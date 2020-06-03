В Бресте - пик заболеваемости: ежедневно с пневмонией госпитализируют более 100 человек

По данным на 3 июня, впервые за время пандемии коронавируса в Беларуси количество заболевших за сутки ковидом оказалось меньше, чем выздоровевших - 861 против 976. Получается, пандемия наконец-то пойдет на спад? В общих цифрах похоже на то, но ситуация не везде одинакова.

В Бресте - пик заболеваемости

В Бресте, который до сих пор был в числе самых благополучных городов, все кардинально изменилось. «В настоящее время эпидемиологическая ситуация по инфекции COVID-19 в городе Бресте напряженная, - сообщается в пресс-релизе Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии. - В городе отмечается пик заболеваемости. Ежедневно с пневмонией госпитализируют более 100 горожан. На городском уровне медицинская помощь больным пневмонией оказывается в учреждениях здравоохранения «Брестская центральная городская больница» и «Брестская городская больница №1». В настоящее время мест для госпитализации достаточно». Сколько из указанного количества пневмоний коронавирусных - не сообщается.

Санитарно-эпидемиологическая служба города обращает внимание на беспечность брестчан: сколько их ни предупреждали, а маски в магазинах и общественном транспорте используют далеко не все.

В пресс-релизе Брестский горисполком и Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии настоятельно рекомендуют населению города Бреста ограничить посещение мест массового скопления людей, хождение в гости, не выезжать в другие регионы, свести к минимуму отклонения от жизненно необходимых маршрутов: на работу и обратно, в магазин и, при необходимости, в аптеку.

«Брестская и Гомельская области позже всех вошли в этот процесс и позже всех выйдут»

Весной самой горячей точкой по коронавирусу была Витебщина. Сейчас там ситуация улучшается - с 5 мая больницы Витебщины поэтапно проходят дезинфекцию и возвращаются к плановой работе. Глава государства отметил хорошую организацию контроля развития ситуации в условиях пандемии на примере Минска.

- Если так, то у нас останутся только две области - Брестская и Гомельская, - которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то, - Александр Лукашенко сказал это еще в конце мая.