2020-06-04T15:34:03+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мне позвонила мама с вопросом «У тебя коронавирус, ты от меня скрываешь?»: как на Инне Афанасьевой наживаются мошенники

Певица от мамы узнала, что аферисты используют ее образ для рекламы сомнительных препаратов в интернете
Татьяна ШАХНОВИЧ
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Заслуженная артистка Беларуси опубликовала опровержение в соцсетях.Заслуженная артистка Беларуси опубликовала опровержение в соцсетях.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В интернете появилась статья с фотографией Инны Афанасьевой, текстом про ее лечение от коронавируса и «чудо-препарат», который можно тут же заказать и оплатить.

- Вначале позвонила мама, рассказала, что я страшно заболела, - ей об этом сообщила соседка, узнав из интернета. Потом начали звонить знакомые: «Что случилось? Ты серьезно заболела? Что-то скрываешь?» И я решила, что надо обязательно сообщить всем, что публикация в интернете про меня - фейк, дело рук аферистов.

Если бы это касалось только меня - я бы не реагировала, не тратила время. Но меня задело, что страдать из-за этого будут пенсионеры, у которых и так нет денег. Ведь цель мошенников - обогатиться на продаже какого-то непонятного препарата. Мои поклонники оповещают об этой ситуации на своих страничках в соцсетях, я разместила опровержение в Фейсбуке. Надеюсь, что так мы убережем людей и их деньги.

- Не думаете написать заявление в милицию, как в 2009-м, когда с сайта знакомств «предлагали» разного рода сексуальные услуги? Тогда ведь быстро вычислили, кто на самом деле разместил объявление.

- Да, тогда нашли быстро. Были еще случаи, когда взламывали мои аккаунты, но милиция это быстро пресекла. На этот раз сайт российский... Если честно, зацепило еще и то, что под статьей, в комментариях, будто бы я отвечаю на вопросы, даю рекомендации. Я пыталась войти и описать реальную ситуацию, но почему-то сделать это не могу. Одна из моих подписчиц, проконсультировавшись со специалистами, сказала, что это сайт-вирус, его не нужно открывать - вирус распространяется на компьютерах, телефонах. Там есть кнопка «пожаловаться на сайт» - но чем чаще жмешь «пожаловаться», тем лучше аферистам. Конечно, если это не прекратится, я напишу заявление в милицию. Но понимаю, что в любой ситуации нужно включать голову, необходимо учиться с этим жить. Понимать, что не все, что дает интернет - полезно и здорово. Что важно перепроверять, здраво оценивать любой продукт или услугу. Мы ведь все это проходили во времена Чумака и Кашпировского. И это такая же история, только с использованием интернета.

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