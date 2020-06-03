«Хотим, чтобы у каждого белоруса проснулось чувство собственного достоинства». Поездку по регионам Виктор Бабарико начал с Гомеля

3 июня в Гомеле прошла встреча с претендентом в кандидаты на пост президента Беларуси Виктором Бабарико. Это его первая поездка по регионам. На встречу не приглашали всех желающих - только членов инициативной группы и журналистов - из-за сложной эпидемиологической обстановки. Однако многие сторонники Бабарико все же пришли на встречу, фотографировались с возможным кандидатом, задавали вопросы.

Всего собралось больше ста человек. Место для встречи выбрали атмосферное - крытый паркинг торгового центра. Поэтому бывший банкир выступал на фоне вентиляторов кондиционеров, грубо штукатуренных стен, строительных лент и другого индустриала.

Встреча проходила на крытом паркингеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вначале Бабарико похвалил Гомель за то, что здесь «формируется гражданское общество». В качестве примеров он привел успешную кампанию против планов властей о строительстве флагштока за 600 тыс. долларов, вспомнил координатора кампании BY-CODID, которая помогает медикам, Андрея Стрижака и, конечно, блогера Сергея Тихановского.

- То, что происходит сейчас с Тихановским, «ни разу не законно и провокационно», заявил претендент.

Встреча проходила около двух часовФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Бабарико рассказал о том, что он сторонник децентрализации страны - то есть, большего самоуправления регионов:

- Вы сами должны решать, куда направлять ваши деньги, которые вы даете в виде налогов, и чтобы это было прозрачно.

На встречу собралось больше ста человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Затронул возможный кандидат и тему интеграции с Россией:

- Беларусь пока тесно связана с Россией. Я говорю - пока. За 10 лет мы явно не обойдемся без основного сырьевого поставщика и рынка сбыта, - считает претендент. Однако если в ближайшие 10 лет найдут способ хранить электроэнергию, что позволит резко сократить потребление нефти и газа, то современные технологии позволят «избавиться от зависимости».

Виктор Бабарико надеется собрать намного больше 100 тыс. подписейФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Говоря конкретно о Союзном государстве, Бабарико задался вопросом:

- Оно строится 20 лет - непонятно, что можно делать 20 лет? (после этого люди зааплодировали. - Ред.) Может, надо на это по-другому посмотреть?

Многие хотели задать вопросыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Претендент рассказал, что в случае прихода к власти первым делом он раскрыл бы правду о заболеваемости коронавирусом в Беларуси, «чтобы люди успокоились», и принял бы меры по восстановлению экономики после пандемии.

Единственный вопрос, по которому у возможного кандидата пока нет предложений, - о строящейся БелАЭС. С одной стороны, это бесперспективное дело, а с другой - на объект затрачен огромный кредит, который надо отдавать, отметил Бабарико.

Всех призывали надевать маскиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На вопрос о членах правительства, которое действующий президент отправил в отставку, претендент ответил:

- Большинство в правительстве - умные и компетентные люди. Если вдруг новый президент предъявит запрос на инициативность, а не на исполнительность, то нужно оставлять их работать, потому что они компетентны и показали это даже сейчас.

В целом, возможный кандидат «против любого резкого, революционного изменения». Он не считает необходимым проводить люстрацию, если за человеком нет уголовного преступления.

Бабарико надеется приехать в Гомель снова уже в качестве кандидатаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Бабарико уверен, что его инициативная группа соберет гораздо больше требуемого количества подписей и считает, что при такой широкой поддержке ЦИК не сможет его не зарегистрировать кандидатом.

Претендент надеется, что участковые комиссии можно будет сформировать из уважаемых, авторитетных людей, что поможет провести выборы честно.

- Показать и увидеть, как на самом деле люди проголосовали, при современных технологиях легко. Ребята, которые занимаются аналитикой, принесли цифры: на выборы сейчас собираются однозначно прийти 60%, около 20% - однозначно не придут, еще 20% - не определились. Что означают эти 40% - пока эти люди «за». И наша цель - поднять эти 40%.

Бабарико заметил, что он надеется на плавную передачу власти и хочет, чтобы у каждого белоруса проснулось чувство собственного достоинства.

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