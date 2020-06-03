«Детей вынесли в одних трусиках и маечках, мама осталась в чем была»: лесники спасли двоих детей из горящего дома в Лельчицком районе

Трагедия едва не случилась в деревне Иванова Слобода Лельчицкого района. Там во вторник средь бела дня вспыхнул дом. Огонь резко охватил крышу в тот момент, когда внутри были маленькие дети. Но беды не случилось благодаря односельчанам - двое мужчин, лесники Слободского лесничества, заметили пожар. Здание лесничества находится на той же улице. Поэтому мужчины быстро оказались на месте пожара и стали действовать, не тратя время на ожидание спасателей.

- 46-летний мужчина увидел, что горит кровля дома и хозпостройка. Подбежал к дому и попытался проникнуть через входную дверь, но там уже был огонь. Затем он заметил детей 4 и 7 лет, проник через окно и спас их. Дети не пострадали, - рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

Дом сгорел почти полностью. Фото: МЧС

На самом деле героев - двое. Это лесники Александр Воробей и Сергей Роговой. Последний - разбил окно, влез в дом и подавал детей Александру. «КП» дозвонилась до них на следующий день, когда оба напарника работали в лесу.

- Мы были в конторе, заметили большой дым, побежали к дому. Знаем эту семью, поэтому понимали, что внутри дети, и сразу постарались вынести их. Извините, нету времени рассказывать, работы много, - ответил скромный Сергей Роговой.

Пожар потушили прибывшие спасатели, добавили в МЧС. Огонь уничтожил хозпостройку, крышу и перекрытие дома, имущество. Причина пожара пока устанавливается, одна из версий - неосторожное обращение с огнем. 32-летняя женщина воспитывает детей одна, отец с семьей не живет. В момент возникновения пожара была на огороде. На учете семья не состоит, соседи характеризуют ее положительно.

В сельсовете добавили, что мама Татьяна приехала в деревню два года назад из Житковичского района и устроилась на ферму дояркой.

- Хорошо работает, непьющая. не курит. Она сразу не заметила пожар, потому что с огорода дым не был виден. Когда прибежала, детей уже спасли. Пожар начался с сарая, огонь перекинулся на дом - все старое, поэтому быстро вспыхнуло. Сейчас мы нашли маме новый домик, который пустовал. На время, пока она его обустраивает, детей отправили к родителям женщины. Их вынесли в одних трусиках и маечках, сама Татьяна тоже осталась только в том, в чем была. Поэтому организовали сбор средств для семьи.

Односельчане быстро собрали Татьяне и детям одежду, помогают с обустройством нового жилья. Там семья будет жить на условиях последующего выкупа дома.