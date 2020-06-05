«В ближайший месяц нельзя расставаться и увольняться». Астролог рассказала о коридоре затмений, который начинается 5 июня

Коридор затмений - это астрологический период, в который происходит несколько затмений подряд. В этот раз их будет сразу три. Первое из них - лунное - состоится 5 июня, вслед за ним 21 июня произойдет солнечное затмение. Закроет коридор лунное затмение 5 июля.

- Это коридор особенный, так как в нем сразу три затмения, а также он отягощен сразу тремя ретроградными планетами. С 18 июня он будет отягощен ретроградным Меркурием, поэтому в это время люди будут подвержены иллюзиям - в этот период не стоит делать больших покупок и предпринимать жизненно важные решения, - рассказывает ведический астролог Наталья Придня.

«Не стоит начинать важные новые дела»

Астрологи называют этот период судьбоносным, ведь его события закладывают базу для всего того, что будет происходить в следующие полгода. Поэтому советуют в это время особенно старательно воздерживаться от конфликтов и необдуманных поступков, так как разгребать их результаты придется долго.

- Считается, что во время затмения на Землю воздействуют негативные энергии. Поэтому, чтобы не попасть под их влияние, за три дня до затмения, в день затмения и три дня после него не стоит назначать поездки, важные мероприятия, решение важных вопросов, - рассказывает астролог. - В целом в период всего коридора не стоит начинать какие-то важные новые дела, большие проекты, так как их в будущем будут ждать затруднения. Если перенести начало нельзя, то хотя бы стоит стараться выждать три дня после затмения.

Затмения в астрологии считаются сакральной точкой времени с очень мощным энергетическим потенциалом. Поэтому все, что происходит во время них, заложит события на следующие полгода. То есть если вы с кем-то поругались, то итоге вы будете ругаться еще полгода. Проекты, начатые в затмение, могут воплотиться в жизнь, но они могут принести крайне много сложностей и в итоге привести к разочарованию.

- Все, что мы необдуманно делаем сейчас, закладывает плохие семена на ближайшие полгода жизни. На прошлом декабрьском затмении я отследила по своим ученикам и клиентам, что затмение сыграло большую роль. Люди, которые начинали что-то в этот период, получили желаемое, но теперь не очень довольны результатом: полученное им в основном доставляет беспокойства, - поясняет собеседница.

В этот период стоит отложить поездки, так как возрастет аварийность. Нужно быть крайне внимательными к финансам и крупным покупкам и по возможности перенести их на более позднее время.

Что делать, если ждать никак нельзя?

Если же вы все же настроены расстаться с кем-то или уволиться и не можете ждать окончания коридора затмений, то это стоит сделать максимально мягко и спокойно, ни в коем случае не прибегая к скандалам.

- Если ждать месяц уже никак не можете, то тогда мучать себя не стоит - это в итоге может обернуться болезнью, - говорит астролог. - Но так как весь этот месяц - неблагоприятное время, расставания стоит проводить максимально корректно. Важно поблагодарить бывшего работодателя или возлюбленного за опыт, максимально смягчить ситуацию - ведь если мы расстанемся со скандалом, то заложим негативный сценарий в своей жизни, и позже придется разбираться с этим негативом, - поясняет Наталья.

Что полезно делать?

Во время коридора затмений астролог советует заняться благотворительностью - помогать всем, кто в этом нуждается, заниматься духовными практиками, самопознанием, чтением философской или близкой вам по духу религиозной литературы, профилактикой болезни и чистками организма. Все это во время коридора затмений даст хороший результат.

- После каждого затмения обязательно нужно убрать квартиру и вымыть ее. А также помыть иконостас или другое место, где у человека находятся предметы, которые он использует в своей духовной практике. Это поможет почистить энергию дома, - поясняет Наталья Придня.

Очень неплохо в это время начать курс очищения или диеты. Если состояние здоровья позволяет, можно перейти на монодиету.

- Также очень полезно гулять - это успокаивает Луну и помогает снять лишнее напряжение. Но только гулять стоит не в само затмение - во время него лучше находиться в помещении и не смотреть на него, так как это может затуманить сознание и привести к необдуманным поступкам, - поясняет астролог.

Во время самих затмений благоприятно зажигать свечи, читать мантры и молитвы, думать о хорошем, благодарить, в том числе и мысленно, а также воздерживаться от пищи.

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