2020-06-03T13:48:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ: «Коронавирус может остаться с нами надолго!»

А его вторая волна может быть не менее разрушительной
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Директор Европейского регинального бюро ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в Европе. Фото: pixabay.comДиректор Европейского регинального бюро ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в Европе. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На странице Всемирной организации здравоохранения в Facebook, 3 июня состоялась видеоконференция для русскоязычных СМИ о ситуации с коронавирусом в Европе. Ханс Клюге в ходе разговора отметил, что коронавирус может остаться с нами надолго.

«Наши дела, на данном этапе, состоят не лучше, чем в начале 2020 года. У нас по-прежнему нет вакцины, нет специального лечения», — подчеркнул Клюге.

По данным на 3 июня в Европе зафиксировано более 2,2 миллионов случаев заражения коронавирусом. Умерли 181 тысяча человек. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что, несмотря на то, что число ежедневных случаев заражения сократилось на половину, если сравнивать с апрелем, риск по-прежнему остается очень высоким. А в России и Украине наблюдается стабилизация ситуации. Про Беларусь Ханс Клюге в своем выступлении не упоминал.

"Коронавирус может остаться с нами надолго!" Фото: pixabay.com

"Коронавирус может остаться с нами надолго!" Фото: pixabay.com

Второй волны эпидемии коронавируса может и не быть. Но, по словам Клюге, если она наступит, то окажется не менее разрушительной.

«Мы многому научились после первой волны. Если действительно будет новый всплеск коронавируса, то мы будем лучше к нему подготовлены: знаем эффективные меры, которые действительно работают: оперативно выявляем, изолируем, обследуем подозрительные случаи, переводим на карантин и наблюдаем все контакты. Мы стали понимать вирус лучше», — отметил Ханс Клюге.

А когда появится вакцина? Это вопрос по-прежнему остается открытым.

«У нас нет конкретного срока разработки. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы быстро разработать вацину. Задейстованы лучшие ученые со всего мира и фармкомпании. Как только появится вакцина от коронавируса, она должна быть распределена на справедливой основе», — подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Шанс вернуть деньги есть, но 100 евро на курсе уже потеряла»: белорусы разбираются с пропавшими из-за коронавируса поездками
«Комсомолка» собрала истории людей, которые заплатили за туры и не смогли уехать. Ситуации самые разные - от решения в пользу клиента до судов
Как работает лагерь, где дети без гаджетов учатся самостоятельности и сотрудничеству, сами готовят и планируют время?
Ребята живут в усадьбе под Минском, сами продумывают свой досуг, занимаются с тренерами, учатся командной работе и развивают лидерские качества
«Капля крови из пальца - и результат через 10 минут!»: мы купили с рук тесты на антитела к коронавирусу и проверили их
Экспресс-тесты продают в интернете и обещают, что они на 70% достоверны. Мы специально выбрали человека без симптомов и только что переболевшего коронавирусом в больнице
«Собирал человека по кусочкам, чтобы тот мог дышать»: в Витебске простились с завкафедрой медуниверситета – его хоронили в закрытом гробу
Главного оториноларинголога области Владимира Куницкого не стало 31 мая. Родственники говорят, у него подтвердили коронавирус
«Железяка размером с телефон пробила лобовое стекло - я подумал, что какой-то МАЗ въехал». В суде по делу о ЧП на 3 июля выступают потерпевшие
Одна из пострадавших заявила иск на 1500 рублей. Во время заседания выяснилось, что эксперты не связывают ее болезнь со взрывом
Новости 24
Набор в детские сады ограничен. Причина - сохраняющаяся непростая эпидемиологическая ситуация
Лукашенко о новом составе правительства Беларуси: резкого слома не будет
Возвращается к жизни: стало известно, когда открывается аквапарк «Лебяжий»
Курсы валют в Беларуси на 3 июня: доллар продолжает дешеветь
Лукашенко обсуждает новый состав правительства с Кочановой, Андрейченко, Сергеенко и Равковым
В Лельчицком районе лесник спас от пожара двоих детей
«Сил для обеспечения порядка хватит». Мэр Минска высказался об этапе сбора подписей
В Кобрине милиционер спас тонувшего в озере мужчину
Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
Стало известно, когда достроят «Экс-Кемпински» у столичного цирка
Главное - верить! Австралиец выиграл в лотерею более $300 тыс., 40 лет используя один набор цифр
Цель на 2020 год - полностью очистить от опасного борщевика сразу три района Минска
Минск в топе. Столица вошла в топ-3 самых велосипедных городов СНГ
В Гомеле задержали наркомана. Он угрожал ножом милиционерам
В трех российских городах пройдут выборы президента Беларуси