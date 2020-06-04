Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 июня 2020 года: неожиданное количество выздоровевших, пик в Бресте и проверка экспресс-тестов, купленных в интернете

По данным на четверг, 4 июня 2020 года, в мире заражено коронавирусом 6,485 млн человек. На первом месте США (1,881 млн человек), на втором – Бразилия (558 237 человек), на третьем - Россия (432 277). Также в пятерку этого рейтинга входят Испания (287 012 человека) и Великобритания (277 985).

В Беларуси зарегистрирован 861 новый случай за сутки. Напомним, прирост держится примерно на одном и том же уровне уже пятый день подряд и не превышает цифру 900 человек в день.

Отметим, что впервые количество выздоровевших – а это 976 человек за сутки – превысило количество заболевших.

Всего за время пандемии в Беларуси зарегистрировано 45 тысяч 116 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровел и выписан 20171 пациент. Умерло 248 человек (+5 за сутки). За все время в нашей стране было проведено 573 699 тестов.

«Капля крови из пальца - и результат через 10 минут!»

В интернете стали продавать экспресс-тесты на антитела. Журналисты «Комсомолки» купили их и испытали на себе. Мы специально выбрали человека без симптомов и только что переболевшего коронавирусом в больнице. Цена тестов кусается: стоят они 70 - 80 рублей, а точность никто не гарантирует.

На звонок по телефону, указанному в объявлении, отвечает мужчина. Он немногословен: называет цену, производителя (Китай), возможность получить товар (курьером или приехать самой). На встречу, назначенную в спальном районе, приятный молодой человек приезжает без опозданий. Достает товар без всякой конспирации.

- Я бы вас уверял, что это самый лучший тест, но говорю как есть: точность 70%. Пробуйте!

Сделать первый тест доверяем человеку со свежевылеченным коронавирусом. Распаковываем два небольших пакетика, извлекая набор миниатюрных одноразовых инструментов: игла, действительно похожая на те, что используются в глюкометре, пипетка для забора крови, флакончик с реагентом, тестовая кассета и обеззараживающая салфетка. Ира спокойно уколола свой палец, выдавила капельку крови, забрала ее пипеткой и отправила по назначению в лунку на тестовой кассете, а сверху - две капли реагента. Все, ждем 10 минут! Ответ начинает проявляться сразу (подробнее читайте здесь…)

ВОЗ: «Вторая волна коронавируса может быть не менее разрушительной»

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что коронавирус может остаться с нами надолго:

«Наши дела, на данном этапе, состоят не лучше, чем в начале 2020 года. У нас по-прежнему нет вакцины, нет специального лечения», — рассказал он.

Второй волны эпидемии коронавируса может и не быть. Но, по словам Клюге, если она наступит, то окажется не менее разрушительной.

«Мы многому научились после первой волны. Если действительно будет новый всплеск коронавируса, то мы будем лучше к нему подготовлены: знаем эффективные меры, которые действительно работают: оперативно выявляем, изолируем, обследуем подозрительные случаи, переводим на карантин и наблюдаем все контакты. Мы стали понимать вирус лучше», — отметил Ханс Клюге.

Когда появится вакцина, пока по-прежнему не известно.

В Бресте - пик заболеваемости: ежедневно с пневмонией госпитализируют более 100 человек

В Бресте, который до сих пор был в числе самых благополучных городов, все кардинально изменилось.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация по инфекции COVID-19 в городе Бресте напряженная, - сообщается в пресс-релизе Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии. - В городе отмечается пик заболеваемости. Ежедневно с пневмонией госпитализируют более 100 горожан. На городском уровне медицинская помощь больным пневмонией оказывается в учреждениях здравоохранения «Брестская центральная городская больница» и «Брестская городская больница №1». В настоящее время мест для госпитализации достаточно»

Санитарно-эпидемиологическая служба города обращает внимание на беспечность брестчан: сколько их ни предупреждали, а маски в магазинах и общественном транспорте используют далеко не все (продолжение тут).

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