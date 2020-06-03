2020-06-03T19:49:04+03:00
Минск
КП Беларусь

О дате 3 июля уверенности нет: открытие третьей линии минского метро могут отложить ради безопасности

Зеленолужскую ветку планировали открыть ко Дню Независимости, однако на наладку нового оборудования может понадобиться больше времени, чем планировалось
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Для новой линии метро закупили новые поездаДля новой линии метро закупили новые поездаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Речь идет о четырех новых станциях метро: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». По информации Мингорисполкома, строительно-монтажные работы здесь завершат до 3 июля. Но, несмотря на это, запуск может быть отложен.

- Уверенности нет пока в том, что к этой дате успеют наладить оборудование, которое используется впервые при строительстве столичной подземки, - пояснили в пресс-службе Мингорисполкома.

Нужно настроить работу и защитных экранов, которые исключают падение пассажиров на рельсы. Эти экраны в Минске появятся также впервые. Также необходимо внедрить систему автоведения абсолютно нового пассажирского состава, а также ввести специальную систему управления центра обработки данных, который будет контролировать работу оборудования, движение поездов и обстановку на платформах.

- Все это в комплексе требует более длительного процесса наладки и испытания оборудования для обеспечения его безопасной эксплуатации в дальнейшем, - резюмировали в пресс-службе.

На какой срок переносится запуск Зеленолужской ветки, пока неизвестно. Но уже начали рыть тоннели для еще трех станций новой ветки - «Неморшанского сада», «Аэродромной» и «Слуцкого гостинца». Их собираются открыть через три года. А всего Зеленолужская линия будет состоять из 14 станций, которые соединят юг и север столицы.

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