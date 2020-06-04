2020-06-04T17:21:36+03:00
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КП Беларусь

Ольга Барабанщикова впервые показала фото мужа в Инстаграме

Бывшая теннисистка, а сейчас дизайнер и радиоведущая выложила семейную фотографию с мужем и дочерью на фоне заката
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Ольга Барабанщикова впервые показала фото мужа в Инстаграме. Фото: ИнстаграмОльга Барабанщикова впервые показала фото мужа в Инстаграме. Фото: Инстаграм
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- У нас сегодня маленький праздник. Самое приятное, что вспомнила о нем не я, - загадочно подписала милый снимок Ольга и поставила сердечко. Но подписчики догадались, что, скорее всего, речь идет о дате свадьбы: Ольга вышла замуж в июне 2016 года за вице-президента Европейской ассоциации тенниса Алексея Селиваненко из Москвы. Пара вместе уже 15 лет.

Ольга вышла замуж в июне 2016 года за вице-президента Европейской ассоциации тенниса Алексея Селиваненко из Москвы. У пары родилась дочь Аэлита 24 июня 2018 года. Фото: Инстаграм.

Ольга вышла замуж в июне 2016 года за вице-президента Европейской ассоциации тенниса Алексея Селиваненко из Москвы. У пары родилась дочь Аэлита 24 июня 2018 года. Фото: Инстаграм.

Хотя на фотографии вся семья стоит спиной к камере, это первый снимок с мужем в соцсетях белорусской знаменитости. Ольга тщательно оберегает личную жизнь и никогда не показывает своего супруга Алексея. В интервью «Комсомолке» на вопрос о том, почему Ольга скрывает от публики мужа, она ответила:

- В свое время у меня были отношения с известным теннисистом (украинец Андрей Медведев. - Ред.), потом с известным спортсменом (белорусский футболист Александр Глеб. - Ред.). Я рассказывала о своих отношениях журналистам - думала, что плохого в том, чтобы говорить правду о личной жизни? Оказалось, очень мало людей могут искренне порадоваться за другого человека. Помню, как с ужасом прочла нелестные комментарии на каком-то форуме (форум тоже какой-то «доброжелатель» подсказал), и мне было так больно от того, что люди, которые даже не знают меня лично, могут быть такими злыми и жестокими.

С тех пор певица решила не делиться своей личной жизнью и не читать форумы.

- Мне кажется, что там сидят люди, у которых у самих все плохо… Кроме того, наблюдаю за жизнью публичных людей, которые выставляют отношения напоказ, и вижу, что почти всегда они рушатся. Тем более мой муж не любит такой публичности, хотя в своих кругах ему приходится быть публичным. Наш папа с большой радостью фотографирует нас для соцсетей, но сам остается за кадром. Почти все красивые фотографии в моем профиле делал муж. Уверена, что фраза «счастье любит тишину» имеет смысл. Нам хорошо вместе - и это главное.

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