О дате 3 июля уверенности нет: открытие третьей линии минского метро могут отложить ради безопасности

Речь идет о четырех новых станциях метро: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». По информации Мингорисполкома, строительно-монтажные работы здесь завершат до 3 июля. Но, несмотря на это, запуск может быть отложен.

- Уверенности нет пока в том, что к этой дате успеют наладить оборудование, которое используется впервые при строительстве столичной подземки, - пояснили в пресс-службе Мингорисполкома.

Нужно настроить работу и защитных экранов, которые исключают падение пассажиров на рельсы. Эти экраны в Минске появятся также впервые. Также необходимо внедрить систему автоведения абсолютно нового пассажирского состава, а также ввести специальную систему управления центра обработки данных, который будет контролировать работу оборудования, движение поездов и обстановку на платформах.

- Все это в комплексе требует более длительного процесса наладки и испытания оборудования для обеспечения его безопасной эксплуатации в дальнейшем, - резюмировали в пресс-службе.

На какой срок переносится запуск Зеленолужской ветки, пока неизвестно. Но уже начали рыть тоннели для еще трех станций новой ветки - «Неморшанского сада», «Аэродромной» и «Слуцкого гостинца». Их собираются открыть через три года. А всего Зеленолужская линия будет состоять из 14 станций, которые соединят юг и север столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт: как пассажиры минского метро впервые проехались на новом «Штадлере»

Это был тестовый запуск поезда для третьей ветки минской подземки, которую откроют летом (подробнее)

Очень длинные тоннели и траволаторы: смотрите, как соединят станции метро «Вокзальная», «Площадь Ленина» и сам вокзал

Старую и новую линии свяжут два тоннеля, они начинаются с почти готовой станции "Вокзальная" и ведут на "Площадь Ленина" прямо под железнодорожными путями (подробнее)

«С бутылкой шампанского и кондиционером для земли»: 550-тонная «Алеся» начала тоннель к последним станциям третьей линии метро

«Аэродромную», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» откроют в 2023 году (подробнее)

«Установят защитные экраны, как в Японии»: как строят и какими будут новые станции метро в Минске

Через полгода в столице откроют четыре новые остановки третьей ветки! Мы увидели, как создают подземку (подробнее)