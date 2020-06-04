Для инвалидов в Беларуси увеличат срок действия МРЭК и введут бесплатные парковки, а для предприятий - обязательные вакансии для инвалидов

4 июня прошло заседание второй сессии депутатов Палаты представителей. Прошло необычно - накануне вечером президент отправил правительство в отставку и на обсуждение законопроектов не явились многие министры.

Вместо Ирины Костевич с докладом выступил первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович. Он отметил, что 6% белорусов (или 574 тысячи человек) - инвалиды, права которых важно защитить. Что важного изменится для инвалидов с принятием нового закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции»?

На всех парковках обязательно должны быть бесплатные места для транспорта инвалидов, причем, это должно закладываться на стадии проекта. А для многоквартирных жилых домов, где проживают инвалиды, должны быть по возможности обеспечены удобные для них входы и выходы.

- Есть проблема с доступности многих объектов, сегодня для инвалидов доступны порядка 60% зданий. Но только пандусы и поручни не решат эту проблему, у нас есть инвалиды по зрению, слуху... Нормы закона направлены на комплексное решение вопроса. В стране многое делается для этого, около 20 млн рублей потрачены на обеспечение доступности среды, - отметил замминистра.

Увеличится срок установления инвалидности, который позволит не так часто проходить МРЭК для ее подтверждения. Теперь для инвалидов I группы инвалидность будет устанавливаться на 3 года, для II и III групп - на 2 года. Для некоторых предприятий будут обязательные минимальные квоты для приема на работу инвалидов. Если квоту по какой-то причине невозможно соблюсти - предприятие должно будет выплатить компенсацию. Квота при этом не должна быть очень большой или очень низкой, поэтому предлагается установить квоты для крупных и средних предприятий (от 100 человек) в зависимости от численности работников.

- Это серьезная новация, мы глубоко изучали опыт других стран, - рассказывает Андрей Лабович. - Сегодня порядка 116 тысяч инвалидов имеют трудовые рекомендации, но трудятся из них только 57%. То есть, мы видим потенциал и востребованность, многие могут работать по медицинским показаниям, но почему-то не работают. Ежегодно около 5 тысяч инвалидов обращаются в службу занятости для помощи в трудоустройстве, около 40-45% мы трудоустраиваем, это неплохой показатель.