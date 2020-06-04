«Парк Челюскинцев»: квартиры для тех, кто не хочет ждать! В престижном столичном комплексе – старт продаж в новом, полностью готовом доме

Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич рассказал, что для многих клиентов компании сегодняшний день станет знаменательным. Ведь их заветная мечта жить в новом доме в центре города, но с видом на парк теперь станет реальностью!

Парк Челюскинцев : квартиры для тех, кто не хочет ждать! Старт продаж в новом, готовом доме.

– Новый дом с нетерпением ждали наши покупатели. Он расположен в очень красивом месте, у самых границ парка. Вид из его окон – просто фантастический. Наши клиенты постоянно спрашивали, когда начнутся продажи. И мы постарались быстрее сдать именно этот дом, построив его полностью на собственные средства. В целом комплекс «Парк Челюскинцев» близится к завершению – он будет полностью построен уже в следующем году, – подчеркнул Вибор Мулич.

Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич.

На старте продаж – просто поразительно приятные цены! И если вы недоверчиво отнесетесь к этим словам, заявив, что хорошо знаете, сколько будет стоить престижная квартира в элитном комплексе, – просто откройте сайт застройщика!

А пока – собственно о доме №7!

Дом полностью готов! Это значит, что, заключив договор покупки, клиент получает ключи и документы на квартиру – и можно приступать к ремонту. Счастливый момент заселения будет зависеть только от масштабов работ в ваших апартаментах.

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка. Внешне он похож на дом№2, самый близкий к проспекту Независимости. А новое готовое здание дома №7 – в глубине комплекса, у самого парка. Вид, который открывается из окон его квартир – просто невероятен! И буквально у подъезда – вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев, расположенную параллельно проспекту Независимости.

Дом №7.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города.

В домах этой серии жилого комплекса «Парк Челюскинцев» – 25 этажей. Это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются самые современные архитектурные решения.

Все квартиры в доме – свободной планировки. Всего их 239 – 9 на втором этаже, по 10 – на всех остальных. Квартиры трех типов. Площадь однокомнатных – 38-39 метров, условно двухкомнатных (ведь планировка свободная!) – 48-49 метров, трехкомнатных – 77-78 «квадратов». На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,70. Такая организация жилого пространства позволит владельцам жилья реализовать любую дизайнерскую идею. Покупатель может самостоятельно выбрать количество и расположение комнат и их размер, при этом в каждом помещении будет огромный оконный проем либо застекленная лоджия.

В каждом помещении будет огромный оконный проем либо застекленная лоджия.

В прекрасной инсоляции – важная особенность нового дома! Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство. Воздушность и легкость будут характеризовать интерьеры этих квартир, в каком бы стиле их не оформили.

Панорамное остекление с золотистым оттенком наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство.

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это – иметь собственную уличную территорию в таком чудесном месте!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками.

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

Три скоростных бесшумных лифта OTIS мгновенно доставят жителей дома и их гостей даже на самый высокий этаж. И при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам – вы не почувствуете ни малейшего дискомфорта!

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

В просторном и светлом лобби в эко-стиле, которое расположено на втором этаже здания, – много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера, санитарная комната!

Просторное и светлое лобби в эко-стиле.

А первый этаж – это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.

Вся территория дома оборудована камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности жильцов.

Детская площадка.

Баскетбольный корт.

По сути, в одном доме объединены все атрибуты жилья европейского уровня!

И при этом никак не получится забыть о том, где новый дом расположен. Ведь комплекс «Парк Челюскинцев» уникален! Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Здесь произрастает более 15 тысяч растений. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться под сенью сосновых крон или по березовым аллеям парка. Молодых и активных привлечет возможность заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога. Даже для людей в возрасте здесь настоящий рай – свежий воздух и тишь парковых аллей. И даже шахматный городок под соснами, где круглый год не стихают азартные сражения!

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Все очарование уникального природного уголка Минска – в самом центре города! Ведь рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро.

Рядом с комплексом – главный проспект столицы и сразу две станции метро.

В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Даже до знаменитого Комаровского рынка можно пешком прогуляться. Или съездить на велосипеде – велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

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Практически рядом с комплексом – через парк – расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!

Не стоит забывать и об эксклюзивности комплекса «Парк Челюскинцев». По планам развития Минска в этом районе новых площадок для строительства жилья уже не появится. Весь комплекс будет завершен уже в следующем году. Именно поэтому продажа квартир в этом месте – это последняя возможность поселиться здесь в новостройке!

Готовые квартиры можно также приобрести в многофункциональном комплексе «Маяк Минска». В домах комфорт-класса «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль» для покупки квартиры можно воспользоваться рассрочкой от застройщика, а также использовать выгодный банковский кредит.

Дом «Микеланджело».

Лобби дома «Микеланджело».

Санитарная комната с пеленальным столиком.

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Дизайнерское лобби.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

При покупке квартиры в новом готовом доме №7 комплекса «Парк Челюскинцев» и готовых квартирах в домах комплекса «Маяк Минска» можно использовать невероятно выгодный партнерский кредит «Беларусбанка» «Ипотека с нами»! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%. Предложение действительно уникально, тем более что большинство банков пока приостановили кредитование жилищного строительства. Согласитесь, очень удобный вариант для всех, кому не хватает части средств для покупки нового престижного жилья в самом центре столицы.

А еще при покупке квартир в комплексах «Мак Минска» и «Парк Челюскинцев» можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 100 месяцев от застройщика с первоначальным взносом от 30%!

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит существенную сумму – 4000 рублей независимо от площади приобретаемой квартиры! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

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Офис по продаже квартир в комплексах «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.