

НА ЗАМЕТКУ

Для получения информации о поступлении в высшие и средние учебные заведения с 1 июня по 19 августа работает горячая линия Минобразования. Звонки по номеру (017) 222-43-12 принимают с понедельника по пятницу с 9 до 13 и с 14 до 18 часов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лагеря примут детей после 15 июня

В Минобразования заверили, что главный акцент в нынешний оздоровительной кампании сделают на безопасности детей. Лагеря с дневным пребыванием заработали с 1 июня по заявительному принципу, а лагеря с круглосуточным пребыванием примут детей после 15 июня с учетом эпидситуации в конкретном регионе.

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