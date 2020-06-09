Могут ли интернет-магазины устанавливать минимальную сумму заказа или отказывать в бесплатной доставке? Комментирует МАРТ

Доставка из интернет-магазинов давно полюбилась белорусам. Фото носит иллюстрационный характер Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Белорусы давно привыкли и активно используют доставку: огромное количество интернет-магазинов, продовольственные сети, а с недавнего времени и аптеки могут привести на дом свой товар. При этом почти каждый продавец на своем сайте указывает минимальную сумму заказа: у кого-то это 30 рублей, у кого-то - 50. В ситуации, если сумма заказа будет меньше, то заказ не будет принят и доставлен. При этом приобретение товара потребителем на указанную сумму не является условием бесплатной доставки товара, а выступает в качестве условия заключения договора розничной купли-продажи.

«ДОВЕДЕМ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ»

- Иногда интернет-магазины действительно могут устанавливать минимальную сумму заказа, но если это и происходит, то из-за того, что в законодательстве нет конкретной формулировки о таком запрете. Мы следим за соблюдением законов, и очень важно, что МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли. - Ред.) разъясняет. После пояснений ведомства мы проинформируем всех клиентов и сделаем все, что необходимо сделать, чтобы к ним не было вопросов со стороны государства и покупателей и они продолжали получать заказы, - прокомментировал ситуацию руководитель маркетплейса Deal.by Максим Маринич.

МАРТ: УСТАНОВЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ СУММЫ ЗАКАЗА ДЛЯ ДОСТАВКИ - НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА

МАРТ пояснил, насколько вообще требование о минимальной сумме заказа отвечает закону. И имеет ли продавец в интернет-магазине право отказать покупателю в принятии заказа и доставке, если сумма заказа меньше установленной.

В официальном комментарии МАРТ подчеркивается: любые отношения между продавцом и покупателем (в том числе и в сфере интернет-торговли) регулируются законом «О защите прав потребителей». В соответствии с положениями 10-й статьи этого закона потребитель имеет право на свободный выбор товаров надлежащего качества в удобное для него время с учетом режима работы продавца, который осуществляет торговлю без (вне) торгового объекта. Кроме того, согласно 19-й статье запрещается обусловливать приобретение товара обязательным приобретением иных товаров.

- Ограничения по минимальной сумме покупке в интернет-магазине, которые устанавливает продавец (например, 30 рублей), противоречат приведенным нормам по двум причинам, - объяснили в пресс-службе МАРТ. - Во-первых, они ограничивают право потребителя на свободный выбор товара по количеству. Во-вторых, понуждают потребителя к заказу иных товаров, помимо тех, которые он планировал приобрести.

Вместе с тем продавец (в том числе и торгующий в интернете) имеет право определить условия бесплатной доставки товара. Например, при покупке товаров на определенную сумму (ее размер продавец определяет самостоятельно) их доставка потребителю осуществляется бесплатно.

Важно, чтобы было две опции: доставка и самовывоз Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- На одном из популярных сервисов по заказу продуктов и бытовых товаров для осуществления так называемой экспресс-доставки необходимо набрать корзину на сумму не менее 8 рублей (и еще 8 рублей стоит сама доставка). Является ли этот случай «понуждением потребителя к заказу иных товаров, помимо тех, которые он планировал приобрести»? - спросила «Комсомолка» у специалистов МАРТ.

- Сумма в этом контексте не имеет значения. Даже если определен нижний лимит цены на уровне 8 рублей, то это именно понуждение потребителя и нарушение требований законодательства. В ситуации если, например, стоимость доставки варьируется от стоимости заказа, то в этом случае нарушений нет. Таким образом, интернет-магазины могут выставлять условия по минимальной сумме заказа именно для бесплатной доставки. То есть потребитель должен иметь возможность заказать товар на любую сумму, а условия доставки - платно или бесплатно - должны определяться дополнительно, - обобщили специалисты антимонопольного ведомства.

Про еще один важный аспект рассказали в одной из крупных аптечных сетей, которая осуществляет доставку лекарств.

Не так давно в Беларуси разрешили доставку лекарственных средств Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Потребитель лишается выбора только в том случае, когда у него единственный шанс купить продукцию и сайт предоставляет только возможность доставки с указанием минимальной стоимости заказа, - отметила руководитель направления PR и коммуникаций. - Но все дистанционные сервисы, которые сейчас работают, предлагают два варианта: самовывоз (услуга бесплатная на любую сумму) и доставка (заказ можно оформить, начиная, к примеру, от суммы в 30 рублей). Если есть такая вариативность, то закон в этом случае не нарушен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На днях Мингорисполком принял долгожданное бизнес-сообществом решение: вдвое снизили налоги на землю, недвижимость и арендную плату за недвижимость. Те, кто получил преференции, не совсем довольны: бизнесмены просили о полном освобождении от этих налогов на время пандемии. Есть и те, кто остался «за бортом» помощи от государства (читайте дальше)

Мингорисполком в перечень тех, кому снизят налоги и аренду, не внес сферу общепита. Рестораны, кафе, бары должны, видимо, надеяться сами на себя. И они оценивают текущее положение как нахождение на краю пропасти (все подробности мы собрали здесь)