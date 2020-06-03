«Такие сапожки носили в конце 90-х»: в Бобруйске мужчина строил баню и нашел скелет в женской обуви

Шокирующую находку обнаружил в своем собственном дворе житель Бобруйска. Мужчина копал яму под фундамент - хотел построить новую баню. Не успел он углубиться и на полметра, как наткнулся на человеческие останки.

- Это произошло вечером 28 мая. Скелетированные человеческие останки были завернуты в полимерный пакет, - рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Хозяин дома немедленно вызвал милицию. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователи предположили, что во дворе домовладения была закопана женщина: одежда трупа истлела полностью, а вот черные женские сапожки на небольшом каблучке сохранились.

- Похоже, такие модели носили в конце девяностых - начале двухтысячных, - обсуждают в интернете страшную находку бобруйчанки.

Кроме сапожек, следователи пока не установили никаких примет, по которым можно идентифицировать погибшую. Неизвестен ни возраст, ни рост женщины, ни то, сколько ее тело провело в земле. «Не один год», - лаконично комментируют в СК. Эксперты обещают, что будут работать с останками в ускоренном режиме.

Бобруйчанин решил построить на своем участке баню, и выкопал человеческий скелет. Фото: Следственный комитет.

Сейчас правоохранительные органы ищут людей, которым ранее принадлежало домовладение и которые жили в доме. Нынешний хозяин купил дом в 2005 году.

- По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса, - прокомментировала Анастасия Лавринович.

Следователи просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, обращаться в СК по телефонам +375 (29) 346-06-46 или +375 (225) 461-870.