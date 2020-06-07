2020-06-07T13:18:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Как коронавирус повлиял на здоровье людей с заболеваниями щитовидной железы?

Обращаться к врачу сейчас можно раз в полгода, а не в три месяца, если при этом нет угрозы ухудшения состояния
Раиса ЮДИНА
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К врачу сейчас можно ходить раз в полгода, если нет угрозы ухудшения здоровья.К врачу сейчас можно ходить раз в полгода, если нет угрозы ухудшения здоровья.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Примерно каждый 10-й белорус сталкивается с проблемами в работе эндокринной системы – за прошлый год зарегистрировано 928 861 случай этих патологий. Треть из них (336 220) связаны со щитовидной железой. Пандемия коронавируса оказалась смертельно опасной для людей с различными хроническими заболеваниями (сахарный диабет, артериальная гипертензия и др.). А насколько уязвимы к ковиду люди с патологиями щитовидки?

«У пациентов с тиреотоксикозом коронавирусная инфекция может протекать тяжелее»

- Коронавирусная инфекция не оказала влияния на течение заболеваний щитовидной железы. Возможно, у пациентов с тиреотоксикозом (избыточное образование гормонов щитовидной железы – РЕД.) коронавирусная инфекция будет протекать тяжелее, и риск неблагоприятного исхода тоже выше. Но в силу того, что таких случаев относительно немного (регистрируется около 10 тыс. в год – РЕД.), вряд ли это стало проблемой для здравоохранения и для пациентов, - рассказала Наталия Карлович, главный внештатный эндокринолог Минздрава.

Во время пандемии люди свели к минимуму визиты к врачам, и обращаются в тех случаях, когда это действительно необходимо. Наталия Карлович рассказала, как с учетом этой ситуации организована помощь пациентам с заболеваниями щитовидной железы. Если раньше пациент обращался, например, раз в три месяца, то сейчас возможно увеличить время между визитами к врачу до полугода. Главное – определить минимальную кратность посещений, чтобы не допустить прогрессии в заболевании и рисков для пациента.

«Если у ребенка до трех лет дефицит йода, он не достигает интеллектуального уровня, который был в нем заложен»

Тиреотоксикоз – не самая распространенная патология щитовидной железы у белорусов. Чаще всего у нас встречается гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) – 150 тыс. случаев в год, узловой зоб – 80 тыс. Случаев рака щитовидной железы за прошлый год зарегистрировано 1200.

Самое распространенное заболевание щитовидной железы у детей – простой нетоксический зоб - более 12,5 тыс. случаев в год. Благодаря национальной программе по ликвидации йододефицитных состояний с каждым годом детей с этим диагнозом все меньше. Но это не значит, что профилактика дефицита йода не нужна вообще.

- Если у мамы во время беременности, особенно в первые недели, когда закладываются головные структуры плода, есть дефицит йода, может нарушаться созревание нервной системы ребенка. Этот может привести к тому, что он рождается с гипотиреозом, - рассказала Анжелика Солнцева, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава. – Поэтому беременные женщины - та целевая группа, где надо проводить йодную профилактику (не менее 250 мкг йода в сутки). Дети первых трех лет жизни тоже чувствительны к недостатку йода. В первые три года происходит формирование головного мозга. Если есть дефицит йода, ребенок не достигает того интеллектуального уровня, который был в нем заложен. Нужна профилактика йододефицита и подросткам – у них активно идет рост, становление половой, репродуктивной функции. Недостаток йода может притормаживать скорость роста, задерживать наступление полового созревания.

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