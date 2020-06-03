«Сказал писать предсмертную записку»: в агрогородке под Минском муж из ревности решил облить жену бензином и сжечь

Скандал в одной из семей агрогородка Городьки Воложинского района мог закончиться трагедией. 58-летний мужчина вломился в комнату к жене с канистрой бензина и спичками. Мужчина угрожал жене, что сожжет ее вместе с домом. Но перед этим потребовал написать предсмертную записку - чтобы было ясно, что в своей смерти женщина никого не винит. Подробности mlyn.by рассказал прокурор Воложинского района Юрий Канапацкий.

Мужчина был пьян. Ему показалось, что жена в своей комнате с кем-то разговаривает по телефону втайне от него. Замок в двери он выломал ломом.

Женщина не сомневалась, что ее муж действительно может поджечь дом. Поэтому когда он отвел ее в соседнюю комнату и заставил писать записку, она улучила момент, успела набрать на телефоне 102 и спрятала мобильник под подушку. Дежурный милиционер, который ответил на звонок, понял, что происходит неладное. Поэтому он перезвонил на тот же номер, ответил муж. Милиционер попросил передать трубку жене. Женщина плакала, и на вопрос «что-то случилось?» успела ответить «да».

Дежурный выяснил адрес по регистрации мобильного телефона и направил туда оперативную группу.

Недавно по этому делу состоялся суд. Мужчина признал свою вину и раскаялся. За угрозу убийством его приговорили к 240 часам общественных работ. Нарушители, которым назначают общественные работы, подметают улицы, красят заборы, выполняют другие подсобные работы.

А верхний предел наказания за угрозу убийством - лишение свободы на два года. Но, судя по тем случаям, которые встречались в СМИ, такое наказание семейным дебоширам выносят редко – гораздо чаще все обходится штрафом или общественными работами.

БЫЛО ДЕЛО

Мужчина из Новополоцка получил срок за угрозу сжечь жену. Этот случай произошел в апреле 2019 года. Муж облил жену керосином и на некоторое время отвлекся - искал спички. Женщина успела схватить его куртку, в которой лежала зажигалка, и спрятаться в комнате. Пока мужчина собирался поджечь дверь, она вызвала милицию. Его приговорили к 9 месяцам лишения свободы - суд учел, что он уже был судим за угрозу убийством.

На два года отправился в колонию мужчина из Барановичей: он угрожал своей жене ножом, говорил, что хочет ее убить. У него уже была судимость: тогда он оказался в суде за истязание жены.

ОФИЦИАЛЬНО

Каждый год 100 человек погибает от рук родственников

Последние цифры о пострадавших от домашнего насилия МВД озвучивало в декабре прошлого года. Тогда специалисты говорили, что больше 25 тысяч женщин пострадали от рук домочадцев. При этом реальная цифра гораздо больше: потерпевшие могут годами молчать о том, что происходит в семье, а женщины, которые все же обратились в милицию, часто забирают заявления. Каждый год около 100 человек погибает от рук родственников.

В МВД подготовили советы жертвам насилия в семье, которые могут помочь в критической ситуации.

Договоритесь с соседями: пусть вызывают милицию, если услышат крики из вашей квартиры. Спрячьте какую-то сумму денег, блокнот с телефонами нужных людей, паспорт, документы на детей и другие важные бумаги, одежду и лекарства в безопасном, но легкодоступном для вас месте. Найдите место, куда вы можете уйти в случае опасности: возможно, кто-то из друзей или родственников сможет вас приютить, если это понадобится. В критической ситуации, когда есть угроза вашему здоровью и жизни, постарайтесь как можно быстрее вызвать милицию.

Вы можете обратиться на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия по телефону: 8-801-100-8-80. На ваш звонок ответят ежедневно с 8.00 до 20.00, анонимно и конфиденциально. Это бесплатно, если вы звоните по домашнему телефону или являетесь абонентом оператора А1.

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