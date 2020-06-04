«Когда откроют границы, Беларусь ждет волна белой эмиграции – из страны уедут врачи»: претендент в кандидаты Андрей Дмитриев в Витебске

Кандидат в кандидаты Андрей Дмитриев, сопредседатель «Говори правду», собирает подписи в Витебской области. 4 июня он два часа провел в Витебске.

- Ой, какой молодой! - ахает женщина в возрасте, подняв глаза с портрета на живого Дмитриева, стоящего рядом.

- Чем же это плохо? - удивляется 39-летний претендент на выдвижение кандидатом в президенты. - У меня есть опыт ведения бизнеса, работы в общественной организации, у меня трое сыновей! И могу вам точно пообещать - я обязательно стану старше!

- В любом случае, удачи вам! - женщина ставит подпись.

- Спасибо, не забудьте подписаться и за других альтернативных кандидатов! - напутствует ее Дмитриев.

Сборщики подписей за альтернативных кандидатов: "Давайте мы подпишемся вам, а вы - нам!".Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Вы были на Площади (имеется в виду 2010 год. - Ред.)? - интересуется подошедший мужчина.

- Да.

- Правда, я вас там видел, - удовлетворенно кивает тот.

Люди подходят к пикету сборщиков подписей довольно бойко, но очереди нет.

- У нас три человека собирают подписи, поэтому технически очереди просто не может быть. Был бы один, людям пришлось бы ждать, - объясняет Андрей Дмитриев. - Вообще, это очень белорусский вид протеста - вставать в очередь, чтобы сказать «нет». Такой молчаливый протест, из глубины… У большинства даже вопросов никаких не возникает - просто подходят и ставят подписи. Собрали уже более сорока тысяч.

Селфи с претендентом в кандидаты.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Подбегает молоденькая девушка:

- Ой, я впервые в жизни голосую!

- Голосовать вы будете в августе, а сейчас вы подписываетесь за выдвижение Андрея Дмитриева кандидатом в президенты, - объясняют ей.

Рыжебородый велосипедист с ирокезом просит у Дмитриева разрешения сделать с ним селфи. Через несколько минут уже сам Андрей Дмитриев просит разрешения сфотографироваться с Ириной Третьяковой, активисткой волонтерского движения BYCOVID-19, которое помогает медикам. А Дмитриев и его команда посещение каждого города начинают с акции в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом - говорят слова благодарности медикам и аплодируют. В Витебске они аплодировали врачам БСМП.

- Как только откроют границы, Беларусь ждет волна белой эмиграции - уедут врачи, - прогнозирует Дмитриев. - Наших специалистов готовы принять во многих европейских странах, в той же Польше, во Франции. После того, что медикам пришлось испытать во время эпидемии ковида, мы можем потерять врачей, как уже потеряли строителей. Вообще, коронавирусный кризис очень четко показал, что белорусское общество в развитии перегнало и власть, и оппозицию. Оно оказалось готово к ответственности, к конкретным действиям, смогло организоваться, во многом фактически взяв на себя те функции, которые должно выполнять государство.

За Дмитриева подписываются в основном люди средних лет, обеспокоенные судьбой своих детей.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Так много мелких партий, народ путается, выдвините же кого-нибудь одного из себя! - советует пожилой мужчина.

- Много это хорошо, ведь у каждой партии, у каждой организации свой электорат, - объясняет Андрей Дмитриев. - Вот ко мне вчера в Полоцке подошел работяга, говорит: «Ни за что не буду голосовать за банкира. Он же банкир, разве он поймет нас, работяг?»

За Дмитриева, по его наблюдению, подписываются в основном люди в возрасте 25 - 40 лет. Большинство объясняют, что хотят перемен для своих детей, не хотят, чтобы детям пришлось уезжать из страны в поисках лучшей жизни.

- Да, меня лично все устраивает, но за будущее дочери я волнуюсь! - подтверждает его слова женщина средних лет. - Дочь через три года закончит школу. Куда ей идти учиться? Сейчас непонятно, что нужно делать молодежи.

Пенсионерка считает, что альтернативы Лукашенко нет, и возмущается, что по телевизору показывают только секс, песни и пляски.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Не буду подписываться, Лукашенко некем заменить, - горячится пенсионерка. - Все говорят, что плохо живут, а сами строят дома какие, в каждой семье по три машины, а по телевизору что показывают - секс, песни и танцы!

Недалеко от пикета Дмитриева девочка сыплет крошки птицам, к ней быстро слетается целая стая.

- Посмотрите, какой хороший знак - девочка кормит голубей! - тут же реагирует Дмитриев.