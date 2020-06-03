Всемирный банк: «Уровень заболеваемости коронавирусом в Беларуси может быть 25 - 80%, если не будут приняты меры»

Всемирный банк выделил Беларуси заем в 90 миллионов евро. Эти деньги планируется направить на компенсацию расходов на средства индивидуальной защиты и тест-системы, модернизацию операционных и реанимаций, создание межрайонных центров. Поскольку средства выделены в рамках борьбы с коронавирусом, Всемирный банк в Проекте займа дает свой аналитический прогноз: сколько человек в Беларуси может тяжело заболеть и умереть, если ничего не предпринимать, и насколько можно все изменить, если принять конкретные меры.

«Курение будет усугублять пандемию в Беларуси»

«Моделирование Всемирного банка (модель была подготовлена в марте на основании исследования Имперского колледжа в Лондоне - Ред.) показывает: Беларусь должна ожидать, что пандемия COVID-19 вызовет сотни тысяч госпитализаций и десятки тысяч смертей даже в самых оптимистичных сценариях, - говорится в документе. - В то время как правительство Беларуси в настоящее время планирует уровень заболеваемости населения на уровне 0,2%, эпидемиологи предупреждают, что уровень заболеваемости населения может быть 25 - 80%, если не будут приняты меры».

Прогноз на этот случай для Беларуси у Всемирного банка такой. Если 10% населения будет инфицировано COVID-19 - 10 000 смертей, 25% - 25 100, 50% - 50 200, 80% - 80 400 умерших. Соответственно, увеличивается и количество тяжелых и критических случаев.

Кстати, при этом упоминается демографическая ситуация в Беларуси (22% населения старше 60 лет, 4% - старше 80) в связи с тем, что показатели летальности от COVID-19 намного выше у пожилых людей. Отдельного внимания удостоились в документе и вредные привычки белорусов: «Курение является важным фактором риска. Это также будет усугублять пандемию в Беларуси, где курят 48,6% мужчин и 9,7% женщин».

За неделю самоизоляции человека с симптомами коронавируса его контакты сокращаются на 75%

Но у прогноза Всемирного банка относительно последствий коронавируса в Беларуси есть и оптимистичная сторона - количество смертей и тяжелых случаев можно существенно уменьшить. Правда, при соблюдении определенных мер: изоляция случаев СOVID-19 в домашних условиях; добровольный домашний карантин; социальное дистанцирование для всего населения; социальное дистанцирование для людей старше 70 лет как наиболее уязвимой категории; закрытие школ.

Есть в проекте программы займа и расшифровка этих мер.

Изоляция случаев СOVID-19 в домашних условиях: человек с симптомами коронавируса самоизолируется дома в течение 7 дней. За это время его контакты, не связанные с домом, сокращаются на 75%. Домашние контакты остаются неизменными. Предположим, что 70% домохозяйств соблюдают такие меры.

Добровольный домашний карантин: после того как выявлен симптоматический случай в домашнем хозяйстве, все члены семьи остаются дома в течение 14 дней. В это время количество контактов в пределах своего дома удваивается, а контакты в обществе уменьшаются на 75%. Предположим, что 50% домохозяйств соблюдают такую политику.

Социальное дистанцирование всего населения: все домохозяйства сокращают контакты вне дома, в школе или на рабочем месте на 75%. На школьные контакты это не влияет, на рабочих местах контактирование уменьшается на 25%, дома - увеличится на 25%.

Социальное дистанцирование людей старше 70 лет: сокращение контактов на рабочих местах на 50%, увеличение контактов с семьей на 25% и уменьшение других контактов на 75%. Предположим, 75% людей соблюдают эти меры.

Закрытие школ и университетов: закрытие всех школ и 75% университетов. В семьях, где есть студенты, частота контактов увеличивается на 50% во время закрытия. Количество контактов в обществе увеличивается на 25% во время закрытия.

Наибольший эффект, как подчеркивается в документе, эти меры дают в комбинации. Например, комплекс «добровольный домашний карантин + карантин больных COVID-19 в домашних условиях + социальное дистанцирование людей старше 70 лет» в сумме может дать снижение количества критических случаев и смертей на 49%.

При соблюдении этих мер прогноз Всемирного банка для нашей страны таков. Если будет инфицировано 10% населения Беларуси, можно предотвратить 4900 смертей, при 25% инфицированных - 12 300, при 50% - 24 600, а при 80% - 39 400.

«Прогнозы могут оказаться далекими от реальности»

Насколько можно верить этим прогнозам? Судя по последнему абзацу документа, все вышеизложенное может случиться, но это неточно:

«Поскольку знание эпидемиологии COVID-19 все еще ограничено, прогнозы, представленные здесь, могут оказаться далекими от реальности. На момент написания нет надежных оценок уровня смертности от инфекций и процентного соотношения тяжелых и критических случаев для COVID-19, а показатели летальности, о которых сообщают в различных группах населения, сильно различаются. Кроме того, предположения о смертности и заболеваемости в зависимости от возраста были созданы путем переноса данных из Китая и адаптации их к населению Великобритании, но они не были адаптированы, чтобы лучше соответствовать профилю населения Беларуси. Кроме того, прогнозы разработаны на основе математических моделей, а эмпирических данных для подтверждения их правильности нет».

Как отметила Кэрин Бреденкамп, ведущий экономист и руководитель отдела развития человеческого потенциала странового бюро Всемирного банка, в Беларуси количество инфицированных COVID-19 значительно меньше, чем нижний 10-процентный уровень инфицирования, рассчитанный в прогнозе - всего 0, 46%. Госпожа Бреденкамп связывает это с «весьма эффективными усилиями правительства по проведению тестирования» (показатель количества проведенных тестов - один из самых высоких в Европе), отслеживанием контактов и изоляции лиц с выявленной инфекцией, а также социальным дистанцированием, которое соблюдают сознательные люди.

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