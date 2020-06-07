2020-06-07T01:26:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Первый родившийся в XXI веке белорус: «Под бой курантов встречаем Новый год, а через 13 минут отмечаем мой день рождения»

Евгений Купран из Гродно появился на свет в 00.13 минут 1 января 2000 года - и 20 лет назад стал героем одной из статей «Комсомолки»
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Родители Евгения сохранили статью "Комсомолки" за 2000-ый год. Тогда они стали родителями своего первенца, который появился на свет в ноговоднюю ночь.Родители Евгения сохранили статью "Комсомолки" за 2000-ый год. Тогда они стали родителями своего первенца, который появился на свет в ноговоднюю ночь.Фото: Из личного архива
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Евгений Купран из Гродно появился на свет в 00.13 минут 1 января 2000 года - и стал героем одной из статей «Комсомолки».

Мы отыскали Женю 20 лет спустя - он по-прежнему живет в Гродно и все так же удивляет новых знакомых и своим днем рождения в новогоднюю ночь, и тем фактом, что он стал первым родившимся в XXI веке белорусом.

- Сейчас я учусь на программиста на заочном отделении в БНТУ, живу с родителями, но собираюсь жениться. Девушке сделал предложение в прошлом году. Свадьба будет этим летом, - рассказал «Комсомолке» Евгений.

Женя стал первым ребенком у своих родителей, а младшему брату Жени, Олегу, 17 лет.

- У нас в семье принято так: сначала под бой курантов встречаем Новый год. Потом ждем 13 минут - и меня поздравляют! - рассказывает Евгений. - И все подарки на день рождения в детстве дарили сразу, в новогоднюю ночь.

К слову, «Комсомолка» в 2000 году подарила новоиспеченным родителям стиральную машину.

- Наверное, лет десять она нам прослужила верой и правдой, - говорит мама Евгения Ольга.

- А от властей нам подарили телевизор, и он тоже долго прослужил.

- За 20 лет многое изменилось в вашей жизни?

- Мы построили квартиру в Гродно, переехали в нее из общежития… Выросли дети, младший сын уже заканчивает школу. Я продолжаю работать в школе, преподаю биологию. Муж работал в МЧС, но вышел на пенсию в звании подполковника. Сейчас работает в автосервисе. В канун Нового года мы часто вспоминаем рождение Жени... Было 31 декабря, обед. Мы с мужем готовились к празднованию Нового года - до того момента, пока я не поняла, что малыш вот-вот появится на свет. До сих пор храним статью «Комсомолки», в которой рассказывается о нас… А вообще эти 20 лет пролетели так быстро! Вот уже и Женя собирается свою семью строить - он со своей девушкой дружит с 8-го класса. Мы за них очень рады!

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