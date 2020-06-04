2020-06-04T15:03:48+03:00
Общество
КП Беларусь

«Не зарабатываю вообще. Проедаю запасы»: волонтеры искренне рассказали, зачем оставили работу и помогают медикам

Еще пару месяцев назад ребята не знали о существовании друг друга, а сейчас около тысячи человек по всей стране объединились в инициативу ByСovid, чтобы помогать врачам [видео]
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Истории волонтеров, которые спасают медиков.

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Андрей оставил работу фитнес-тренера и вместе с командой волонтеров помогает медикам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей оставил работу фитнес-тренера и вместе с командой волонтеров помогает медикамФото: Святослав ЗОРКИЙ

Уже два месяца инициатива ByCovid помогает медикам. За это время они собрали 300 тысяч долларов и передали медикам больше 350 тысяч средств защиты. Галерея Ў, которая была культурным центром, на время превратилась в склад респираторов, масок, щитков и защитных костюмов.

Сегодня ByСovid - это тысяча волонтеров по всей стране. А еще пару месяцев назад практически все они ходили на работу и не знали о существовании друг друга

- Никогда не могу сидеть сложа руки, когда что-то происходит. Особенно когда происходит что-то плохое, - объясняет свое присутствие 2d-художница Таня, сидя около коробок.- Изначально я пришла сюда, чтобы быть на подхвате. А потом осталась чуть ли не ночевать. Я сюда приношу ноутбук и когда нет работы [волонтерской], занимаюсь своей основной.

Айти-менеджер Саша еще до того как оказался среди волонтеров купил очки, комбинезоны и передал врачам. А потом завертелось.

- Это какая-то личная ответственность. Когда ты взялся, уже не можешь хлопнуть дверью и все бросить, на тебя рассчитывают, - говорит Саша.

Андрей - известный фитнес-тренер. В марте он ушел на самоизоляцию Как-то увидел скриншот сообщения врача в соцсетях: медикам не хватает средств защиты. Опубликовал в Инстаграме. Так и началась инициатива.

- Я ни о чем не жалею, - говорит Андрей. - Да, я не зарабатываю вообще. Сейчас я живу и проезжаю запасы, которые у меня были.

- Сейчас не до денег. Для чего они сейчас? - подтверждает еще один волонтер Ким. Раньше он работал в сфере отелей, баров, ресторанов. - Я живу один. Собаку сюда притаскиваю иногда [на склад]. А для чего мне еще деньги?

Сейчас в команде волонтеров не все, кто был изначально.

- Часть команды отвалилась, - честно рассказывает Андрей. - Потому что невозможно заниматься этим нон-стоп: очень тяжело психологически.

- Наверное, в обычной жизни мы бы так не собрались. Это была бы очень странная компания. А вот в таких условиях это очень крутая команда, - улыбается Настя. Она раньше занималась видеопродакшном.

У каждого волонтера есть планы, что они сделают, когда закончится пандемия: обнимут близких, съездят к родителям и будут много гулять.

- Я не думаю, что это быстро закончится, - рассуждает Саша. Скорее всего, это как-то трансформируется, но история с пандемией останется надолго. Это не хорошо и не плохо, это реальность.

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