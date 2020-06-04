2020-06-05T00:04:46+03:00
Общество
КП Беларусь

«Нам разрешили обзывать друг друга, как хочется. Но я не буду!»: Виктор Бабарико провел встречу в Витебске

Претендент в кандидаты рассказал об огромных щуках, компании «ПриватЛизинг» и обществе будущего
Наталья ПАРТОЛИНА
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Виктор Бабарико провел в Витебске встречу на заброшенном заводе. Фото: Сергей СЕРЕБРО.Виктор Бабарико провел в Витебске встречу на заброшенном заводе. Фото: Сергей СЕРЕБРО.
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В четверг, 4 июня, претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Виктор Бабарико посетил Витебск. Встреча прошла в одном из корпусов завода «Эвистор».

Бабарико явно тяготеет к атмосферным местам - днем ранее встречу с прессой и инициативными группами он проводил на подземной парковке в Гомеле, теперь же выбрал помещение предприятия, которое в советское время было одним из флагманов региональной промышленности. К огромному пустому помещению нужно было идти по лестнице с наполовину разобранными советскими панно, прославляющими человека труда. В зал с бетонным полом и голыми стенами собралось не менее 150 человек. Строго соблюдался масочный режим. У кого масок не было, тем команда Бабарико выдавала их на месте.

По пути на четвертый этаж заводского корпуса, где была организована встреча с Бабарико, попадались вот такие панно советских времен. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

По пути на четвертый этаж заводского корпуса, где была организована встреча с Бабарико, попадались вот такие панно советских времен.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Претендент в кандидаты рассказал, что провел на Витебщине детские годы.

- Мой отец - ваш земляк, он родился в селе Великие Луки. Самые яркие мои детские воспоминания связаны с деревнями Витебщины. Помню, щук огромных ловили… Бабушка делала это «кошыкам», раз его в воду, а там щука. Может быть, она меня маленького так обманывала, но ощущения были незабываемые!

Претендент в кандидаты высказался…

…Об особенностях белорусского администрирования…

- Сейчас важно не что делается, а выполнено ли поручение. Суть поручения никого не интересует. Ты можешь успешно работать, но если плохо выполняешь поручения сверху - тебя будут ругать. И наоборот.

…О важности развития регионов…

- Беларусь - не только Минск, самое главное - это регионы. Именно региональная политика может быть правильным драйвером роста для экономики страны. Абсолютно неправильно то, что основные органы управления регионами находятся в Минске, что в Минске происходят назначения глав регионов. Лучше, чем регионы, свою жизнь не сможет построить никто. Нужно предоставить регионам определенную степень самостоятельности. Все, что наработано выше определенной планки, остается в регионах, нельзя выдаивать из регионов ресурсы.

Люди собирались в просторном помещении с бетонным полом и голыми стенами. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Люди собирались в просторном помещении с бетонным полом и голыми стенами.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

…О приватизации и частной собственности на землю…

- Сейчас приватизации все еще боятся: ай, все украдут, выгонят всех на улицу! Но это страшилка из 90-х. Нужно реформирование, которое подразумевает обязательное встречное создание рабочих мест за счет стимулирования малого и среднего бизнеса. Я также сторонник частной собственности на землю. Это то, что формирует правильное отношение ко всему. На предприятии, которое находится в частной собственности, не будет коррупции. Никто не будет гадить на своей земле. Но нужен разумный подход ко всему. Не думаю, что стоит возвращать земли, реквизированные когда-то большевиками. Есть также земли, которые не подлежат приватизации.

…О заявлении Александра Лукашенко, что один из претендентов связан с компанией «ПриватЛизинг»…

- Моя фамилия в этом заявлении не прозвучала, я могу его не комментировать. Могу только сказать, что «ПриватЛизинг» - давний клиент «Белгазпромбанка». Два или три бывших сотрудника банка сейчас работают в ее структуре. Всё!

В команде претендента очень строго следили за соблюдением противоэпидемических мер: у кого не было маски и перчаток, мог взять их. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В команде претендента очень строго следили за соблюдением противоэпидемических мер: у кого не было маски и перчаток, мог взять их.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

…Об ответе ЦИК на обращение Бабарико по нарушениям в ходе кампании...

- Мы удовлетворены постановлением, которое вынес ЦИК. Во-первых, нам разрешили обзывать друг друга, как хочется, пока мы не зарегистрированные кандидаты. Но я этого делать не буду! Во-вторых, нам заявили, что мы тоже имеем право прийти на предприятие и просить объявить технический перерыв, собрать всех сотрудников и делать то, что делают другие кандидаты. Теперь будем писать обращения на те же предприятия, которые посещал другой кандидат, и просить сделать для нас то же самое, что делалось для него.

…О том как, в случае избрания, будет восстанавливать экономику после ковид-кризиса…

- Я видел предложения теперь уже бывшего правительства по посткризисному поведению. На 80% они разумны. Так что можно просто взять практически готовую программу и действовать. С поправками на то, что меры должны захватывать и 2021 год. За 2-3 месяца экономику из этой ситуации не вытащить!

Виктор Бабарико приехал на встречу в маске, потом снял ее. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Виктор Бабарико приехал на встречу в маске, потом снял ее.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

…О подходящих для общества будущего белорусах...

- Общество будущего будет, во-первых, глобализоваться. Будут востребованы такие качества, как терпимость к другому мнению, приспособляемость. Все это есть у белорусов. Мы ни белые, ни красные, мы - партизаны. Белорусы - реально нация будущего. Во-вторых, будет необходимо владеть техническими новинками и устройствами. И тут мы вписываемся - 60% белорусов умеют работать в интернете, имеют представление о различных «хард скиллз». В-третьих, построить общество будущего невозможно без уважения собственного достоинства. Надо поверить в себя, в то, что мы не народец, мы - народ!

…О честных выборах…

- Соглашусь с Ермошиной - это самая трудная избирательная кампания. Это первая попытка честной избирательной кампании, возможность сделать честные выборы.

…О победе и памяти…

- Нельзя жить 80 лет этой болью и победой! Это нужно помнить. Но нельзя высовывать это везде и кричать: мы ж воевали! Я хотел бы видеть Беларусь нейтральной страной.

Бабарико рассказал, что его детство прошло на Витебщине и поделился воспоминаниями о малой родине. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Бабарико рассказал, что его детство прошло на Витебщине и поделился воспоминаниями о малой родине. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

…О «мигалках» и потребностях…

- Когда-то у меня с семьей был разговор, обсуждали, нужно ли уезжать из страны. А ради чего? И я понял, что у меня все есть. Есть на что жить, есть хороший дом. Один раз мне довелось проехать с мигалкой впереди. Ну что ж, хорошо. Но и на обычной машине я прекрасно ездил, и никогда никуда не опаздывал. Если стану президентом, хотел бы максимально сохранить тот образ жизни, который у меня сейчас есть.

…О 102-летней избирательнице…

- В Витебской области - уникальные избиратели! 102-летняя бабушка поставила подпись, своей рукой все заполнила. И она действительно сама захотела это сделать и сделала!

Побеседовать с претендентом собралось около 150 человек. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Побеседовать с претендентом собралось около 150 человек. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Виктор Бабарико отвечал на вопросы, они касались разных тем. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Виктор Бабарико отвечал на вопросы, они касались разных тем. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

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