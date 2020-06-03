2020-06-03T17:10:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Пять человек по ширине дороги: как пройдет Крестный ход в день памяти святой Евфросинии Полоцкой

Торжества будут скромными, вопрос отмены празднования даже не обсуждался
Наталья ПАРТОЛИНА
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Отмена праздничных мероприятий в честь дня святой Евфросинии Полоцкой даже не обсуждалась. Торжества пройдут, но будут очень скромными. Фото: eparhia992.by.Отмена праздничных мероприятий в честь дня святой Евфросинии Полоцкой даже не обсуждалась. Торжества пройдут, но будут очень скромными. Фото: eparhia992.by.
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Полоцк готовится к празднованию Дня памяти преподобной Евфросинии Полоцкой. Православные отмечают его 5 июня. Традиционно в этот день в Полоцке собирались сотни паломников, общее число верующих, участвовавших в праздничных мероприятиях, доходило до двух тысяч. Приезжал и президент. В этом году из-за эпидемиологической обстановки празднования будут более чем скромными.

Но вопрос об отмене праздничных мероприятий из-за коронавируса не ставился ни светскими властями, ни руководством Полоцкой епархии.

- Как можно об этом даже подумать, ведь преподобная Евфросиния - наша матушка-заступница! - говорит матушка Евдокия, игумения Спасо-Ефросиниевского женского монастыря. - Праздник будет, пройдет он спокойно. Кто придет - тот придет, специально никого мы не приглашали. Предположительно, человек сто соберется. Вознесем Господу молитвы за наш народ…

В Полоцком райисполкоме рассчитывают, что в празднованиях примет участие около двухсот человек. Такое количество людей монастырский храм может вместить даже с учетом того, что люди будут соблюдать безопасную дистанцию, объяснили в исполкоме.

- Будем следить, чтобы более 200 человек одновременно в храме не находились, - объясняет начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Денис Гуткин. - Рекомендуем всем участникам праздничных мероприятий быть в масках, соблюдать все противоэпидемические правила.

Традиционный Крестный ход тоже будет, по сравнению с прошлыми годами, малочисленным. Двинется он от Софийского собора в 10.40. Люди пройдут мимо памятников Евфросинии Полоцкой и Николаю Чудотворцу до Спасо-Евфросиниевского монастыря, также соблюдая социальное дистанцирование.

- По ширине дороги, с учетом соблюдения безопасной дистанции, смогут идти пять человек, - подсчитал Денис Гуткин.

На время прохождения Крестного хода перекроют две улицы - Октябрьскую и Евфросинии Полоцкой, - но не более чем на десять минут, рассказали в райисполкоме.

Онлайн-трансляция праздничных мероприятий для тех, кто хотел бы присутствовать на них, но не сможет приехать, не предусмотрена - в монастыре объяснили, что для этого нет технических возможностей.

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