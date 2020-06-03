В Беларуси в 2020 году грибной сезон начался уже в мае: грибов полно в лесах, парках... Даже в песочницах!

- В Логойском районе проверил пару мест по маслятам. Несколько нашел, но на этот раз все червивые.

- Поехал на рыбалку и за веником в баню. Сразу решил нарезать веник. Когда нашел маслят, рыбалка сразу отменилась и началась охота. Очень круто. Я доволен.

- Черниговская трасса, ближе к границе – есть маслята, подберезовики, подосиновики.

На первый взгляд, обычные похвастушки заядлых грибников. Вот только хвалятся своими трофеями белорусские любители тихой охоты не в сентябре, не в августе, а… в мае и начале июня! И не ранними строчками-сморчками, а полноценными подосиновиками, лисичками, маслятами, подберезовиками. Некоторые умудряются уже не только на супчик грибов собрать, а и заготовки сделать. «Комсомолка» посмотрела, чем хвастаются грибники в паблике «Грибы Беларуси» в социальной сети Вконтакте.

Вот таких красавцев можно найти сейчас в белорусских лесах. Фото: Константин Мартыненко.

Ирина Константинская из Бреста нашла грибы в песочнице:

-Детская песочница была закрыта на ключ пару дней, вчера открываем, а там несколько семеек польских! Дети увидели и сорвали. Аромат просто супер!

Светлана Автушко из Витебской области собрала не совсем привычный, но съедобный и полезный гриб – трутовик серно-желтый.

-Пару дней назад сняла урожай со своего дуба, а вчера нашла трутовик серно-желтый в новом месте. Сбор с двух деревьев составил 28 кг! Росли на иве и яблоне. Даже лестница не понадобилась. Забила морозильник под завязку, намариновала и отправила в сушку.

Снежана Автушко из Витебской области набрала необычных, но вкусных и полезных грибов - трутовиков серно-желтых. Фото: Снежана Автушко.

Галина Маханова из Гомельской области тоже с грибным урожаем:

-Лично ходила, нашла три подберезовика, масленок и жменю маленьких лисическ!

Андрей Бенгард набрал грибов прямо в центре Минска – насмотрелся фото трофеев удачливых грибников и, не дожидаясь, пока закончится ливень, пошел в парк около БГУ. И не прогадал! Правда, есть грибы, собранные в городской черте, специалисты не рекомендуют.

Это грибы так называемой первой волны, длится она, как правило, недолго – 7-10 дней, а потом в грибном мире наступает затишье. Но раз из-за погодных аномалий эта самая первая волна началась раньше, чем обычно, может, и продлится она дольше? Такие случаи уже бывали. Так, в 1973 году на юго-востоке Беларуси в начале мая появились маслята. Было их много и плодоносили они долго – больше месяца.

Грибов хватает не только на супчик или жаренку, но и на закатки! Фото: Снежана Автушко.

Эти маслята выросли в Логойском районе. Фото: Дмитрий Желобкович.

А эти красавцы Максим Веренев из Могилева нашел прямо у себя на даче! Фото: Максим Веренев.

Особо удачливые грибники тащат добычу ведрами! Фото: Светлана Кравченко.