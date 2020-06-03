Директор Европейского регионального бюро ВОЗ: «Коронавирус может остаться с нами надолго!»

На странице Всемирной организации здравоохранения в Facebook, 3 июня состоялась видеоконференция для русскоязычных СМИ о ситуации с коронавирусом в Европе. Ханс Клюге в ходе разговора отметил, что коронавирус может остаться с нами надолго.

«Наши дела, на данном этапе, состоят не лучше, чем в начале 2020 года. У нас по-прежнему нет вакцины, нет специального лечения», — подчеркнул Клюге.

По данным на 3 июня в Европе зафиксировано более 2,2 миллионов случаев заражения коронавирусом. Умерли 181 тысяча человек. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что, несмотря на то, что число ежедневных случаев заражения сократилось на половину, если сравнивать с апрелем, риск по-прежнему остается очень высоким. А в России и Украине наблюдается стабилизация ситуации. Про Беларусь Ханс Клюге в своем выступлении не упоминал.

"Коронавирус может остаться с нами надолго!" Фото: pixabay.com

Второй волны эпидемии коронавируса может и не быть. Но, по словам Клюге, если она наступит, то окажется не менее разрушительной.

«Мы многому научились после первой волны. Если действительно будет новый всплеск коронавируса, то мы будем лучше к нему подготовлены: знаем эффективные меры, которые действительно работают: оперативно выявляем, изолируем, обследуем подозрительные случаи, переводим на карантин и наблюдаем все контакты. Мы стали понимать вирус лучше», — отметил Ханс Клюге.

А когда появится вакцина? Это вопрос по-прежнему остается открытым.

«У нас нет конкретного срока разработки. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы быстро разработать вацину. Задейстованы лучшие ученые со всего мира и фармкомпании. Как только появится вакцина от коронавируса, она должна быть распределена на справедливой основе», — подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ.