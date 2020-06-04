Новым премьер-министром Беларуси стал главный «продавец оружия» Роман Головченко

В четверг, 4 июня Александр Лукашенко объявил имя нового премьер-министра Беларуси: им стал бывший руководитель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) 46-летний Роман Головченко. Его назначение стало для многих неожиданностью - например, накануне политолог Валерий Карбалевич рассказывал «Комсомолке», что новым премьером Беларуси может быть самая неожиданная фигура. Так и получилось.

Лукашенко о своем выборе: «Это надежный человек, которому можно доверять. Который понимает, от земли»

На совещании Лукашенко пояснил, почему выбрал именно Романа Головченко. По словам президента, Головченко на предыдущей работе занимался промышленностью на самом высоком технологическом уровне:

- Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор. Но самое главное - это надежный человек, которому можно доверять. Который понимает, от земли. Он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы, - сказал президент.

Лукашенко отметил, что Головченко «имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс».

Кто такой Роман Головченко?

Роман Головченко почти всю жизнь работал на силовых должностях и занимался вооружениями. Вместе с тем у него есть и дипломатический опыт: был советником-посланником посольства Беларуси в Польше и послом в ОАЭ - а в эту страну Беларусь продает оружие.

У Головченко два высших образования. В 1996 году он окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «Международные отношения», в 2003 году - нашу Академию управления при Президенте по специальности «Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью». В 24 года Головченко стал главным специалистом Государственного секретариата Совбеза Беларуси, в 29 лет - замначальника отдела Генпрокуратуры. В 32 года он стал главным советником управления внешней политики Администрации Президента, а уже через год - главным советником управления международной безопасности Государственного секретариата Совбеза.

После этого Головченко пять месяце работал в Польше, потом был назначен первым зампредом ГВПК - в этой должности он проработал три с половиной года. Потом еще пять лет - послом в ОАЭ, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии. А в августе 2018 года был назначен главой ГВПК. Именно в том году Беларусь поставила рекорд по продажам оружия за границу. Только за 2018 год мы продали за рубеж разного оружия больше чем на миллиард долларов! Поставки были в 76 стран мира - среди них Россия, Китай, ОАЭ, Азербайджан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан, Вьетнам, Эквадор, Куба, Судан и Республика Чад.

Наблюдатели и политологи отмечают, что Роман Головченко давно был близок к Виктору Лукашенко, а также к Виктору Шейману, который, по сути, находится в команде Лукашенко с самого начала его президентства. Также политологи отмечают начавшийся тренд появления силовиков в руководстве страны. Так, в декабре прошлого года главой Администрации Президента был назначен Игорь Сергеенко - генерал-майор, разведчик и бывший первый зампред КГБ Беларуси. А сейчас силовик Головченко стал премьер-министром Беларуси.

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