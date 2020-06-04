«Что делать, если на работе предлагают подписаться за конкретного человека?»: 5 наивных вопросов о сборе подписей

В Беларуси идут сборы подписей за претендентов в кандидаты на пост президента. Вроде бы все просто, но на самом деле постоянно появляются какие-то сложности, нарушения, обвинения... Мы задали наивные вопросы юристу Дмитрию Лабазинскому, как правильно сознательному гражданину отдать свою подпись тому, кому хочется.

1. Где потенциальные кандидаты могут собирать подписи?

- К избирателям могут прийти на дом. Также есть такая форма сбора подписей, как пикетирование. К слову, не везде можно проводить пикеты. Допустим, Мингорисполком указал конкретный перечень мест, где их запрещено проводить. Но площадь возле Комаровского рынка, где в выходные образовалась длинная очередь из избирателей, в этот перечень не входит. Поэтому альтернативные кандидаты воспользовались своим правом и провели законное пикетирование. Чтобы оставить подпись, у избирателя с собой должен быть паспорт. Член инициативной группы своей рукой заполнит подписной лист: внесет ФИО, дату рождения, адрес прописки и номер паспорта. Собственноручно надо вписать дату и расписаться.

2. Имею ли я право оставить подпись под несколько кандидатов или всех?

- Избиратель может поставить подпись, как за одного претендента в кандидаты на пост президента, так и за нескольких или за всех. При этом запрещено законом ставить более одной подписи за одного кандидата.

3. Оставление подписи - это сугубо личное решение, не обязанность? Можно отказаться это делать, если, например, на работе предлагают подписаться за конкретного человека?

- Да, это личное решение человека. В Избирательном Кодексе указано, что администрация организаций не имеет право каким-то образом влиять на сбор подписей, принуждать сотрудников ставить за кого-то подписи. Если есть давление, работник может обратиться в милицию или в прокуратуру. Сам факт принуждения незаконнен.

4. Если на пикете милиция призывает людей расходиться, я должен им подчиниться?

- Считаю, что по умолчанию требованиям милиции нужно подчиниться. При этом избиратель может задать вопросы правоохранителю: "На каком основании? Есть факты нарушения общественного порядка - драка, потасовка?". Милиционеры не имеют права препятствовать тому, чтобы люди подписывались за выдвижение какого-либо претендента в кандидаты президента.

5. Если меня задерживают во время пикета сотрудники милиции или люди в штатском, как себя вести?

- Сохранять спокойствие и не оказывать сопротивление. При задержании позвонить родным.

Если задерживают люди в штатском, которые не представляются, не показывают свое удостоверение, попытаться привлечь внимание окружающих. Прокричать им номер телефона вашего близкого человека.

Если вас доставили в отдел милиции, ни в коем случае не грубите и не хамите. Могла произойти ошибка и вас отпустят после установления личности. Если на вас составят административный протокол, ознакомьтесь с ним. Если есть вопросы к протоколу, внесите исправления, допишите свои возражения, поставив подпись и дату. Но не бездумно подписывайте протокол.

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