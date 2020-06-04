2020-06-04T19:35:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Соседи женщины, в квартире которой нашли тела двух младенцев: «Не видели ее беременной»

Одного ребенка обнаружили на балконе, второго мать прятала в морозилке. Женщина воспитывала троих детей
Полина СВЕТЛОВА
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Как умерли дети, установит экспертизаКак умерли дети, установит экспертизаФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Сообщение в милицию поступило ночью 3 июня: в одной из квартир Фрунзенского района Минска нашли тела двух младенцев. 40-летняя женщина сама рассказала об этом своим знакомым, с которыми накануне выпивала. Мужчины сразу позвонили в милицию.

Тело одного из малышей нашли на балконе, второго, со слов матери, она хранила в морозильной камере. Причины смерти детей в Следственном комитете пока не называют: назначены экспертизы. Женщина задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи приступили к допросу женщины только на следующий день: сразу это сделать не получилось, потому что она была сильно пьяна. Об этом в эфире «Радио Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Соседи, которые живут на несколько этажей выше, говорят, что женщина воспитывала еще троих детей.

- Я не была с ней лично знакома, поэтому, когда пришла милиция, не смогла даже сориентироваться, о ком идет речь. Я знаю, что у нее есть трое детей, но беременной ее не видела, поэтому не могла предположить, что у нее было еще двое малышей.

Собеседница говорит, что не раз вызывала милицию на шумных соседей:

- Я думала, что ночные гулянки у соседа снизу, но это не подтвердилось: оказалось, что шум идет как раз из квартиры этой женщины.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства того, что произошло.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В 2013 году в морозильной камере умершей от рака минчанки обнаружили тела младенцев. Милиция приехала в эту квартиру после звонка мужа умершей женщины: он сказал, что во время уборки нашел в холодильнике троих новорождённых детей. Экспертизу смогли провести только через несколько дней: тела были сильно заморожены. Выяснилось, что в холодильнике находился один мальчик и две девочки, дети были доношенными. Они родились мертвыми - эксперты предполагают, что в больницу мама детей не обращалась, роды проходили вне роддома.

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