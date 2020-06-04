Долгострой у минского цирка достроят через год-полтора, а отель «Хаятт» - нет

Глава Мингорисполкома Анатолий Сивак встретился 2 июня с Александром Лукашенко и обсудил с ним ситуацию со строительством в Минске. Президент назвал Минск «красивым городишком»:

- Чистенький, убранный, удобный, уютненький, красивый городишко. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся - не хочу…

Основной вопрос, который интересовал президента, касался строительства многофункционального комплекса «Минск-Мир», который компания «Дана Холдинг» строит на месте старого аэропорта.

- Больше всего меня волнует строительство общественных зданий - финансового центра, отчасти торгово-развлекательный центр - таких, которые сегодня не продашь и быстрые деньги не получишь. Жилье - это ясно. Жилье хорошее строят, молодцы. А надо же заниматься и остальными объектами. Как там с инфраструктурой? И укладываемся ли мы вообще в сроки строительства? - поинтересовался президент.

Анатолий Сивак доложил, что строительство многофункционального комплекса «Минск-Мир» идет по графику.

- Застройка «Минск-Мира» сегодня - основная инвестиционная площадка в городе, поэтому тут очень пристальное внимание президента, - объяснил он позже телеканалу «ОНТ» повышенный интерес к этой теме. - И, естественно, перешли на всю инфраструктуру городскую, потому что фактически любой объект, любая школа в Каменной горке - это тоже задача, которую мы решаем. Вот сейчас в работе 33 объекта здравоохранения и образовательной сферы. И обсуждали вопрос (он и ранее возникал), что по Долгиновскому тракту ранее, до 2013 года, велись проектные работы по строительству клинической больницы на 1250 мест. Потом эти проектные работы были приостановлены. Мы посмотрели - у нас на Кропоткина есть инфекционная больница, она достаточно старая. Когда столкнулись с этой бедой - коронавирусом, - то увидели, что в чистом виде больного с инфекцией, как правило, нет. И его отвезти в инфекционную больницу, где профиль - только инфекция, как правило, сложно. Необходимо везти в определенную специализацию. Мы приходим к мнению, что нужно построить такую серьезную больницу, которая, если понадобится, может в целом переходить на профиль работы с инфекциями.

А в эфире телеканала «Беларусь 1» мэр Минска коснулся темы столичных долгостроев. Он сообщил о том, что «экс-Кемпински» (многофункциональный комплекс у цирка), отель «Хаятт» на Старовиленском тракте, а также бывшую территорию Червенского рынка будут достраивать новые инвесторы.

- За последние полгода пришли новые инвесторы, прошлый инвестор нашел взаимопонимание с ними, - сказал Сивак о долгострое у цирка. - Идет небольшая корректировка проектно-сметной документации, и в ближайшие год-полтора работы там будут завершены. Что касается Червенского рынка, сейчас все документы там подписаны и по графику идут проектные работы. Там есть новый инвестор, готовый реализовывать этот проект.

А вот перспективы окончания строительства отеля «Хаятт» пока туманны: диалог с потенциальным инвестором находится лишь на начальной стадии.

В ТЕМУ

За четыре месяца этого года в столице построили 3,5 тысячи новых квартир. Но есть долгострои, который намозолили глаза всем. Например, компания «Тамбаз» не достроила жилой комплекс «Аркадия» на Богдановича. После задержания главы компании дома взялся достроить УКС Советского района Минска и выставил людям, обманутым предыдущим застройщиком, приличные доплаты. Жилой комплекс «Мегаполис» прямо у метро «Малиновка» планировался к сдаче в июне 2020 года, но все затормозилось. «Грушевский посад» на проспекте Дзержинского, строительство которого практически остановилось в 2014 году, власти хотят также передать УКС, если нынешний застройщик не предоставит доказательств своих намерений закончить этот объект. Высотка на улице Быховской в районе старого минского аэропорта строится вот уже пять лет, но конкретные сроки ее сдачи до сих пор никто не назвал. А вот ЖК «Лазурит» на проспекте Победителей, который начали строить в далеком 2011-м, к середине этого года почти приобрел законченный вид. Его вместо российского бизнесмена также достраивал УКС.

КСТАТИ

Универсам «Столичный» не продают

Недавно в столице закрылся известный не одному поколению минчан универсам «Столичный». По городу поползи слухи, что его продают. Но Анатолий Сивак уверяет, что это не так.

- Это неправда, универсам «Столичный» никогда не продавался. Он находится на балансе нашего главного управления потребительского рынка. Его арендовал ЦУМ, но они, по своим соображениям, отказались от договора аренды. Учитывая, что новый договор мы заключаем после проведения аукциона, то это обычный аукцион на право заключения договора аренды. Будет он называться «Столичный» или нет? Название не залицензировано и не забрендировано, это надуманная ностальгия.

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