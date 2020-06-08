«Вдруг появившийся в 40 лет ПМС - первый звонок, что начинается климакс». Гинеколог-эндокринолог о первых проявлениях климакса и когда готовиться к менопаузе

ДОСЬЕ «КП»

Оксана ЛЕДОЩУК, гинеколог-эндокринолог, стаж работы по специальности - с 1989 года. Окончила Благовещенский государственный мединститут. Многократно повышала квалификацию, в том числе в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН (Москва). Работала в акушерско-гинекологических подразделениях, с 1995 года - гинеколог-эндокринолог. С 2008 по 2013 год - организация и работа в городском кабинете патологии климакса Городской гинекологической больницы Минска. Член Ассоциации гинекологов-эндокринологов России, член Российской ассоциации по менопаузе, член Белорусской ассоциации врачей. Работает в частном медцентре Минска.

- Оксана Борисовна, считается, что изменения в организме женщины, так называемый предклимакс, начинаются за 10 лет до полного окончания менструации. Как распознать начальные проявления будущего климакса?

- Да, изменения в женском организме начинаются в среднем за 10 лет до последней менструации. Это период называется пременопауза и потихонечку начинается примерно с 40 лет. Он делится на два этапа: ранняя пременопауза, когда женщина почти ничего не ощущает, и поздняя - примерно за 5 лет до самого климакса.

В это время надо отслеживать женские гормоны - эстроген и прогестерон. В ранней пременоупазе созревание яйцеклетки уже идет с нарушением - нарушается и выработка прогестерона.

Такие женщины приходят с жалобами: «У меня начался предменструальный синдром. Понимаю, что плохо себя веду, от этого страдают окружающие. Мне жалко мужа и детей - я становлюсь очень агрессивная, раздражительная, плохо сплю, нарушается память, но я не могу себя сдерживать!»

У женщины портится настроение, повышается нервозность, начинаются выраженные отеки, болезненность молочных желез. И женщины начинают ходить от маммолога к психотерапевту и далее. ПМС у девушек 40+ - первый звоночек о недостатке прогестерона в начинающейся пременопаузе.

«Женщины после 40 могут избежать гипертонии и роста опухолей»

- Недостаток прогестерона - это пусковой фактор и для развития у женщины гипертонии. Раньше это считалось болезнью, но уже доказано, что ее проявление у женщин после 40 лет можно затормозить.

Грамотные кардиологи, видя, что это не связано с органическими изменениями в сосудах, сердце, направляют таких пациенток к гинекологу-эндокринологу.

Еще в этом периоде женщины отмечают рост опухолей матки, так называемых миом, фиброаденом в молочных железах, усиление мастопатии. Многие идут на операцию. Рост опухолей начинается за счет того, что прогестерона мало, а эстрогенов больше. Баланс нарушается, и опухоль растет.

У женщин с нарушением гормонального фона развиваются кровотечения, это так называемая гиперплазия эндометрия или избыточное разрастание внутреннего слоя в матке. Часто эти женщины попадают на так называемое выскабливание полости матки, иногда неоднократно. Потому что, к сожалению, они не получают правильного лечения.

Лет за 5 - 7 до климакса женщины могут замечать уже снижение эстрогенов. Рецепторы к ним есть во всех органах и тканях - в центральной нервной системе, легких, печени, системе кровообращения, ЖКТ, коже, костях.

- Девочки, после сорока все только начинается, но к себе надо быть очень внимательной, – наверняка могла предупреждать Саманта (справа) своих подруг в знаменитом фильме «Секс в большом городе». Фото: kinopoisk.ru

Жалобы могут быть разные. Одна женщина вдруг начинает резко набирать вес, нарушается обмен веществ, может повышаться давление, глюкоза крови.

Другая начинает бегать по урологам, начинаются циститы, уретриты, бесконечные жжения, воспалительные процессы во влагалище. Им раз за разом назначают антибактериальное лечение вместо того, чтобы подумать, что женщина находится в переходном периоде и, скорее всего, природа сбоев - гормональная.

- Как помочь таким женщинам при появлении первых, еще незаметных симптомов приближающегося климакса?

- Нужно обратиться к врачу, сдать анализы, чтобы врач помог выровнять гормональный фон. И эти беды закончатся! Но у всех женщин разная реакция даже на свой гормональный фон. У кого-то он очень низкий, но женщина ничего не чувствует. А у кого-то незначительное снижение гормонов влечет плохое самочувствие.

У кого-то начинаются депрессии, плаксивость, неуверенность в себе. Усиливаются страхи. У других резко разрушается костная ткань, женщина начинает лечить-ставить зубы, которых почти не осталось. У кого-то кожа теряет эластичность, начинают выпадать волосы, многие жалуются на боль в суставах.

- Чем, помимо гормонотерапии, можно помочь? Некоторые советуют принимать фитоэстрогены, употреблять продукты, богатые натуральными эстрогенами - пиво, сою.

- Нужно понимать, для чего ты принимаешь фитоэстрогены. Фитотерапия может снять только небольшие приливы и другие проявления лишь на начальном этапе, в пременопаузе. При наступлении климакса, когда изменения более очевидны, поможет правильно подобранная системная менопаузальная гормонотерапия.

Но есть вещи, которые женщины могут изменить сами - бросить курить, снизить вес, чтобы талия была не более 80 сантиметров. Начните двигаться, не ленитесь. Не обязательно идти в спортзал, проходите каждый день пешком пару остановок.

Когда наступает переходный период, важно нормализовать обмен веществ: пересмотреть образ жизни, питания, движения, убрать вредные привычки, лишние сладости. Я называю это «помоги себе сам!» Потому что, какие бы прекрасные препараты мы ни назначали - они не волшебные. Это всего лишь плюс к вашему сформировавшемуся образу жизни, питания.

«Если щитовидка работает плохо - эти симптомы можно спутать с начинающимся климаксом»

- Но прежде, чем ставить себе диагноз, надо посмотреть фон, с которым вы подошли к 40 годам.

Обязательно проверьте функцию щитовидной железы (сделайте УЗИ и сдайте гормоны щитовидки), если щитовидка работает плохо - будут все те же самые симптомы пременопаузы. Их часто путают.

- Все, что происходит с женщиной в пременопаузе - проблемы с сердцем и сосудами, ЖКТ, гинекологические проблемы, - связано со снижением ее гормонального фона.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нужно посмотреть уровень пролактина, его повышение также приводит к тем же жалобам. Важно проверить и повысить уровень витамина D до 50 - 70 нг/л.

Каждой женщине необходим индивидуальный подбор рекомендаций и препаратов, регулирующих ее состояние.

Иногда достаточно снизить вес на 10 килограммов - и давление, уровень сахара и состояние психики улучшаются. Потому что лучше начинают работать и яичники.

Проявления, причем задолго до климакса, могут быть абсолютно разные. Но все, что происходит с женщиной в пременопаузе - проблемы с сердцем и сосудами, ЖКТ, гинекологические проблемы, - связано со снижением ее гормонального фона. И чем раньше специалист обнаружат гормональный дисбаланс и назначат верное лечение - тем более счастливую женщину мы в итоге получим.

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