2020-06-03T16:20:04+03:00
Общество
КП Беларусь

«Такие сапожки носили в конце 90-х»: в Бобруйске мужчина строил баню и нашел скелет в женской обуви

мужчина тут же вызвал милицию. Теперь следователи ищут бывших хозяев дома и всех, кто хоть что-то знает о том, что случилось с женщиной
Наталья ПАРТОЛИНА
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Эти сапожки - единственная пока зацепка, по которой можно предположить, кем была женщина, скелет которой нашел житель Бобруйска. Фото: Следственный комитет.Эти сапожки - единственная пока зацепка, по которой можно предположить, кем была женщина, скелет которой нашел житель Бобруйска. Фото: Следственный комитет.
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Шокирующую находку обнаружил в своем собственном дворе житель Бобруйска. Мужчина копал яму под фундамент - хотел построить новую баню. Не успел он углубиться и на полметра, как наткнулся на человеческие останки.

- Это произошло вечером 28 мая. Скелетированные человеческие останки были завернуты в полимерный пакет, - рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Хозяин дома немедленно вызвал милицию. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователи предположили, что во дворе домовладения была закопана женщина: одежда трупа истлела полностью, а вот черные женские сапожки на небольшом каблучке сохранились.

- Похоже, такие модели носили в конце девяностых - начале двухтысячных, - обсуждают в интернете страшную находку бобруйчанки.

Кроме сапожек, следователи пока не установили никаких примет, по которым можно идентифицировать погибшую. Неизвестен ни возраст, ни рост женщины, ни то, сколько ее тело провело в земле. «Не один год», - лаконично комментируют в СК. Эксперты обещают, что будут работать с останками в ускоренном режиме.

Бобруйчанин решил построить на своем участке баню, и выкопал человеческий скелет. Фото: Следственный комитет.

Бобруйчанин решил построить на своем участке баню, и выкопал человеческий скелет. Фото: Следственный комитет.

Сейчас правоохранительные органы ищут людей, которым ранее принадлежало домовладение и которые жили в доме. Нынешний хозяин купил дом в 2005 году.

- По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса, - прокомментировала Анастасия Лавринович.

Следователи просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, обращаться в СК по телефонам +375 (29) 346-06-46 или +375 (225) 461-870.

Останки женщины, завернутые в полимерный пакет, были закопаны на небольшой глубине. Фото: Следственный комитет.

Останки женщины, завернутые в полимерный пакет, были закопаны на небольшой глубине. Фото: Следственный комитет.

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