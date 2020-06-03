2020-06-03T18:06:32+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте - пик заболеваемости: ежедневно с пневмонией госпитализируют более 100 человек

А по Беларуси в целом сегодня впервые за время пандемии количество заболевших коронавирусом меньше, чем выздоровевших
Раиса ЮДИНА
Поделиться:
В Бресте, по информации санитарно-эпидемиологической службы, ежедневно госпитализируется более 100 человек с пневмонией.В Бресте, по информации санитарно-эпидемиологической службы, ежедневно госпитализируется более 100 человек с пневмонией.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

По данным на 3 июня, впервые за время пандемии коронавируса в Беларуси количество заболевших за сутки ковидом оказалось меньше, чем выздоровевших - 861 против 976. Получается, пандемия наконец-то пойдет на спад? В общих цифрах похоже на то, но ситуация не везде одинакова.

В Бресте - пик заболеваемости

В Бресте, который до сих пор был в числе самых благополучных городов, все кардинально изменилось. «В настоящее время эпидемиологическая ситуация по инфекции COVID-19 в городе Бресте напряженная, - сообщается в пресс-релизе Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии. - В городе отмечается пик заболеваемости. Ежедневно с пневмонией госпитализируют более 100 горожан. На городском уровне медицинская помощь больным пневмонией оказывается в учреждениях здравоохранения «Брестская центральная городская больница» и «Брестская городская больница №1». В настоящее время мест для госпитализации достаточно». Сколько из указанного количества пневмоний коронавирусных - не сообщается.

Санитарно-эпидемиологическая служба города обращает внимание на беспечность брестчан: сколько их ни предупреждали, а маски в магазинах и общественном транспорте используют далеко не все.

В пресс-релизе Брестский горисполком и Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии настоятельно рекомендуют населению города Бреста ограничить посещение мест массового скопления людей, хождение в гости, не выезжать в другие регионы, свести к минимуму отклонения от жизненно необходимых маршрутов: на работу и обратно, в магазин и, при необходимости, в аптеку.

«Брестская и Гомельская области позже всех вошли в этот процесс и позже всех выйдут»

Весной самой горячей точкой по коронавирусу была Витебщина. Сейчас там ситуация улучшается - с 5 мая больницы Витебщины поэтапно проходят дезинфекцию и возвращаются к плановой работе. Глава государства отметил хорошую организацию контроля развития ситуации в условиях пандемии на примере Минска.

- Если так, то у нас останутся только две области - Брестская и Гомельская, - которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то, - Александр Лукашенко сказал это еще в конце мая.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Шанс вернуть деньги есть, но 100 евро на курсе уже потеряла»: белорусы разбираются с пропавшими из-за коронавируса поездками
«Комсомолка» собрала истории людей, которые заплатили за туры и не смогли уехать. Ситуации самые разные - от решения в пользу клиента до судов
Новости 24
Три легковушки столкнулись в Минске: одному из водителей стало плохо за рулем
В Гродно одну и ту же квартиру обворовали три раза. За одни сутки
«Почти 50 человек все еще умирают от коронавируса в королевстве ежедневно»: Главный эпидемиолог Швеции признал, что нужно было принимать больше мер, чтобы остановить коронавирус
Почти тонну браги нашли в заброшенном доме в Ивьевском районе
Погода в Беларуси на 3 - 4 июня: шквалистый ветер с градом вечером зададут тон на весь следующий день
В одной из минских квартир нашли тела двух младенцев: мать призналась в этом друзьям
В Лиде столкнулись два автомобиля. За рулем одного из них находилась беременная девушка
Дипломаты определились с тем, когда в Минск прибудет новый посол США в Беларуси
Девушка украла мопса у магазина, но родители не разрешили оставить собаку дома
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июня 2020 года: за сутки 861 заражений, но впервые больше выздоровевших и выписанных - 976 человек
В клумбе около жилого дома в Бресте нашли боеприпас времен войны
Пьяный житель Пинска нашел мертвую косулю, упаковал в мешок. Но до дома не довез - заснул прямо на проселочной дороге
ДТП на ферме в Ивацевичском районе: автопоезд сбил насмерть 64-летнюю женщину
Набор в детские сады ограничен. Причина - сохраняющаяся непростая эпидемиологическая ситуация
Лукашенко о новом составе правительства Беларуси: резкого слома не будет
Возвращается к жизни: стало известно, когда открывается аквапарк «Лебяжий»
Курсы валют в Беларуси на 3 июня: доллар продолжает дешеветь
Лукашенко обсуждает новый состав правительства с Кочановой, Андрейченко, Сергеенко и Равковым
В Лельчицком районе лесник спас от пожара двоих детей
«Сил для обеспечения порядка хватит». Мэр Минска высказался об этапе сбора подписей
В Кобрине милиционер спас тонувшего в озере мужчину
Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
Стало известно, когда достроят «Экс-Кемпински» у столичного цирка
Главное - верить! Австралиец выиграл в лотерею более $300 тыс., 40 лет используя один набор цифр
Цель на 2020 год - полностью очистить от опасного борщевика сразу три района Минска
Минск в топе. Столица вошла в топ-3 самых велосипедных городов СНГ
В Гомеле задержали наркомана. Он угрожал ножом милиционерам
В трех российских городах пройдут выборы президента Беларуси