2020-06-05T13:53:50+03:00
Общество
КП Беларусь

«Часть денег была за диваном, где уже искали»: на даче у матери Тихановского нашли $900 тысяч

Обыски длились всю ночь и продолжились на утро, сам блогер переведен в СИЗО в Минске [фото, видео]
Павел МИЦКЕВИЧ
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На даче у матери Тихановского нашли $900 тысяч. Фото: МВДНа даче у матери Тихановского нашли $900 тысяч. Фото: МВД
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В среду 3 июня днем и ночью в четверг 4 июня правоохранители провели обыски у родственников и соратников задержанного блогера Сергея Тихановского, руководителя инициативной группы по сбору подписей за выдвижение в кандидаты на пост президента его супруги Светланы Тихановской.

По официальному сообщению МВД, во время обыска на даче матери Тихановского нашли 900 тыс. долларов. Также обнаружили рации, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинку для счета денег.

Сначала стало известно о том, что взломана студия Youtube-канала блогера «Страны для жизни» в Гомеле. Помещение под офис Сергей арендует в гостинице «Октябрьская». Там взломали двери и оставили их после обыска открытыми.

За этим столом Тихановский записывал свои студийные стримы. Кружка так и стоит на пустом столе после обыска Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

За этим столом Тихановский записывал свои студийные стримы. Кружка так и стоит на пустом столе после обыскаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- С утра и до 16 часов что-то там делали. Потом выносили какие-то коробки, папки с бумагами. Было два милиционера в форме, один человек в штатском, еще двое мужчин каких-то - может, понятые. Двери взламывали сотрудники МЧС. Что так долго можно было делать в студии, непонятно. Раньше там стоял компьютер, была другая техника, кофейный аппарат - сейчас этого в студии нет. Двери хоть бы опечатали, ведь любой может зайти и украсть что-нибудь, а мы ведь несем ответственность, - рассказали «КП» работники гостиницы.

В студии Тихановского провели обыск Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В студии Тихановского провели обыскФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Затем обыск начали на даче матери Тихановского. Пенсионерку, у которой больное сердце, держали там всю ночь, продолжался обыск и на утро четверга.

- Три группы сменились, понятых привозили каких-то непонятных. Перевернули все в доме, весь двор, хозпостройки. Составляли протоколы и по новой. Следователи звонили начальству, а им отвечали: «Ищите дальше». Потом какой-то чин приехал, спросил: «Не нашли еще запрещенные вещества?» - говорит друг Тихановского, который был ночью на даче. - Забрали старые примитивные рации, которые использовали для съемок, пневматику, разрешенную к хранению.

В итоге под утро очередная группа следователей нашла на даче $900 тысяч. Деньги не были спрятаны в каких-то тайных местах, рассказал представитель Светланы Тихановской Александр Кабанов:

- Часть нашли за диваном, часть - в других открытых местах, где уже искали предыдущие группы, и там было пусто.

Тихановского признали политзаключенным Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тихановского признали политзаключеннымФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тихановский находится в статусе подозреваемого по уголовной статье «насилие в отношении сотрудников милиции». Его задержали 29 мая после того, как в Гродно на сборе подписей произошел инцидент, во время которого упал милиционер. Из Гродно Тихановского перевезли в СИЗО №1 в Минске. Правозащитники объявили блогера политзаключенным, с призывом освободить его выступил Евросоюз.

По данным на 12 часов четверга обыск на даче матери Тихановского еще продолжается, затем планируется обыск в квартире пенсионерки. Тем временем стало известно, что ночью правоохранители провели обыск в деревне Прудок Мозырского района у фермера Александра Сираша, который давал комментарии для видео на канале Тихановского «Страна для жизни».

Изъятие денег во время обыска. Источник: МВД Беларуси

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